Minh bạch quy hoạch đất nông nghiệp với ứng dụng tra cứu quy hoạch Meey Map

Trong bối cảnh đó, nền tảng bản đồ số Meey Map ngày càng được nhiều người xem như "trợ lý" không thể thiếu mỗi khi tìm hiểu về một thửa đất.

Khi "tin đồn" không còn là thước đo đầu tư

Trong bối cảnh thị trường ngày càng khắt khe, việc đầu tư khi chỉ nghe tin đồn, tin vào những bản đồ giấy khiến không ít nhà đầu tư "mất trắng". Thực tế cho thấy, rủi ro lớn nhất trong giao dịch bất động sản thường xuất phát từ việc người mua không có thông tin quy hoạch rõ ràng, chính xác.

Không ít trường hợp nhà đầu tư "chôn vốn" hàng tỷ đồng vì mua nhầm đất dính quy hoạch công viên cây xanh, đường giao thông, hoặc kỳ vọng đất lên thổ cư nhưng thực tế lại thuộc vùng quy hoạch đất nông nghiệp ổn định lâu dài. Việc thiếu công cụ kiểm tra nhanh chóng khiến nhiều người rơi vào cảnh "tiền mất tật mang", hoặc bỏ lỡ cơ hội vàng vì không ra quyết định kịp thời.

Trước nhu cầu cấp thiết về việc minh bạch hóa thông tin, công nghệ đã vào cuộc. Thay vì tốn thời gian, công sức lên cơ quan hành chính địa phương xếp hàng chờ đợi, giờ đây người mua nhà và giới đầu tư có thể tiếp cận dữ liệu quy hoạch chỉ sau vài thao tác trên bản đồ số.

Tra cứu quy hoạch đất nông nghiệp ngay trên Meey Map

Meey Map - Giải pháp bản đồ số thông minh cho mọi nhà đầu tư

Nổi bật trong làn sóng Proptech (Công nghệ bất động sản) tại Việt Nam, Meey Map được ví như một tấm bản đồ số thông minh, giải quyết bài toán tra cứu quy hoạch một cách trực quan và chi tiết.

Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu quy hoạch trực tuyến do Công ty cổ phần Tập đoàn Meey Land phát triển, hướng tới việc cung cấp một "bản đồ quy hoạch 4.0" cho người Việt. Chỉ với vài thao tác nhập địa chỉ, số tờ, số thửa hoặc kéo thả trên bản đồ, người dùng có thể xem đồng thời nhiều lớp dữ liệu: quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hằng năm, quy hoạch xây dựng, hiện trạng sử dụng đất… trên cùng một giao diện.

Dữ liệu được Meey Map thu thập, chuẩn hóa từ các cơ quan có thẩm quyền và liên tục cập nhật, đã phủ phần lớn các tỉnh, thành trên cả nước. Qua từng phiên bản, Meey Map liên tục nâng cấp giao diện, tối ưu tốc độ xử lý và bổ sung tính năng cho từng nhóm người dùng.

Nền tảng này cũng từng được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam và nằm trong nhóm sản phẩm đạt Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam nhờ ứng dụng công nghệ bản đồ, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực bất động sản.

Ứng dụng Meey Map được vinh danh tại Giải thưởng Top công nghiệp 4.0 Việt Nam 2023

Xu hướng tất yếu của nhà đầu tư hiện đại

Sự tiện lợi và độ chính xác cao đã khiến ứng dụng tra cứu quy hoạch trở thành công cụ gần như "bắt buộc" trong chiếc smartphone của các nhà môi giới và nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Anh Nguyễn Tuấn Anh, một nhà đầu tư đất nền lâu năm tại Hà Nội chia sẻ: "Trước đây mỗi lần đi xem đất tỉnh, tôi mất cả ngày trời chỉ để xác minh vị trí và loại đất. Từ ngày dùng Meey Map, tôi có thể ngồi nhà sàng lọc sơ bộ, kiểm tra xem đất có dính quy hoạch treo không, rồi mới quyết định đi xem thực địa. Tiết kiệm được rất nhiều chi phí đi lại và thời gian".

Bên cạnh bản web, Meey Map đã có mặt trên cả hai nền tảng iOS và Android, cho phép người dùng truy cập bất cứ khi nào cần. Việc chủ động nắm bắt thông tin quy hoạch không chỉ giúp tránh rủi ro pháp lý mà còn là chìa khóa để nhà đầu tư đón đầu các làn sóng hạ tầng, tối ưu hóa lợi nhuận trong tương lai.

Meey Map giúp người dùng tra cứu quy hoạch mọi lúc, mọi nơi, chủ động giảm rủi ro pháp lý và đón đầu các làn sóng hạ tầng khi đầu tư

Thay vì chỉ cung cấp một gói duy nhất, Meey Map thiết kế các gói tra cứu đa dạng theo thời gian sử dụng và số lượt tra cứu, nhằm đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau trên thị trường. Người dùng chỉ cần kiểm tra vài thửa đất có thể chọn các gói ngắn ngày, trong khi nhà đầu tư, môi giới hoặc tổ chức thường xuyên tra cứu quy hoạch đất có thể lựa chọn các gói theo tháng, quý hoặc năm để tối ưu chi phí trên mỗi lượt tra cứu.

Trong kỷ nguyên số, thông tin chính là tài sản. Và những công cụ như Meey Map đang trao quyền chủ động tài sản đó vào tay người dùng, góp phần tạo dựng một thị trường bất động sản Việt Nam minh bạch và chuyên nghiệp hơn.