Miranda Lambert và loạt sao đình đám quốc tế diện thiết kế của Lê Thanh Hòa

Diễn viên trẻ Anna Cathcart xinh đẹp tựa một nàng công chúa trong thiết kế nhẹ nhàng, nữ tính từ Lê Thanh Hòa. Bộ váy mang kiểu dáng cúp ngực với phần thân váy xòe nhẹ nhàng tạo sự bồng bềnh. Trang phục được tạo nên nhờ kỹ thuật đính kết thủ công tỉ mỉ của các nghệ nhân với những họa tiết hoa gold kim loại độc đáo, tạo nên hiệu ứng bắt mắt. Chiếc váy điệu đà có thêm đôi găng tay cùng chất liệu giúp tăng thêm phần sang trọng và quyến rũ cho người mặc. Ngôi sao của loạt phim ăn khách To All the Boys I've Loved Before diện trang phục này đến sự kiện Asian American Awards cách đây ít lâu