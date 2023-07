Minh tinh đẹp nhất nước Ý Monica Bellucci yêu đạo diễn U.70

Monica Bellucci hẹn hò cùng Tim Burton hồi cuối tuần qua JAMES CURLEY, MAGIC MOMENTSUK/ DAILY MAIL

Trong loạt ảnh vừa được Daily Mail đăng tải hôm 3.7, minh tinh Monica Bellucci và đạo diễn Tim Burton tận hưởng buổi hẹn hò riêng tư ở London (Anh) vào tối thứ bảy giờ địa phương. Cả hai cùng diện trang phục đơn giản màu đen, nắm tay thân mật khi rời một nhà hàng trên phố và lặng lẽ lên xe. Cặp đôi giữ tâm trạng vui vẻ, thoải mái, nữ diễn viên 59 tuổi mỉm cười mãn nguyện khi cùng bạn trai ngồi ở hàng ghế sau và không né tránh khi nhìn thấy ống kính. Trang tin này tiết lộ đây là lần đầu tiên sao phim Malena và đạo diễn 65 tuổi công khai xuất hiện cùng nhau kể từ khi xác nhận chuyện tình cảm.



Monica và Tim gặp nhau cách đây 16 năm nhưng được cho là bắt đầu hẹn hò sau khi hội ngộ tại Liên hoan phim Lumière ở Lyon (Pháp) vào tháng 10.2022 JAMES CURLEY, MAGIC MOMENTSUK/ DAILY MAIL

Truyền thông quốc tế tiết lộ Monica Bellucci và Tim Burton đã âm thầm yêu nhau được một thời gian. Tin đồn tình cảm của họ râm ran từ tháng 10.2022. Dịp Valentine vừa qua, hai nghệ sĩ được nhìn thấy hôn nhau trên đường phố ở Santa Monica, California (Mỹ). Bất chấp những câu hỏi từ công chúng, hai nhân vật chính vẫn giữ kín chuyện riêng.

Mãi đến cuộc phỏng vấn gần đây của Monica Bellucci với tạp chí Elle (Pháp), minh tinh hàng đầu nước Ý mới công khai tình yêu với đạo diễn tài năng này. "Tôi hạnh phúc vì đã gặp được người đàn ông của mình. Đó giống như một cuộc gặp gỡ tình cờ và rất hiếm có trong đời… Tôi biết người đàn ông đó, tôi yêu anh và tôi còn thấy anh ấy ở vai trò đạo diễn, một cuộc phiêu lưu mới bắt đầu", minh tinh kỳ cựu chia sẻ. Cô tiếp tục: "Tôi yêu Tim và rất tôn trọng anh ấy". Nữ diễn viên cũng dành nhiều lời có cánh khi nói về công việc và các tác phẩm của bạn trai. Monica Bellucci vừa tham gia bộ phim Beetlejuice 2 do Tim Burton làm đạo diễn, dự kiến phát hành năm 2024.

Monica Bellucci từng được xem là tượng đài nhan sắc, minh tinh đẹp nhất nước Ý. Nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ đẹp đằm thắm, quyến rũ ở tuổi U.60 AFP

Monica Bellucci sinh năm 1964 và được biết đến là một diễn viên, tượng đài nhan sắc của màn ảnh nước Ý cũng như quốc tế. Cô bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là người mẫu trước khi chuyển sang đóng phim ở Ý sau đó là Mỹ, Pháp. Mỹ nhân nổi đình đám với các tác phẩm: The Apartment, Malèna, Ma trận (phần 2 và 3), The Brothers Grimm, Don't Look Back, Spectre (James Bond phần 24)… Những năm qua, tượng đài nhan sắc Ý vẫn đều đặn nhận dự án mới, cô góp mặt trong: Memory, Mafia Mamma, L'Amour flou…



Đời tư của Monica Bellucci cũng tiêu tốn nhiều giấy mực của báo giới. Trước khi hẹn hò đạo diễn Tim Burton, minh tinh đình đám này từng trải qua nhiều mối tình dang dở. Cô kết hôn lần đầu với nhiếp ảnh gia người Ý Claudio Carlos Basso vào năm 1984 nhưng "đường ai nấy đi" chỉ sau nửa năm chung sống. Đến năm 1999, người đẹp lên xe hoa lần 2 với tài tử Pháp Vincent Cassel và có hai con trước khi ly hôn hồi 2013. Về sau, mỹ nhân nức tiếng một thời có mối quan hệ tình cảm với nhà điêu khắc kiêm người mẫu Nicolas Lefebvre nhưng chia tay hồi 2019 sau khoảng 2 năm gắn bó.