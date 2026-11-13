Minh Hằng tái xuất phim kinh dị, tiết lộ phản ứng của chồng

Chiều 12.11, ê kíp phim điện ảnh Mẹ mìn: Giao kèo với quỷ tổ chức buổi họp báo công bố dự án tại TP.HCM, với sự tham gia của đạo diễn Jack Carry On, nhà sản xuất Tâm Tường cùng dàn diễn viên Minh Hằng, Nhật Kim Anh, Rima Thanh Vy, Khương Lê, Phát La... Đây là dự án đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Minh Hằng sau khoảng 3 năm, kể từ Chị chị em em 2.

Tại sự kiện, nữ diễn viên chia sẻ cô đã cân nhắc khá lâu trước khi nhận lời tham gia bộ phim. Theo Minh Hằng, nhà sản xuất Tâm Tường mất 1 năm 8 tháng thuyết phục cô, bắt đầu từ thời điểm nữ diễn viên vừa sinh con. Ban đầu, Minh Hằng đề nghị Tâm Tường hoàn thành kịch bản rồi gửi mình đọc. Tuy nhiên, ngay cả khi kịch bản đã hoàn thiện, các khâu chuẩn bị gần như hoàn tất và sắp ký hợp đồng, cô vẫn có ý định từ chối.

"Tôi rất tò mò muốn biết Tâm sẽ làm như thế nào với nhân vật Mẹ mìn. Ở góc độ diễn viên, tôi thấy vai diễn này không quá khó về mặt diễn xuất nhưng thử thách nằm ở trí tưởng tượng", cô chia sẻ Ảnh: ĐPCC

Theo Minh Hằng, với những bộ phim có bối cảnh trực quan, diễn viên có thể phần nào đánh giá được khả năng thể hiện của mình sau mỗi phân đoạn. Ngược lại, khi tham gia Mẹ mìn: Giao kèo với quỷ, cô nhiều lần rơi vào trạng thái hoang mang. "Hai ngày đầu tiên, tôi thật sự rất hoang mang và liên tục trao đổi với ê kíp để tìm cách hình dung nhân vật. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, tôi nhận ra đây chính là thử thách mới trong hành trình làm nghề của mình. Nếu ngay từ đầu mọi thứ đều dễ dàng như tưởng tượng thì chắc chắn tôi cũng không nhận lời", nữ diễn viên bộc bạch.

Chồng Minh Hằng hoang mang khi vợ nhận vai

Đáng chú ý, khi được hỏi về phản ứng của ông xã trước quyết định trở lại với một bộ phim mang màu sắc kinh dị, kỳ ảo, Minh Hằng cho biết anh khá bất ngờ. Trước đó, nữ diễn viên từng nhiều lần bày tỏ ý định từ chối dự án nhưng cuối cùng lại thay đổi quyết định.

"Anh hỏi tôi tại sao trước đó nói không đóng phim này mà bây giờ lại nhận lời. Tôi cũng nói vui rằng trước đây chưa từng thử sức với thể loại này nên muốn làm thử cho biết. Anh ấy hiểu tính tôi khá lì, một khi đã thích điều gì thì sẽ quyết tâm thực hiện. Vì vậy, anh không ngăn cản tôi", Minh Hằng kể.

Nữ diễn viên cũng làm rõ vai trò của mình trong dự án, khẳng định chỉ tham gia với tư cách diễn viên, không góp vốn đầu tư. Nếu phim thành công, cô mới cân nhắc đồng hành cùng nhà sản xuất ở phần tiếp theo.

Phim điện ảnh Mẹ mìn: Giao kèo với quỷ dự kiến ra rạp từ ngày 27.11 Ảnh: ĐPCC

Trước những thắc mắc về thời lượng xuất hiện của Minh Hằng, nhà sản xuất Tâm Tường cho biết nhân vật Mẹ mìn giữ vai trò quan trọng trong cấu trúc câu chuyện. Tâm Tường khẳng định các phân đoạn có sự xuất hiện của Minh Hằng đều được chuẩn bị kỹ lưỡng và có thời lượng đáng kể. Trong khi đó, Minh Hằng cho biết bản thân không quá đặt nặng việc xuất hiện nhiều hay ít. "Chỉ cần vai diễn đủ hay, đủ sức hấp dẫn và khiến tôi cảm thấy mình có thể làm tốt và nhận được sự đón nhận của khán giả thì tôi sẵn sàng tham gia", nữ diễn viên nói.

Mẹ mìn: Giao kèo với quỷ do Jack Carry On đạo diễn, thuộc thể loại tâm lý, huyền bí và giật gân. Phim xoay quanh một thực thể bí ẩn có khả năng biến điều ước của con người thành hiện thực. Tuy nhiên, mỗi mong muốn đều đi kèm những điều kiện và cái giá phải trả. Trong phim, Minh Hằng đảm nhận nhân vật Mẹ mìn, thực thể đứng ở trung tâm trò chơi điều ước. Hai nhân vật còn lại là Zoe do Rima Thanh Vy thủ vai, cô gái khao khát nổi tiếng, và Hiếu do Khương Lê đảm nhận, chàng trai mong muốn trở thành tỉ phú. Khi những điều ước trở thành hiện thực, cả hai cũng bắt đầu đối diện với hàng loạt biến cố và hệ lụy từ lựa chọn của mình.