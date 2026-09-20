Minh Anh trượt top 6, người đẹp Mỹ đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế

Tối 19.9, vòng chung kết cuộc thi Miss International Queen - Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2026 diễn ra tại Thái Lan, với sự tranh tài của hơn 20 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó, Nguyễn Cao Minh Anh là người đẹp đến từ Việt Nam tham gia mùa giải năm nay.

Nguyễn Cao Minh Anh trong tiết mục đồng diễn mở màn bên đương kim Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế - Midori Moné Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH YOUTUBE MISS INTERNATIONAL QUEEN

Mở màn đêm chung kết là màn trình diễn của đương kim Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế đến từ Mỹ - Midori Moné, mang đậm màu sắc Drag Queen. Cùng với đương kim hoa hậu, các người đẹp chuyển giới xuất hiện trong trang phục đồng diễn ánh kim, tạo nên màn trình diễn sôi động trên sân khấu. Thí sinh Việt Nam gây chú ý với thần thái tự tin, những bước catwalk giàu năng lượng cùng lối trang điểm sắc sảo.

Khép lại màn đồng diễn, 27 người đẹp chuyển giới tiếp tục bước vào phần thi trang phục dạ hội. Các thí sinh lựa chọn những thiết kế đa dạng về màu sắc, được đính kết cầu kỳ, qua đó tôn đường nét nữ tính, gợi cảm của cơ thể. Tại phần thi này, Minh Anh lựa chọn thiết kế dạ hội màu vàng ánh kim, nổi bật với phần cầu vai cách điệu kết hợp lông vũ. Kiểu dáng trang phục tạo hình ảnh mạnh mẽ, gợi liên tưởng đến một nữ chiến binh, đồng thời giúp đại diện Việt Nam nổi bật trên sân khấu.

Sau các màn trình diễn, ban tổ chức lần lượt công bố top 12. Những cái tên được gọi gồm các thí sinh đến từ Thái Lan, Mỹ, Costa Rica, Lào, Brazil, Colombia, Venezuela, Pháp, Việt Nam, Philippines, Nhật Bản và Malaysia. Tiếp tục, top 12 bước vào phần thi áo tắm. Trong trang phục áo tắm hai mảnh, các mỹ nhân chuyển giới lần lượt khoe hình thể gợi cảm cùng kỹ năng trình diễn "hút mắt" trên nền nhạc sôi động.

Với màn trình diễn nổi bật, top 6 chung cuộc lần lượt gọi tên Colombia, Pháp, Mỹ, Philippines, Nhật Bản và Thái Lan. Đây cũng là nhóm thí sinh tiếp tục bước vào phần thi ứng xử để tìm ra những gương mặt xuất sắc nhất của mùa giải. Như vậy, Minh Anh dừng chân ở top 12, khép lại hành trình tại Miss International Queen 2026. Kết quả này khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối, nhất là khi Việt Nam từng có 2 năm liên tiếp giành ngôi Á hậu 2 tại đấu trường nhan sắc này.

Mỹ đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2026

Sau phần thi ứng xử top 6, top 3 được công bố gồm đại diện Thái Lan - Theerachaya Pimkitidaj, Mỹ - Lo Colby và Nhật Bản - Saki Iwai.

Tại vòng thi quyết định, ba người đẹp cùng nhận câu hỏi: "Nếu bạn được trao vương miện Miss International Queen năm nay, bạn sẽ lựa chọn những hoạt động xã hội nào để đại diện, góp phần tiếp nối và phát triển những giá trị mà cuộc thi đã xây dựng trong tương lai? Bạn sẽ làm gì để tạo ra những tác động lâu dài đối với xã hội?".

Đại diện Thái Lan cho biết cô muốn tiếp tục phát triển chiến dịch "Beauty with a Purpose" (Vẻ đẹp có mục đích), tập trung xây dựng những "không gian an toàn" cho cộng đồng. Người đẹp chia sẻ từng phải đấu tranh với những suy nghĩ tiêu cực về việc tự sát, vì vậy cô mong muốn dùng tiếng nói của mình để lan tỏa thông điệp tích cực trên mạng xã hội cá nhân cũng như các kênh truyền thông chính thức của Miss International Queen. "Thế giới này là của tất cả chúng ta, chúng ta cùng chung sống và cùng nhau kiến tạo nên những giá trị trường tồn cho các thế hệ tương lai", cô nói.

Người đẹp chuyển giới đến từ Mỹ - Lo Colby trở thành tân Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH YOUTUBE MISS INTERNATIONAL QUEEN

Trong khi đó, đại diện Mỹ lựa chọn vấn đề trao quyền kinh tế cho phụ nữ chuyển giới. Từ trải nghiệm nhiều năm làm việc trong môi trường doanh nghiệp tại Mỹ, cô cho biết từng đối mặt với sự phán xét trước khi có cơ hội thể hiện năng lực. Người đẹp muốn truyền tải thông điệp rằng phụ nữ chuyển giới có đầy đủ năng lực, trí tuệ và sự sáng tạo, đồng thời có thể đóng góp những góc nhìn mới mẻ cho lực lượng lao động. Theo cô, bình đẳng không nên chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu hay hình thức bên ngoài.

Về phía Nhật Bản, người đẹp cho biết hành trình tại cuộc thi giúp cô nhận ra ý nghĩa sâu sắc hơn của danh hiệu Miss International Queen. Nếu trước đó chỉ tập trung vào cách trình diễn, cô dần hiểu rằng điều quan trọng nhất là sống chân thật với chính mình. "Không chỉ là một người chuyển giới, mà trước hết bạn phải sống đúng với bản ngã của bản thân", cô chia sẻ. Nếu được trao vương miện, người đẹp muốn lan tỏa thông điệp hãy tự hào sống là chính mình, từ đó tự tin cất lên tiếng nói đại diện cho cộng đồng chuyển giới.

Sau phần trả lời của top 3, Lo Colby đến từ Mỹ được xướng tên cho ngôi vị cao nhất. Theerachaya Pimkitidaj (Thái Lan) giành danh hiệu Á hậu 1, trong khi mỹ nhân chuyển giới Nhật Bản - Saki Iwai trở thành Á hậu 2. Chiến thắng của Lo Colby giúp Mỹ có hai năm liên tiếp đăng quang Miss International Queen, sau Midori Monét vào năm 2025.