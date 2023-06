Minh Tú bị flycam 'chém' trúng cằm, khâu mười mấy mũi

Fan lo lắng khi Minh Tú xuất hiện với vết thương ở cằm trên truyền hình Chụp màn hình

Mới đây, khi góp mặt trong một show truyền hình, Minh Tú khiến khán giả bất ngờ và lo lắng khi cô có một vết thương khá to trên gương mặt, phải dán băng cá nhân. Dù bị thương nhưng Minh Tú vẫn năng động, tung hứng ăn ý cùng các đồng nghiệp trong chương trình.

Sau đó, Á quân Asia's Next Top Model 2017 lên tiếng chia sẻ về tai nạn dẫn đến vết thương này. Người đẹp sinh năm 1991 khẳng định đây không phải dấu vết của việc phẫu thuật thẩm mỹ mà do cô đã gặp một sự cố hy hữu khi đang ghi hình gameshow. Minh Tú trải lòng: "Xin cảm ơn tất cả các bạn dành sự quan tâm cho Minh Tú khi nhìn thấy mình xuất hiện trên truyền hình với một chiếc cằm có dán nhiều băng cá nhân. Thật ra, đó không phải độn cằm hay dán mụn mà do tôi gặp một tai nạn khi quay gameshow ngoài trời. Tôi vô tình bị flycam chém trúng cằm và sự việc này xảy ra 3 tuần, hiện tại tôi cũng lành lặn rồi".

Minh Tú cho biết từng suy nghĩ bi quan lúc bị thương Chụp màn hình

Nhớ lại tâm trạng lúc đó, nữ chính Hoa hậu giang hồ cho biết: "Khi đó, tôi thật sự hoảng loạn, tôi chỉ biết lấy tay giữ cằm mà máu cứ chảy ướt hết từ tờ khăn giấy này đến tờ khăn giấy khác. Vì đối với con gái, gương mặt rất quan trọng, huống chi là một người làm trong giới thời trang, nghệ thuật như mình nên lúc đó mình không biết tương lai như thế nào. Tôi khóc rất nhiều nhưng sau đó tôi đến trạm y tế may vết thương để cầm máu và đi 2 tiếng về TP.HCM để tới bệnh viện thẩm mỹ may tiếp. Tổng cộng, tôi may 3 tầng khác nhau và hơn mười mấy mũi kim". Ở thời điểm đó, Minh Tú cảm thấy buồn vì bản thân liên tục gặp nhiều chuyện không may mắn trong suốt thời gian qua.

Dẫu vậy, mỹ nhân sinh năm 1991 vẫn tự động viên bản thân giữ tinh thần lạc quan. "Ít nhất nó không trúng ngay mắt, mặt, mũi hay thậm chí là ở cổ, vì nếu như thế thì còn khó cứu chữa hơn", cô nói.

Minh Tú hạnh phúc khi được người thân, bạn bè và đồng nghiệp quan tâm, chăm sóc FBNV

Thông qua sự việc này, Minh Tú cũng muốn nhắn nhủ đến người hâm mộ rằng: "Trong cuộc sống lúc nào cũng có những vấn đề khác nhau xảy ra, có điều tốt và không tốt, vui và không vui. Chúng ta chọn sống lạc quan không phải vì chúng ta nghĩ rằng cuộc sống này lúc nào cũng tươi đẹp mà để chấp nhận rằng ngoài những ngày tươi đẹp thì có những ngày bão giông như thế. Các bạn đang gặp những khó khăn, thử thách ngoài kia, các bạn không phải chỉ có một mình đâu. Cũng giống như tôi, cuộc sống của tôi không phải lúc nào cũng tốt đẹp mà vẫn có ngày trải qua những sự cố. Nếu tôi buồn, trách ông trời hay trách người này người kia thì tinh thần của mình càng tệ đi và còn ảnh hưởng đến những người xung quanh".