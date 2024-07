‘Mình yêu nhau, bình yên thôi’ tập 100: Lâm chọn chia tay Ngọc?

Mình yêu nhau, bình yên thôi tập 99 có những tình tiết cho thấy cuối cùng bà Giang cũng phát hiện ra chuyện Hân mang thai con của Đức Anh. Mẹ chồng nàng dâu ôm nhau khóc rất cảm động, người này lại thấy có lỗi với người kia và ngược lại. Đúng lúc ấy Đức Anh về, nhìn thấy cảnh mẹ và vợ như vậy nên thốt lên rằng ngày ấy cũng đến, đó là "ngày bình yên".

Bà Thu có ngăn cản được tình cảm giữa Lâm và Ngọc? Chụp màn hình

Trong một vài cảnh khác, Đức Anh đưa Hân về nhà mẹ vợ để xin phép chuyện hai vợ chồng tái hợp. Lúc đầu bà Hoa có vẻ nghiêm mặt, hỏi nguyên nhân quay lại có phải do Hân đã mang thai. Đức Anh nói rằng lý do chính là do cả hai vẫn còn tình cảm với nhau. Bà Hoa chốt trong tâm trạng vui vẻ rằng đến lúc này bà không đồng ý cũng không được.

Lâm chọn chia tay Ngọc?

Mình yêu nhau, bình yên thôi tập 100 tối nay 19.7 lúc 20 giờ trên VTV3 hé lộ tiếp những nội dung cho thấy bà Giang háo hức báo tin Hân mang thai cho chồng biết nhưng ông Thanh tỏ ra chẳng bất ngờ vì theo như ông nói thì bản thân đã đoán ra từ lâu.

Bố chồng đã sớm biết chuyện con dâu mang thai Chụp màn hình

Một cảnh trong tập phim này cho thấy mẹ của Ngọc bóng gió hỏi chuyện Lâm có ý định đi thêm bước nữa không. Lâm nói rằng giờ anh lo cho cuộc sống của hai bố con còn chưa xong nên không muốn đèo bồng thêm. Nghe Lâm nói vậy, bà Thu bóng gió rằng nếu Lâm có vợ thì nên chọn người có cùng hoàn cảnh kiểu rổ rá cạp lại mới hợp… Có vẻ Lâm đã hiểu ý của bà Thu.

Mình yêu nhau, bình yên thôi tập 100: Lâm chia tay Ngọc?