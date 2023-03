‘Minh chứng thiên đường’, thử trải nghiệm 7 ngày với thế giới bên kia

Minh chứng thiên đường (tựa gốc: Proof of Heaven của Eben Alexander do First News và NXB Dân Trí ấn hành) là một cuốn sách khác biệt về chủ đề này, bởi nó thuật lại trải nghiệm thập tử nhất sinh của một người có lập trường khoa học vững chắc và hiểu biết sâu sắc về não bộ.

Với một câu chuyện ly kỳ, sống động; thái độ tự phản biện nghiêm khắc của một nhà khoa học cùng với sự đối chiếu với trải nghiệm cận tử của nhiều người khác, Minh chứng thiên đường đem lại cho bạn đọc những gợi ý thú vị về những gì con người có thể "nhìn thấy" và cảm nhận một khi vượt qua những giới hạn của thân thể và bộ não duy lý.

Giống như nhiều người tỉnh dậy sau khi chết đi sống lại, Eden Alexander dùng những nét màu siêu thực để miêu tả về các "không gian" khác nhau mà ông đã nhìn thấy, hay "đi qua". "Tôi như một con chuột chũi hay con giun đất, tuy ở sâu trong lòng đất nhưng bằng cách nào đó vẫn nhìn thấy những cây và rễ ngoằn ngoèo, rối rắm như ma trận ở xung quanh", Eden Alexander kể về điểm đầu hành trình.

Rồi lần lượt, tác giả dẫn bạn đọc đi qua những khung cảnh sống động, choáng ngợp tựa như trong những giấc mơ hay các bộ phim giả tưởng. Đó là ánh sáng tinh khiết, là một miền đồng quê xanh mướt, mênh mông hay một thiên đường toàn mây… Có nơi tăm tối, có nơi thì rực rỡ, hệt như những "cõi giới" khác nhau với nhiều tầng và cấp bậc - những vũ trụ đang tồn tại song song với thế giới con người.

Bên cạnh trải nghiệm tâm linh huyền bí, sức lôi cuốn của Minh chứng thiên đường còn nằm ở lời tự thuật về quá khứ và gia đình của Eden Alexander - vốn được ông kể đan xen trong suốt tác phẩm.

GS. John Vu - Nguyên Phong, tác giả Muôn kiếp nhân sinh viết lời giới thiệu

Được ra mắt lần đầu tại Mỹ vào năm 2012, Minh chứng thiên đường từng lọt vào danh sách sách bán chạy của New York Times, Amazon, Los Angeles Times, và tạo nên nhiều làn sóng tranh luận sôi nổi. Đến nay, cuốn sách đã được xuất bản tại hơn 40 quốc gia trên thế giới.

Eben Alexander tốt nghiệp Đại học Bắc Caroline, chuyên ngành hóa học vào năm 1976, sau đó lấy bằng tiến sĩ tại Đại học y khoa Duke vào năm 1980, được đào tạo nội trú tại Đại học y khoa Duke, Bệnh viện đa khoa Massachusetts và Đại học y khoa Harvard. Sau khi hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh về giải phẫu mạch máu não tại Anh quốc, ông trở thành Phó giáo sư ngoại khoa của Đại học y khoa Harvard và làm việc ở đó 15 năm.

Eben Alexander là tác giả và đồng tác giả của hơn 150 chương sách và bài nghiên cứu cho các tạp chí y khoa, đã trình bày những kết quả nghiên cứu của mình tại hơn hai trăm hội thảo y khoa ở nhiều nơi trên thế giới.



Là một bác sĩ thành đạt, có gia đình luôn yêu thương, đồng hành - nhưng vì một biến cố tuổi thơ, sâu trong lòng tác giả luôn có cảm giác bị bỏ mặc, bị cho đi, cảm giác là "một người hoàn toàn không được mong muốn". Nhưng qua những sự kiện không thể nào lý giải từ góc độ khoa học, sau trải nghiệm cận tử, "đứa trẻ bị chối bỏ" trong ông được thuyết phục hoàn toàn rằng nó được chấp nhận và yêu thương vô điều kiện - bởi mọi người thân của mình và bởi chính "sự hiện hữu thiêng liêng".

"Cũng giống như Dorothy trong truyện Phù thủy xứ Oz luôn có khả năng quay về nhà, chúng ta luôn có khả năng tái lập sự kết nối của mình với cảnh giới tuyệt vời đó. Chỉ là chúng ta quên rằng mình có khả năng đó thôi, bởi vì bộ não của chúng ta ngăn chặn, như tấm màn ngăn che, tầm nhìn của chúng ta khỏi cái nền vũ trụ rộng lớn hơn kia, giống như ánh sáng mặt trời ngăn chúng ta nhìn thấy những vì sao vào mỗi buổi sáng", tác giả Eben Alexander viết.

Ra mắt Minh chứng thiên đường tại Việt Nam, quyển sách đặc biệt may mắn được GS. John Vu - Nguyên Phong (tác giả Muôn kiếp nhân sinh, người phóng tác Hành trình về phương Đông, Dấu chân trên cát...) viết lời giới thiệu. Hy vọng Minh chứng thiên đường sẽ đem lại cho bạn đọc những gợi ý thú vị về những gì con người có thể "nhìn thấy" và cảm nhận một khi vượt qua những giới hạn của thân thể và não bộ.