Minh tinh 87 tuổi Jane Fonda gây kinh ngạc khi catwalk tại Paris Fashion Week

Vào ngày 23.9 (theo giờ địa phương), sàn diễn của L'Oréal Paris bùng nổ với màn xuất hiện của Jane Fonda. Minh tinh 87 tuổi mang giày thể thao, quần bó đen và áo khoác dài màu bạc lấp lánh, sải bước nhẹ nhàng giữa tiếng reo hò của đám đông.

Jane Fonda cuốn hút trên sàn diễn cùng Andie MacDowell 66 tuổi và các model 9X Cindy Bruna (trái), Kendall Jenner và Cara Delevingne (áo đỏ bên phải) ẢNH: PAGE SIX

Nhiều kênh truyền thông cho rằng minh tinh từng hai lần đoạt giải Oscar đã thắp sáng sàn diễn của Tuần lễ thời trang Paris. Diện mạo và thần thái rạng ngời của ngôi sao 87 tuổi khiến công chúng ngưỡng mộ và kinh ngạc.

Trình diễn cùng diễn viên phim Book Club là nhiều gương mặt nổi tiếng khác. Diễn viên Andie MacDowell diện váy cúp ngực dài màu bạc lấp lánh. Ngôi sao Desperate Housewives, Eva Longoria gây ấn tượng trong chiếc đầm khoét sâu bên cạnh người mẫu Cara Delevingne và chân dài Kendall Jenner tỏa sáng trong những bộ trang phục màu đỏ rực.

Diễn viên phim Grace and Frankie nháy mắt với người hâm mộ khi đang trình diễn ẢNH: PAGE SIX

Ở độ tuổi xưa nay hiếm, ngôi sao màn bạc Jane Fonda vẫn sở hữu gương mặt quyến rũ với đôi môi đỏ rực và hai má ửng hồng rạng rỡ. Bà vui vẻ vẫy tay chào mọi người khi đang catwalk và nháy mắt với đám đông khi bước đến cuối sàn diễn.

Không chỉ nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt tại sân khấu, biểu tượng Hollywood còn nhận được vô số lời tán dương qua mạng xã hội.

"Wow gần 87 tuổi và vẫn "làm mưa làm gió" trên sàn diễn", một người dùng Instagram viết. Một người khác chia sẻ: "Tôi rùng mình khi xem cô ấy diễn. Cô ấy là một báu vật". Nhiều lời khen ngợi dành cho ngôi sao vì bản lĩnh, sự tự tin, xinh đẹp hay mái tóc bạc đẹp mê mẩn của bà.

Mái tóc xoăn bồng bềnh kiểu Hollywood tô điểm thêm cho diện mạo ấn tượng của Jane Fonda ẢNH: L'OREAL PARIS

Jane Fonda là con gái của diễn viên nổi tiếng Hollywood Henry Fonda. Bà bắt đầu sự nghiệp với vai trò là diễn viên hài và hoạt động miệt mài từ cuối thập niên 1950 đến nay. Bà giành hai giải thưởng Oscar cho vai diễn trong các phim Klute và Coming Home. Năm 2014, bà được trao giải Thành tựu trọn đời của Viện Điện ảnh Mỹ.

Ở độ tuổi U.90, ngôi sao vẫn khiến người hâm mộ thán phục vì khả năng cống hiến. Năm 2023, bà góp mặt trong 3 bộ phim và tham gia chụp ảnh tạp chí, làm mẫu thời trang và các hoạt động xã hội. Bộ phim mới nhất của bà là Book Club: The Next Chapter.

Không chỉ là một diễn viên gạo cội được xem là biểu tượng Hollywood, Jane Fonda còn là người mẫu, nhà văn và nhà hoạt động xã hội nổi tiếng. Bà được công chúng Việt Nam yêu mến bởi từng là người đi đầu trong phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam. Hai cuốn hồi ký gây tiếng vang của bà là My Life So Far (2005) và Prime Time (2011).