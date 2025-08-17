MINI John Cooper Works thế hệ mới về Việt Nam, giá từ 2,529 tỉ đồng

Nhắc đến MINI, đa số người dùng ô tô thường nghĩ đến một thương hiệu xe lâu đời với những mẫu hatchback nhỏ nhắn, mang phong cách hoài cổ. Thế nhưng, với những "tín đồ" đam mê tốc độ và cảm giác thể thao, MINI còn là một biểu tượng về sức mạnh và cảm giác lái. Không lâu sau khi được giới thiệu ra thị trường thế giới, mới đây thế hệ mới nhất của dòng MINI John Cooper Works vừa chính thức gia nhập thị trường Việt Nam thông qua THACO AUTO (nhà nhập khẩu, phân phối chính hãng dòng xe MINI tại Việt Nam).

MINI John Cooper Works vừa chính thức gia nhập thị trường Việt Nam Ảnh: B.H

Xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2010, đến nay MINI John Cooper Works liên tục được nâng cấp để phù hợp với xu hướng mới, nhưng vẫn giữ nét cá tính và cảm giác lái go-kart đặc trưng. Tuy nhiên, với MINI John Cooper Works 2025 thuộc thế hệ mới nhất, MINI đã nâng tầm mẫu xe này với sự "lột xác" toàn diện từ thiết kế, công nghệ đến khả năng vận hành.

Tại Việt Nam, thế hệ mới của MINI John Cooper Works được THACO AUTO nhập khẩu, phân phối hai phiên bản, gồm MINI John Cooper Works 3 cửa giá 2,529 tỉ đồng và MINI John Cooper Works Countryman ALL4 giá 2,789 tỉ đồng. Như vậy, so với thế hệ tiền nhiệm từng được phân phối, phiên bản MINI John Cooper Works 3 cửa có giá cao hơn 30 triệu đồng, trong khi giá bán bản MINI John Cooper Works Countryman ALL4 cũng tăng 240 triệu đồng. Bù lại, cả hai phiên bản của MINI John Cooper Works mang đến hàng loạt thay đổi về diện mạo, công nghệ cùng khả năng vận hành mạnh mẽ hơn.

MINI John Cooper Works 3 cửa giá 2,529 tỉ đồng, trong khi MINI John Cooper Works Countryman ALL4 giá 2,789 tỉ đồng Ảnh: B.H

Vẫn giữ lại dáng vẻ nhỏ nhắn, linh hoạt nhưng MINI John Cooper Works thế hệ mới điều chỉnh thiết kế theo hướng tối giản hơn. Trong đó, lưới tản nhiệt lớn hình bát giác màu đen bóng được mở rộng với các khe hút gió rộng, giúp làm mát động cơ hiệu quả. Hốc gió với họa tiết đỏ nổi bật đi kèm logo John Cooper Works thiết kế mới lấy cảm hứng từ đường đua.

Phiên bản MINI John Cooper Works 3 cửa được trang bị mâm đúc thiết kế mới kích thước 18 inch, kiểu Lap Spoke phối 2 tông màu đi kèm bộ phanh hiệu năng cao MINI John Cooper Works màu đỏ. Đuôi xe nổi bật với cánh gió tăng tính nhận diện và khí động học cho xe, ốp cản sau hình thang cùng ống xả đơn đặt giữa có kích thước lớn nhất trong lịch sử xe MINI. Cụm đèn pha LED tích hợp chức năng mở rộng góc chiếu.

MINI John Cooper Works thế hệ mới điều chỉnh thiết kế theo hướng tối giản hơn Ảnh: B.H

Trong khi đó, phiên bản MINI John Cooper Works Countryman ALL4 trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn, hốc gió rộng, sọc dọc màu đỏ nổi bật, đậm chất thể thao. Mâm xe kích thước 20 inch. Phía sau trang bị đèn hậu dọc Signature John Cooper Works thẳng đứng, logo MINI đen và tên Countryman đặt ngang, giúp đuôi xe trở nên bề thế hơn.

Không gian nội thất MINI John Cooper Works thế hệ mới nổi bật với các chi tiết phối hai tông đen đỏ thể thao. Vô-lăng John Cooper Works bọc da đen, khâu chỉ đỏ, cùng nan hoa chất liệu vải đen đỏ ở vị trí 6 giờ.

Không gian nội thất MINI John Cooper Works 3 cửa thế hệ mới Ảnh: B.H

Cả hai phiên bản đều được trang bị ghế thể thao ôm sát người, chất liệu da nhân tạo kết hợp, vải dệt kim ở phần vai, cùng chỉ khâu đỏ đồng điệu với họa tiết trên bảng điều khiển. Hệ thống âm thanh cao cấp Harman Kardon 12 loa được trang bị tiêu chuẩn. Cả hai phiên bản đều được trang bị màn hình giải trí trung tâm OLED 9,5 inch, cửa sổ trời Paronama, chìa khóa thông minh Comfort Access cho phép mở khóa cửa, khởi động xe bằng điện thoại, kèm thẻ khóa công nghệ NFC.

MINI John Cooper Works 3 cửa thế hệ mới sử dụng động cơ 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít TwinPower Turbo, sản sinh công suất lên đến 231 mã lực và mô-men xoắn cực đại 380 Nm. Động cơ này kết hợp hộp số tự động ly hợp kép được tinh chỉnh cho khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ trong 6,1 giây, tốc độ tối đa lên đến 250 km/giờ. Trong khi đó, bản MINI John Cooper Works Countryman ALL4 dùng động cơ 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít TwinPower Turbo nhưng cho công suất tới 317 mã lực, mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Phiên bản này chỉ mất 5,4 giây để tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ, trước khi đạt tốc tối đa 250 km/giờ.

MINI John Cooper Works Countryman ALL4 dùng động cơ 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít TwinPower Turbo nhưng cho công suất tới 317 mã lực Ảnh: THACO

Điểm nhấn trên MINI John Cooper Works thế hệ mới là tính năng độc quyền Boost Mode - chế độ vận hành thể thao trong 10 giây, mang đến trải nghiệm nghiệm lái phấn khích. Chế độ lái đặc trưng của John Cooper Works tinh chỉnh vô-lăng, cho cảm giác phản hồi trực tiếp, bàn đạp ga nhạy hơn.

Tại Việt Nam, MINI John Cooper Works thế hệ mới được cung cấp tới 8 lựa chọn màu sơn ngoại thất. Ngoài ra, khách hàng có thể cá nhân hóa ngoại thất với nhiều tùy chọn màu sắc, từ thân xe, nóc xe, ốp gương đến các sọc trang trí. Với DNA tốc độ từ đường đua, MINI John Cooper Works thế hệ mới khẳng định cá tính độc bản và hiệu năng hàng đầu. Đây được xem là lựa chọn hoàn hảo dành cho những tay lái đam mê tốc độ và cá tính khác biệt.