‘Mình yêu nhau, bình yên thôi’ tập 16: Hân ra ‘tối hậu thư’ cho Đức Anh?

Mình yêu nhau, bình yên thôi tập 15 có những diễn biến khá gay cấn khi chị Thoa qua căn hộ của vợ chồng Hân để dọn dẹp theo lịch phân công của bà Giang, nhưng Hân lại quên nên hôm nay ngủ nướng ở nhà. Trong căn hộ có một căn phòng hay khóa cửa, bà Giang nhiều lần muốn vào nhưng tưởng khóa cửa bị hư. Thật ra, đó là phòng riêng của Hân.

Nay chị Thoa qua dọn dẹp, cô lại đang ngủ trong phòng đó. Vậy là để tránh bị lộ việc vợ chồng ngủ riêng, Hân phải trốn luôn trong đó. Vô tình, cô lại gây ra tiếng động khiến chị Thoa nghi ngờ nên gọi điện cho bà Giang. Vậy là bà Giang gọi thợ sửa khóa đến. Đúng lúc bà Giang vừa định mở cửa phòng thì Đức Anh về kịp.

Đức Anh về kịp để cứu nguy cho Hân Chụp màn hình

Một vài diễn biến khác trước đó cho thấy Đức Anh thấy Hân đi bar về say nên lén xem điện thoại. Có tin nhắn từ số lạ: "Em ở đâu anh đến đón" sau đó người này gọi điện cho Hân. Hân dù hơi say nhưng cũng cầm điện thoại vào phòng riêng nghe máy. Đức Anh hơi ghen vì tưởng vợ có tình mới. Vì theo giao kèo sau 7 tháng nữa, nếu một trong hai có mối quan hệ mới thì sẽ chính thức ly hôn. Sáng hôm sau, Hân giải thích là cô chỉ cắt đuôi giùm cô bạn trong nhóm. Do cô này có một kẻ xin số điện thoại đeo bám nên cô ấy cho số của Hân nhờ cắt đuôi giùm. Đức Anh nghe thế vui ra mặt.

Mình yêu nhau, bình yên thôi tập 15 còn có cảnh vợ chồng Hân bày ra buổi ăn lẩu rồi mời bà Giang đến ăn và cả Quân. Và Quân mang quà tân gia đến. Sau đó Đức Anh nháy mắt cho vợ để Hân nói cho bà Giang hiểu rằng: "Hôm đón con đi công tác về, vừa xuống sân bay là thằng Quân hẹn con ra để chọn quà tân gia liền đấy mẹ". Vậy là bà Giang đã không còn lý do nghi ngờ Hân ngoại tình với Quân nữa.

Hân yêu cầu Đức Anh tìm cách cho chị Thoa nghỉ việc Chụp màn hình

Mình yêu nhau, bình yên thôi tập 16 tối nay 25.3 lúc 20 giờ trên VTV3 hé lộ tiếp những nội dung cho thấy Đức Anh về kịp và không biết anh đã nói lý do gì mà bà Giang không vào căn phòng đó kiểm tra nữa. Sau đó, Hân đã ra tối hậu thư với chồng rằng phải tìm cách cho chị Thoa nghỉ việc, không thì có ngày cũng lộ chuyện ly thân của hai vợ chồng.

Mẹ của Ngọc mai mối cho con gái Chụp màn hình

Một cảnh khác trong tập phim tối nay cho thấy mẹ của Ngọc đã mời một người tên là Sơn đến nhà để mai mối cho con gái. Sơn là con trai bạn thân của mẹ Ngọc và biết Ngọc từ nhỏ. Nhưng anh này có vẻ không hợp với Ngọc. Trong khi đó, Ngọc đã có người yêu rồi mà vẫn giấu mối quan hệ này với mẹ vì người yêu của cô làm shipper.

Mình yêu nhau, bình yên thôi tập 16: Bà Giang có để chị Thoa nghỉ việc theo ý Hân?