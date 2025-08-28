Miss Audition Ngọc Anh là ai?

Nhan sắc của hot girl Ngọc Anh ở tuổi 37 Ảnh: Instagram NV

Theo ghi nhận của chúng tôi, khi thông tin liên quan đến Ngọc Anh được lan truyền trên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ở Google Trend, nhiều từ khóa như “Ngọc Anh Miss Audition”, “Miss Audition”, “Miss Audition 2006 Ngọc Anh”... được tìm kiếm tăng đột biến. Nhiều người đặc biệt quan tâm đến cuộc sống của hot girl này trước khi vướng phải ồn ào.

Ngọc Anh sau khi chiến thắng ở Miss Audition

Ngọc Anh sinh năm 1988 tại Hà Nội, được biết đến khi tham gia cuộc thi Miss Audition mùa đầu tiên vào năm 2006. Thời điểm đó, dù chỉ mới 18 tuổi song Ngọc Anh ghi điểm bởi gương mặt khả ái cùng sự tự tin khi thể hiện bản thân trước công chúng. Nhờ vậy, cô vượt qua nhiều ứng viên cùng tranh tài năm đó như Bảo Thy, Quỳnh Nga… để giành chiến thắng chung cuộc.

Sức hút từ cuộc thi giúp cái tên Ngọc Anh được nhiều người biết đến. Cô trở thành hot girl nổi tiếng, xuất hiện ở nhiều tạp chí dành cho tuổi teen. Tưởng chừng sẽ có nhiều bước tiến trong sự nghiệp song sau đó, người đẹp 8X chọn kết hôn, ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Thời điểm này, Ngọc Anh có cuộc sống kín tiếng, tập trung chăm lo cho tổ ấm.

Trước khi vướng ồn ào, Ngọc Anh hoạt động với vai trò người mẫu ảnh, KOL và phát triển công việc kinh doanh Ảnh: Instagram NV

Sau đổ vỡ hôn nhân, Ngọc Anh tập trung vào công việc kinh doanh và làm người mẫu ảnh, KOL. Trang cá nhân của cô hút hơn 100.000 lượt theo dõi, là nơi để người đẹp sinh năm 1988 cập nhật hình ảnh mới cũng như chia sẻ về cuộc sống đời thường của mình. Có thể thấy ở tuổi U.40, Miss Audition vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung cùng vóc dáng gợi cảm.

Ngọc Anh chuộng phong cách thời trang thanh lịch nhưng không kém phần quyến rũ. Thỉnh thoảng, người đẹp 8X chia sẻ hình ảnh diện bikini táo bạo, khoe đường cong. Không khó để tìm ra những bức ảnh cô đi du lịch, check in sang chảnh ở nhiều nơi. Chính điều đó khiến nhiều người thêm tò mò về cuộc sống của Miss Audition đình đám một thời.

Hiện tại, những thông tin về Ngọc Anh trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội. Khi chúng tôi truy cập vào trang Facebook có hơn 100.000 lượt theo dõi của hot girl 8X thì nhận được dòng hiển thị: “Bạn hiện không xem được nội dung này”.