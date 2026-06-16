Minh tinh Amanda Seyfried phải thuê vệ sĩ bảo vệ vì vạ miệng

Amanda Seyfried phải thuê vệ sĩ sau phát ngôn tranh cãi về Charlie Kirk

Bày tỏ quan điểm cá nhân trước những vấn đề chính trị, xã hội nhạy cảm luôn là "con dao hai lưỡi" đối với các ngôi sao Hollywood. Minh tinh Amanda Seyfried là cái tên mới nhất phải nếm trải bài học đắt giá này, khi một phát ngôn thiếu cẩn trọng đã đẩy cô vào vòng xoáy của sự thù ghét, thậm chí đe dọa đến an toàn của bản thân và gia đình.

Amanda Seyfried thừa nhận cuộc sống bị đảo lộn, phải thuê vệ sĩ bảo vệ sau phát ngôn gây tranh cãi Ảnh: Reuters

Theo Page Six dẫn lại cuộc phỏng vấn của nữ diễn viên với tạp chí British GQ, ngôi sao phim The Housemaid thừa nhận phải thuê vệ sĩ riêng sau làn sóng chỉ trích dữ dội từ công chúng.

Mọi chuyện khơi mào từ mùa thu năm ngoái, khi nhà hoạt động chính trị Charlie Kirk bị ám sát ngay trên sân khấu Trường đại học Utah Valley khi đang thực hiện chuyến diễn thuyết American Comeback Tour ở tuổi 31. Ngay sau vụ ám sát chấn động, Amanda Seyfried đã thẳng thừng mô tả nhân vật quá cố này bằng từ "đáng ghét". Lời nhận xét vào thời điểm nhạy cảm đó ngay lập tức châm ngòi cho cuộc khủng hoảng truyền thông nhắm thẳng vào nữ diễn viên 40 tuổi.

Nhìn lại chuỗi ngày giông bão, Seyfried cay đắng: "Tôi luôn nghĩ mình có quyền bày tỏ cảm xúc, và thực tế tôi không cố tình hành xử thiếu tế nhị. Nhưng luồng suy nghĩ tiêu cực, lòng căm thù và sự phản ứng mạnh từ đám đông lớn đến mức đáng sợ. Tôi đã nếm trải một phần của sự cuồng nộ đó".

Áp lực nặng nề đến mức cô luôn sống trong hoang mang: "Tôi tự hỏi mình phải làm gì, phải nói gì bây giờ? Rồi đột nhiên, tôi thấy mình phải có vệ sĩ tháp tùng bảo vệ ngay tại sân bay. Tôi tự nhủ, chuyện này thật điên rồ". Là một người mẹ, Seyfried lo lắng cho các con: "Tôi chỉ muốn con cái mình cảm thấy an toàn khi bày tỏ ý kiến, miễn là những quan điểm đó không gây hại cho ai".

Thực tế, đây không phải lần đầu ngôi sao phim Mean Girls đối diện với vụ việc này. Trước đó, cô từng cố gắng xoa dịu dư luận bằng một bài viết trên Instagram: "Chúng ta đang quên mất sự tinh tế của con người. Tôi có thể bất bình trước thái độ kỳ thị phụ nữ hay những lời lẽ phân biệt chủng tộc, nhưng tôi hoàn toàn đồng ý rằng vụ sát hại Charlie Kirk là đáng lên án. Không ai đáng phải chịu đựng bạo lực như vậy".

Theo tờ Who What Wear, vào tháng 12.2025, nữ diễn viên từng được đề cử giải Oscar này vẫn giữ quan điểm cứng rắn và từ chối lời xin lỗi: "Tôi nói dựa trên sự thật, dựa trên những đoạn phim và trích dẫn có thật. Những gì tôi nói không sai, và tôi có quyền có ý kiến riêng".

Thế nhưng, sự cứng rắn của một ngôi sao dường như là chưa đủ trước nỗi đau của những người ở lại. Charlie Kirk ra đi để lại người vợ Erika Kirk và hai đứa con thơ (một bé gái 4 tuổi và một bé trai 2 tuổi). Bản thân Amanda Seyfried cũng đang có tổ ấm nhỏ với tài tử Thomas Sadoski cùng hai con: Nina (9 tuổi) và Thomas (5 tuổi). Sự đối lập giữa hai gia đình càng khiến công chúng Mỹ phẫn nộ trước sự thiếu đồng cảm từ phía nữ diễn viên.