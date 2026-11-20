Ở tuổi 11, Minnie Cindy đã có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình thời trang dành cho trẻ em. Mới đây, cô bé tiếp tục xuất hiện tại 1m58 Fashion Show, diễn ra ngày 19.11 tại TP.HCM, với vai trò first face trong màn trình diễn kết hợp cùng các cựu sinh viên Trường đại học Kiến trúc.

Trong phần mở màn, Minnie Cindy diện trang phục mang cảm hứng tương lai, kết hợp đôi giày Jumper Kangaroo có thiết kế khác biệt. Phần đế cong hình vòng cung tạo độ nhún khi di chuyển, đòi hỏi người mang phải giữ thăng bằng và kiểm soát cơ thể tốt hơn. Đây cũng là thử thách đáng kể với một mẫu nhí.

Minnie Cindy tự tin sải bước với đôi giày Jumper Kangaroo có thiết kế độc đáo Ảnh: BTC

Dù vậy, cô bé vẫn tự tin sải bước, thực hiện các động tác trình diễn và di chuyển nhẹ nhàng xuống bậc cầu thang. Mẹ Minnie Cindy cho biết, con gái đã dành khoảng ba tuần tập luyện để làm quen với phụ kiện đặc biệt này.

“Ban đầu, Cindy khá sợ và run, phải có người dìu khi mới tập đi trên đôi giày. Con nói cảm giác giống như đi giày patin. Nhưng sau khi quen dần, con rất hào hứng và mong chờ được trình diễn trên sân khấu”, mẹ cô bé chia sẻ.

Không chỉ xuất hiện với hình ảnh cá tính, hiện đại, Minnie Cindy còn trình diễn thiết kế của nhà tạo mẫu Ngô Mạnh Đông Đông. Trong bộ đầm đính kết nữ tính, cô bé chuyển sang phong thái mềm mại, duyên dáng. Hai hình ảnh đối lập phần nào cho thấy khả năng thích nghi với những phong cách thời trang khác nhau của mẫu nhí.

Minnie Cindy biến hóa với hình ảnh nữ tính trong thiết kế của nhà tạo mẫu Ngô Mạnh Đông Đông Ảnh: BTC

Không đặt nặng chuyện con theo nghề người mẫu

Minnie Cindy hiện cao 1,54 m, đang học lớp 6 tại một trường quốc tế ở TP.HCM. Cô bé mang hai quốc tịch Việt - Mỹ, được gia đình tạo điều kiện tham gia các hoạt động nghệ thuật từ nhỏ, trong đó có catwalk, múa, nhảy và nhiều môn vận động.

Dưới sự hướng dẫn của đạo diễn catwalk Nguyễn Hưng Phúc, Minnie Cindy từng bước tích lũy kinh nghiệm trình diễn. Năm 2024, khi mới 9 tuổi, cô bé đảm nhận vai trò first face tại Asian Kids Fashion Week mùa 7 với tiết mục múa Ấn Độ Nagada Nagada. Màn trình diễn kết hợp vũ đạo phức tạp và những động tác nhào lộn trên không được Cindy chuẩn bị trong chưa đầy một tháng.

Sau tiết mục mở màn, cô bé tiếp tục trình diễn cho nhiều nhà thiết kế và được trao giải Best Talent của chương trình. Minnie Cindy cũng từng tham gia Ngôi nhà chung của chúng ta 2022, Vietnam Infinity Fashion Runway cùng một số chương trình thời trang khác.

Minnie Cindy ngày càng tự tin sau nhiều năm theo đuổi nghệ thuật trình diễn Ảnh: BTC

Chia sẻ về việc góp mặt tại 1m58 Fashion Show, Minnie Cindy cho biết cô bé yêu thích thông điệp mà chương trình truyền tải. Theo mẫu nhí, thời trang không nên bị giới hạn bởi chiều cao, giới tính hay ngoại hình mà là không gian để mọi người thể hiện đam mê và cá tính. “Chỉ cần có đam mê với thời trang, biểu diễn, ai cũng có thể tự tin tỏa sáng”, cô bé bày tỏ.

Dù con gái sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật, mẹ Minnie Cindy cho biết gia đình không đặt mục tiêu con phải trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Thay vào đó, bố mẹ muốn Cindy được trải nghiệm, khám phá sở thích và phát triển khả năng cá nhân. Việc học văn hóa vẫn được ưu tiên, song song với các hoạt động nghệ thuật.

1m58 Fashion Show do đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc tổ chức, với sự tham gia của các nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông Đông, Tạ Thùy Tiên và sinh viên Trường đại học Kiến trúc TP.HCM. Chương trình quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Yến Nhi, Bùi Quỳnh Hoa, Emoura Phạm, Ngô Bảo Ngọc, Hồng Đăng... Trong đó, Emoura Phạm đảm nhận vị trí vedette, khép lại bộ sưu tập của nhà thiết kế Tạ Thùy Tiên.