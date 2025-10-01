Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Mirae Asset nhận giải thưởng Top 10 Thương hiệu Uy tín Hàng đầu Châu Á 2025

Nguồn: Mirae Asset
01/10/2025 15:00 GMT+7

Ngày 27.9.2025, tại Nhà hát Quân đội Khu vực Phía Nam (TP.HCM), Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) đã được vinh danh là 1 trong Top 10 Thương hiệu Uy tín Hàng đầu Châu Á 2025 (Asia’s Top Trusted Brand Awards 2025).

Giải thưởng được trao trong khuôn khổ Lễ công bố Thương hiệu Uy tín Hàng đầu Châu Á lần thứ 4 - chương trình do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á phối hợp cùng nhiều tổ chức uy tín trong và ngoài nước tổ chức, được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV1.

Ông Lee Yun Hyoung - Tổng Giám đốc Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) nhận giải

Dấu ấn thương hiệu tài chính uy tín tại khu vực

Lễ công bố Thương hiệu Uy tín Hàng đầu Châu Á là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có uy tín thương hiệu vượt trội, chất lượng sản phẩm dịch vụ cao và đóng góp tích cực cho cộng đồng. Các doanh nghiệp được đánh giá dựa trên những tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt, từ uy tín thương hiệu đầu ngành, chiến lược phát triển bền vững, trách nhiệm cộng đồng, cho đến sự tuân thủ pháp luật và bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam cũng như các thị trường quốc tế.

Được Hội đồng bình chọn đánh giá cao sau quá trình sàng lọc nghiêm ngặt, Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) đã xuất sắc được công nhận ở cả 7 tiêu chí cốt lõi của giải thưởng. Đây không chỉ là sự khẳng định cho chất lượng sản phẩm và dịch vụ mà công ty đang cung cấp, mà còn là minh chứng cho sự tin tưởng từ phía khách hàng và đối tác đối với thương hiệu Tài chính Mirae Asset.

Hành trình 15 năm kiến tạo giá trị tại Việt Nam

Được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép hoạt động từ năm 2010, Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) đã không ngừng mở rộng và khẳng định vị thế là một trong những công ty tài chính tiêu dùng hàng đầu. Sau 15 năm phát triển, công ty đã phục vụ hơn 3 triệu khách hàng thông qua mạng lưới trên 25.000 điểm giới thiệu dịch vụ (POS) trải rộng khắp cả nước.

Điểm khác biệt của công ty đến từ sự kết hợp hài hòa giữa giải pháp tài chính linh hoạt, công nghệ hiện đại và triết lý kinh doanh bền vững. Công ty luôn hướng đến mục tiêu giúp khách hàng tiếp cận nguồn vốn an toàn, hiệu quả và hợp pháp, đồng thời không ngừng hoàn thiện các sản phẩm cho vay tiêu dùng để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng.

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp dịch vụ tài chính, Tài chính Mirae Asset Việt Nam còn chú trọng triển khai nhiều hoạt động cộng đồng và chương trình phát triển bền vững. Những nỗ lực này đã góp phần hiện thực hóa triết lý ‘kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội’ mà công ty kiên định theo đuổi trong suốt hành trình 15 năm.

Ông Lee Yun Hyoung - Tổng Giám đốc Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) chia sẻ: ‘Chúng tôi tin rằng sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp không chỉ dựa trên những con số tài chính, mà còn ở việc mang lại giá trị lâu dài cho khách hàng và xã hội. Giải thưởng này là động lực để Tài chính Mirae Asset tiếp tục đổi mới, kiên định với sứ mệnh xây dựng một thương hiệu tài chính nhân văn và đáng tin cậy’.

Dưới sự dẫn dắt của ông Lee, Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) đã triển khai nhiều chiến lược đột phá, giúp doanh nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và khẳng định vị thế trên thị trường. Đồng thời, công ty chú trọng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, lành mạnh, khuyến khích sáng tạo và gắn kết lâu dài của đội ngũ nhân sự. Thành công này là nền tảng để công ty tiếp tục củng cố uy tín thương hiệu, khẳng định vị thế vững vàng trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng và kiên định theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững.

