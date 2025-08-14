Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe Làm đẹp

Minh Khương Group: Duy trì tính minh bạch và liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm

Nguồn: Mai Hân Group
14/08/2025 15:48 GMT+7

Bà Thúy Phan - CEO Minh Khương Group khẳng định cam kết của doanh nghiệp trong việc duy trì tính minh bạch và liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm.

Minh Khương Group: Duy trì tính minh bạch và liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm- Ảnh 1.

Minh Khương Group thông tin về sản phẩm Image Skincare

Ngày 12.8, Minh Khương Group tổ chức họp báo nhằm cung cấp thông tin xoay quanh quyết định của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) về việc thu hồi tám số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm thuộc thương hiệu Image Skincare.

Nguyên nhân được xác định là do thành phần ghi trên nhãn sản phẩm không khớp với hồ sơ công bố đã được phê duyệt, cũng như việc sử dụng một số từ ngữ quảng cáo chưa phù hợp theo quy định hiện hành.

Theo Cục Quản lý Dược, các sản phẩm này chưa ghi nhận báo cáo về tác dụng phụ và không phát hiện nguy cơ gây mất an toàn cho người sử dụng.

Phía Minh Khương Group thừa nhận có thiếu sót trong quá trình cập nhật hồ sơ sản phẩm tại thị trường Việt Nam. Cụ thể, do sự thay đổi thành phần từ nhà sản xuất, công ty chưa kịp điều chỉnh thông tin nhãn mác để đảm bảo tính đồng bộ với hồ sơ đã đăng ký. Ngay khi nhận được quyết định từ cơ quan chức năng, doanh nghiệp đã tiến hành công khai toàn bộ tài liệu liên quan trên kênh thông tin chính thức, nghiêm túc thực hiện quy trình thu hồi và tiêu hủy toàn bộ tám lô hàng, đồng thời nộp phạt theo quy định.

Minh Khương Group: Duy trì tính minh bạch và liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm- Ảnh 2.

Bà Thúy Phan - CEO Minh Khương Group trả lời báo chí

Phát biểu tại họp báo, bà Thúy Phan - CEO Minh Khương Group - khẳng định cam kết của doanh nghiệp trong việc duy trì tính minh bạch và liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm. Tất cả sản phẩm nhập khẩu chính ngạch đều được dán tem nhãn phụ theo quy định để hỗ trợ người tiêu dùng phân biệt hàng thật - giả. Minh Khương hiện là nhà phân phối độc quyền của thương hiệu Image Skincare tại Việt Nam trong gần 20 năm qua.

Đại diện Minh Khương Group cũng gửi lời xin lỗi tới khách hàng và đối tác vì sự cố vừa qua, đồng thời cam kết sẽ rà soát lại toàn bộ quy trình quản lý nội bộ để tránh lặp lại những sai sót tương tự trong tương lai.

Xem thêm bình luận