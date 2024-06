‘Mình yêu nhau, bình yên thôi’: Vì sao nữ chính gây ức chế?

Theo diễn biến phim Mình yêu nhau, bình yên thôi ở 3 tập gần đây, Đức Anh và Hân đã đến tòa để làm thủ tục ly hôn, đang đợi hòa giải theo đúng quy trình thì Đức Anh lên kế hoạch để Hân chứng kiến cuộc nói chuyện giữa anh và người yêu cũ. Bởi Hân không tin rằng giữa chồng mình và Linh không xảy ra chuyện gì khi cả hai vào khách sạn qua đêm. Và đúng là sau đấy Hân đã nghe hết những lời mà Linh đã nói với Đức Anh, chứng tỏ chồng mình "trong sạch" nhưng thái độ của Hân vẫn dửng dưng, hẹn gặp nhưng chỉ nói lời xin lỗi Đức Anh vì hiểu lầm và cũng nhắc Đức Anh đến tòa đúng hẹn.

Chưa hết, Hân còn tuyên bố với cô bạn thân rằng "tiểu tam" kia không phải là lý do để vợ chồng mình ly hôn và cũng không phải lý do để họ quay lại với nhau. Tuyên bố này của Hân được cho là không hợp lý bởi nguyên nhân chính khiến cô và Đức Anh ly thân gần suốt một năm là do anh này gặp lại người yêu cũ, dù cuộc gặp đó là do Linh mong muốn để tạm biệt đi lấy chồng.

Ly thân nhưng vẫn sống chung nhà. Trong suốt thời gian ấy những diễn biến của phim cho thấy nam nữ chính bắt đầu kết nối lại với nhau, thay đổi vì nhau và rõ ràng cả hai đều nhận ra đối phương vẫn còn tình cảm với mình và cảm giác như họ đang "yêu lại từ đầu". Nhưng "tai bay vạ gió" khi Đức Anh đi tiếp khách say, Linh gọi điện rồi chủ động đưa anh vào khách sạn và Hân đã tận mắt chứng kiến điều này. Cuối cùng khi mọi chuyện được làm sáng tỏ Hân vẫn cương quyết ly hôn.

Diễn biến tâm lý của nữ chính đang gây ức chế với người xem Chụp màn hình

"Tôi xem phim từ đầu và đã nhịn Hân rất nhiều cho đến những tập gần đây thì không thể chịu được cái tính cố chấp của Hân. Kiểu tính này thì Hân sẽ khổ suốt đời thôi"; "Tôi đã hi vọng sau khi Hân biết sự thật về mối quan hệ giữa Đức Anh và Linh thì phải nghĩ khác chứ, nhưng lại vẽ ra là không phải lý do duy nhất. Nếu như thế thì biên kịch đang tát vào mặt khán giả sau những tình huống vợ chồng họ tình tứ với nhau ở những tập trước"; "Để xem cuối phim đạo diễn xây dựng tâm lý cô con dâu này như thế nào"; "Sau khi đã biết rõ sự thật nhưng không muốn quay lại, dù vẫn còn yêu, còn luyến tiếc, chỉ có phim thời nay"..., nhiều ý kiến bức xúc của khán giả trên các diễn đàn phim Việt khi nói về diễn biến tâm lý của nữ chính.

Hân khóc nghẹn khi nhận hồng sim từ bà nội chồng, chứng tỏ cô còn rất yêu quý, luyến tiếc gia đình chồng chứ không hề nhạt nhẽo Chụp màn hình

Tuy nhiên, cũng có nhiều khán giả cho rằng lý do Hân kết thúc hôn nhân một phần bởi mẹ chồng nàng dâu không hợp nhau và cô đã quá mệt mỏi. Nhưng lại "soi" vào tình tiết phim gần đây có thể thấy, bà Giang đã phần nào nhận ra cái sai của mình, việc yêu thương không đúng cách với con trai đã làm khổ con dâu và khiến hôn nhân của đôi trẻ lung lay. Tình cảm giữa Hân và bà Giang bắt đầu hòa hợp hơn khi bà từng ngồi ăn cơm cùng vợ chồng Hân và khen con dâu đã biết nấu ăn, vun vén khi dọn ra sống riêng… Hân cũng đã thấy "dễ thở" hơn với mẹ chồng. Và xét ở khía cạnh tình cảm thì bà Giang không phải là bà mẹ chồng xấu xa, chỉ là bà quá yêu chiều con trai nên mới xét nét với con dâu, không tâm lý chứ hoàn toàn không ghét bỏ gì Hân.

Bà Giang đã nhận ra cái sai của mình và đến tận nhà mẹ của Hân để nhận lỗi Chụp màn hình

"Hân mà sống như chúng tôi ngoài đời chắc không sống nổi. Chúng tôi còn chật vật về kinh tế, chồng còn không tâm lý bằng Đức Anh. Mẹ chồng thì để ý, làm khó gấp trăm lần nhưng chúng tôi vẫn sống và tìm thấy niềm vui, hạnh phúc. Đòi hỏi của Hân là phi thực tế. Nhìn mẹ chồng Hân quan tâm con dâu mà"; "Xem phim mà cả nước chê Hân và khen mẹ Giang. Vì thực tế mẹ Giang có soi, có nói vì con dâu làm việc gì cũng không ra hồn, nấu bữa cơm cũng không nấu được"; "Mình thấy Hân quá đáng. Cái tôi của Hân phải cao chọc trời. Có mỗi hai vấn đề: Một là Đức Anh không ngoại tình, hai là mẹ chồng không hợp thì cũng đã chuyển ra ở riêng rồi. Chẳng lẽ giờ bắt mẹ chồng, chồng quỳ xuống xin lỗi thì mới quay lại"..., khán giả bênh vực mẹ chồng, chỉ trích nàng dâu.

Ở hai tập phim Mình yêu nhau, bình yên thôi gần đây thì có thể nói, diễn biến tâm lý của nữ chính đúng là không hợp lý, không hợp tình. Tạo ra vấn đề phim kịch tính hơn nhưng giải quyết vấn đề có vẻ chẳng ăn rơ gì với nhau. Cảm giác nữ chính bị "gán" vào nội dung phải giải quyết như thế, lựa chọn như thế. Cứ cho là tính cách của Hân cao ngạo đi nhưng sự cao ngạo đó phải xét ở nhiều hoàn cảnh nếu không sẽ tạo ra sự bất hợp lý và dẫn đến sự ức chế cho người xem.