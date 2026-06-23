'Minions & Monsters': Khi những 'cục chuối vàng' làm điên đảo Hollywood

Lạc bước vào Hollywood thập niên 1920, các Minions vô tình trở thành những ngôi sao bất đắc dĩ Ảnh: Universal Pictures/AP

Đối với một thương hiệu điện ảnh đã có tuổi đời 19 năm và hoàn toàn "miễn nhiễm" trước mọi búa rìu của giới phê bình, việc ra mắt phần phim thứ 7 thường dễ rơi vào lối mòn công thức. Thế nhưng, Minions & Monsters, tác phẩm mới nhất đến từ nhà Illumination, đã chứng minh điều ngược lại. Theo đánh giá từ tạp chí điện ảnh uy tín Variety, bộ phim không chỉ dí dỏm, hài hước hơn các phần trước, mà còn chạm đến đỉnh cao sáng tạo đầy bất ngờ khi đưa người xem quay ngược thời gian trở về Hollywood những năm 1920.

"Minions & Monsters": Bước đột phá sau 19 năm

Từ trước đến nay, những trò hề náo nhiệt của đội quân linh vật màu vàng chanh luôn mang đậm hơi hướng của thể loại hài kịch câm cổ điển. Trong lần tái xuất này, đạo diễn kiêm biên kịch Pierre Coffin đã chính thức hóa tầm ảnh hưởng đó. Bộ phim là lời tri ân đầy tiếng cười gửi đến những huyền thoại như Buster Keaton, Charlie Chaplin hay Harold Lloyd, trong một cuộc phiêu lưu mà các Minions vô tình trở thành những ngôi sao phim câm đắt giá tại Hollywood những năm 1920.

Sự khác biệt lớn nhất của phần phim này đến từ bàn tay của Pierre Coffin. Là 'cha đẻ' đồng sáng tạo ra các Minions ngay từ ngày đầu, vị đạo diễn người Pháp này vẫn tự mình lồng tiếng cho toàn bộ các nhân vật, tạo nên một dấu ấn vô cùng đặc biệt. Giọng điệu đặc trưng pha trộn giữa tiếng bập bẹ của trẻ nhỏ và thứ tiếng bồi từ nhiều ngôn ngữ châu Âu (như những câu cảm thán "Bellissima!" hay "Moviosa!") tiếp tục phát huy hiệu quả kỳ lạ: dù không ai hiểu chúng nói gì, nhưng ai cũng hiểu chúng đang làm gì.

Variety nhận định, chính cốt truyện tự do và những trò đùa hình ảnh mang tính điện ảnh cao ở nửa đầu phim đã mang lại cảm giác thoải mái, đầy hứng khởi, thoát khỏi những khuôn mẫu gò bó thông thường của các hãng phim lớn.

Mở đầu bằng thủ pháp tua ngược thời gian khéo léo qua các đoạn phim quảng cáo kinh điển của Universal Studios, câu chuyện đưa khán giả theo chân James và Henry, hai Minion có tính cách nổi loạn vượt trội. Sự gắn kết của cặp đôi này cùng khát vọng muôn thuở là tìm kiếm những kẻ chủ mưu độc ác để phục vụ (và vô tình... làm hại họ theo những cách hài hước nhất) đã tạo nên mạch truyện vừa tự nhiên, vừa châm biếm.

Cú đột phá thực sự diễn ra khi nhóm Minions vô tình lạc vào phim trường tại Hollywood xưa, làm gián đoạn một cảnh quay rượt đuổi bằng ngựa trên sa mạc và biến nó thành một thảm họa tàu hỏa mất kiểm soát. Sự điên rồ này lại khiến các ông chủ hãng phim giàu có (đều do Jeff Bridges lồng tiếng) thích thú. Ngay lập tức, các Minion trở thành hiện tượng màn ảnh rộng chỉ sau một đêm...

Đây cũng là phân đoạn giàu cảm xúc và đậm chất điện ảnh nhất, khi cài cắm hàng loạt chi tiết nhại lại các tác phẩm kinh điển như Modern Times, Safety Last! hay Citizen Kane.

Sức hút bất tận từ "Minions & Monsters"

Dù nửa sau của phim có phần giảm nhiệt đôi chút khi chuyển sang thời kỳ phim có tiếng và tập trung vào cốt truyện lãng mạn có phần vội vã giữa chú robot nhút nhát Dort (Jesse Eisenberg) và cô nàng Debbie (Zoey Deutch), Minions & Monsters vẫn biết cách lấy lòng khán giả ở những phút cuối. Trận chiến điên cuồng giải cứu thế giới chống lại các thế lực tà ác cuối cùng đã mang lại sự hỗn loạn ồn ào và hoành tráng đúng thị hiếu của số đông.

Sau bước lùi có phần phụ thuộc vào nhân vật Gru ở phần phim năm 2022, tác phẩm mới này đã chứng minh những "quỷ nhỏ" hình viên thuốc tỏa sáng nhất khi chúng chiếm trọn màn ảnh và tự làm chủ cuộc chơi của mình. Theo Variety, trẻ nhỏ sẽ tiếp tục cười khúc khích và nhại theo những câu thoại lảm nhảm trong nhiều tuần tới, còn các bậc phụ huynh hoàn toàn có thể bật cười một cách sảng khoái khi cùng con ra rạp mùa hè này.