Minh Tân và Gia Nghi lập kỳ tích, thắng Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ: Hiên ngang vào bán kết teqball ASIAD

Thắng cả Nhật Bản lẫn Hàn Quốc

Sau thành công của đôi nam Bá Trường Giang và Lê Anh Khoa có mặt ở trận tranh HCĐ môn teqball, tin vui tiếp tục cho đoàn thể thao Việt Nam lại đến trong ngày 18.9. Cặp VĐV Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi đã làm nức lòng người hâm mộ có mặt tại Trung tâm thể thao Nagoya City Higashi khi xuất sắc giành quyền vào bán kết.

Minh Tân tung cú đứt điểm ẢNH: Đ.K

Trước một thử thách không hề nhỏ ở vòng bảng (11 đôi của 11 đội tuyển chia làm 2 bảng, bảng B của Việt Nam có 6 cặp) khi Minh Tân và Gia Nghi phải đối mặt với 3 ngọn núi cao đến từ Iraq, Nhật Bản và Hàn Quốc. Họ đều là những đối thủ không dễ vượt qua, nhất là cặp đôi chủ nhà có VĐV nữ Sakamoto Yuina từng giành HCĐ giải vô địch thế giới và HCĐ World Tours 2025, còn Wase Akinori vô địch World Tour 2025 và từng lội ngược dòng thắng Bá Trường Giang ở nội dung đơn nam ASIAD 20.

Chia sẻ của Minh Tân và Gia Nghi sau khi lọt bào bán kết ASIAD 20

Thế nhưng, trước sức ép ấy và cũng ngay trận đầu gặp người Nhật, đôi Việt Nam đã cho thấy sự điềm tĩnh, tự tin và giữ được ổn định. Minh Tân thể hiện khả năng xử lý bóng chắc chắn, những pha tấn công quyết đoán, trong khi Gia Nghi thi đấu linh hoạt, khéo léo và đặc biệt hiệu quả trong những tình huống phối hợp. Cả 2 liên tục hỗ trợ cho nhau, tạo nên thế trận biến hóa và khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn.

Gia Nghi chơi đầy tự tin ẢNH: Đ.K

Điều đáng khen nhất ở Minh Tân – Gia Nghi chính là tinh thần thi đấu. Tuy cũng có lúc bị tâm lý, nhất là ở trận gặp Hàn Quốc sau khi dẫn trước ván 2 lại để đối thủ lật ngược thắng lại 12/11 thì càng vào sâu, áp lực càng lớn, nhưng đôi nam nữ Việt Nam càng cho thấy sự trưởng thành. Trước những thời điểm giằng co, họ không vội vàng, không đánh mất sự tập trung mà kiên trì tìm kiếm cơ hội để tạo khác biệt.

Kết quả cặp đôi Việt Nam đã thắng Nhật Bản 2-0 (12/11, 12/7), thắng Hàn Quốc 2-1 khá kịch tính (12/10, 11/12 và 13/11) làm ngỡ ngàng khán giả chủ nhà và đông đảo CĐV đến từ xứ sở kim chi. Ngay thất bại trước cặp Iraq, 2 VĐV Việt Nam cũng đã có một hiệp đầu chơi tốt thua sát nút 11/12. Nhờ thắng luôn 2 đối thủ yếu còn lại đến từ Lào và Kygryzstan, Minh Tân và Gia Nghi xếp nhì bảng vào tứ kết. Một kết quả rất bất ngờ.

Cặp đôi Việt Nam phối hợp ăn ý ẢNH: Đ.K

Thắng tứ kết Ấn Độ, hiên ngang vào bán kết

Nhưng chính chiến thắng trước cặp Ấn Độ Dsouza Quimcy Joachim và Beg Mohamed Anas Imran ở tứ kết với tỷ số 2-0 (12/7 và 12/10) mới là lời khẳng định mạnh mẽ nhất. Bởi VĐV nữ của Ấn Độ từng vô địch World Tour, chính là ứng viên nặng ký chức vô địch đơn nữ, còn VĐV nam nhiều lầ có mặt ở giải vô địch thế giới. Nhưng cả Minh Tân và Gia Nghi vẫn giữ được cái đầu lạnh, thi đấu đầy tự tin và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cả 2 đã thể hiện phong độ tuyệt vời chơi áp đảo và gần như không cho đối thủ một cơ hội nào khi thắng 2 ván đều rất thuyết phục.

Trận Việt Nam thắng tứ kết trước Ấn Độ ẢNH: Đ.K

Tấm vé vào bán kết vì thế không chỉ là phần thưởng cho kỹ thuật, mà còn là thành quả của bản lĩnh và ý chí chiến đấu. Từ Nhật Bản, Hàn Quốc đến Ấn Độ, hành trình của Minh Tân – Gia Nghi đang ngày càng trở nên ấn tượng. Mỗi chiến thắng lại giúp đôi Việt Nam thêm tự tin, đồng thời cho thấy teqball Việt Nam đang có những bước tiến đáng chú ý trên đấu trường châu lục.

NIềm vui của thầy trò HLV Lê Quang Khang ẢNH: Đ.K

Bán kết ASIAD 20 đang ở phía trước, tranh vào ngày 19.9. Thử thách chắc chắn sẽ còn lớn hơn, nhưng Minh Tân – Gia Nghi đã chứng minh rằng họ không đến đây chỉ để góp mặt. Với phong độ, sự ăn ý và tinh thần chiến đấu đang có, đôi nam nữ Việt Nam hoàn toàn có thể tiếp tục viết thêm một chương đáng nhớ cho teqball nước nhà.

Từ những cú chạm bóng đầy kỹ thuật đến sự quật khởi trong từng điểm số, đánh bại các cường quốc như Nhật Bản, Hàn Quốc, cặp Minh Tân – Gia Nghi đã hiên ngang tiến vào bán kết. Và giờ đây, người hâm mộ Việt Nam có quyền chờ đợi một màn trình diễn bùng nổ nữa trên sân đấu ASIAD 20!

Đôi Việt Nam thắng tứ kết trước đôi Ấn Độ ẢNH: Đ.K

Cặp đôi Việt Nam trong trận thắng Hàn Quốc ẢNH: Đ.K

Một chiến thắng hay của cặp Việt Nam ẢNH: Đ.K