Minh Tuyết tiết lộ tính cách Cẩm Ly thời đi diễn chung

Minh Tuyết và Cẩm Ly từng là cặp song ca được nhiều khán giả yêu mến trước khi phát triển sự nghiệp ca hát riêng Ảnh: BTC

Cụ thể, khi nhìn lại tấm ảnh chụp cùng của Minh Tuyết - Cẩm Ly, nhiều người bất ngờ vì hai chị em có vẻ ngoài giống nhau. Giọng ca Đã không yêu thì thôi cũng thừa nhận thời điểm còn hát song ca với chị gái, nhiều người cũng đánh giá họ có ngoại hình tương đồng. “Mẹ tôi cũng từng nói như vậy. Mỗi chiếc áo mẹ may cũng phải để tên hai đứa, nếu không sẽ mặc nhầm”, cô bật mí.

Cũng theo Minh Tuyết thì “chị Cẩm Ly có một đặc điểm rất lạ, một khi chị ấy đã muốn giống rồi thì sẽ không muốn khác bất cứ cái gì”. Nữ nghệ sĩ nhớ có lần hai chị em cùng đi may đồ, cô nhờ thợ may khoét áo sâu ở cổ 10cm khiến chị gái trăn trở. “Chị Ly đứng đó hỏi sao xẻ sâu vậy. Tôi nói chị cứ khoét 8cm thôi, đừng khoét đến 10cm. Nhưng sau khi cân nhắc, chị xin xẻ sâu 9cm. Vậy mà ngày hôm sau chị Cẩm Ly tự gọi điện cho thợ may, nhờ khoét áo mình thành 10cm”, Minh Tuyết kể lại.

Nhắc đến giọng ca Chim trắng mồ côi thời điểm đó, Minh Tuyết bộc bạch: “Chị ấy không bao giờ muốn khác dù chỉ một chút. Chị ấy muốn mọi người nhìn vào thấy hai chị em giống nhau thôi, đó là tính của chị ấy”.

Minh Tuyết tỏa sáng trên sân khấu Chị đẹp đạp gió 2024 Ảnh: BTC

Khi chia sẻ về việc tham gia show âm nhạc Chị đẹp đạp gió, Minh Tuyết thẳng thắn thừa nhận: “Mọi người nhìn bên ngoài chắc nghĩ tôi quậy lắm vì mặc đồ sexy khi biểu diễn trên sân khấu. Nhưng tôi hoàn toàn trái ngược với điều đó. Bên trong tôi là một người mê gia đình, không thích đi chơi nhiều. Tôi thích ở nhà nấu ăn, chăm sóc người thân. Nhìn bên ngoài mọi người sẽ không thấy được điều đó đâu. Cho nên đến với Chị đẹp đạp gió, tôi muốn vượt qua giới hạn để khán giả hiểu mình nhiều hơn”.

Trước khi có sự nghiệp solo như hiện tại, Cẩm Ly và Minh Tuyết từng là cặp song ca được nhiều khán giả yêu mến. Thời điểm giọng ca Đã không yêu thì thôi chọn Mỹ tiến, chị gái từng nghĩ đến ý định bỏ nghề.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Cẩm Ly từng cho hay: "Khi Minh Tuyết đi, tôi từng nghĩ mình sẽ không đi hát nữa. Nhưng sau đó tôi đứng dậy được. Nếu như ngày xưa tôi và Tuyết hợp lại, có thể vẫn là cặp song ca đình đám nhưng biết đâu lại không có sự nghiệp riêng. Quyết định đó xảy ra, may mắn là bây giờ chúng tôi được khán giả yêu thương với cái tên riêng".