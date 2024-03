'Mình yêu nhau bình yên thôi' tập 9: Vì sao Hân bị mẹ chồng chửi mất nết?

Mình yêu nhau bình yên thôi tập 8 tối qua có những tình tiết cho thấy sau khi mẹ chồng xông vào phòng thấy vợ chồng con trai ngủ riêng thì hơi sốc. Nhưng Đức Anh nhanh trí viện lý do tối qua Hân đau bụng khó ngủ nên anh phải nằm riêng giường. Bà Giang tạm tin còn Hân thì kêu thợ về sửa ổ khóa phỏng và làm thêm cái ổ khóa cài bên trong để mẹ chồng không vào được.

Trong một vài diễn biến khác thì Hân đi dự sinh nhật bạn ở bar thì gặp Lân. Lân gọi điện báo tin cho Đức Anh và hứa sẽ để ý đưa Hân về đến nhà an toàn. Sau đó đúng là Hân say khướt, Lân đưa về đến tận cổng nhà rồi gọi Đức Anh. Bất ngờ bà Giang cũng ra cổng và nóng mặt vì thấy bộ dạng say khướt của con dâu.

Mình yêu nhau bình yên thôi tập 9 tối nay 14.3 lúc 20 giờ trên VTV3 hé lộ tiếp những tình tiết cho thấy trong cơn say, Hân lầy lội ôm mẹ chồng rồi thì thào bảo mẹ nên khéo léo với con hơn, mỗi lần mẹ chửi con rất đau lòng… Sáng ra con dâu xin lỗi bà Giang vì không nhớ tối qua mình đã nói gì. Bà Giang bắt đầu bóng gió rằng Hân đã có gia đình, đừng có chơi bời không biết giới hạn, say đến mức để người đàn ông khác đưa về, hàng xóm sẽ bảo rằng mất nết…

Một tình tiết trong tập phim tối nay cũng đáng chú ý là bà Giang nói với Đức Anh rằng không yên tâm để vợ chồng con trai ra ở riêng trong khi Hân như vậy nên bà muốn anh cho thuê lại căn hộ. Ngay lập tức Đức Anh đem bố ra làm "bia đỡ đạn" rằng việc ra ở riêng là ý của bố, bố đã khuyên anh như thế. Bà Giang nghe đến ý của chồng có vẻ chột dạ…

