Miss Grand 2023 Lê Hoàng Phương 'xâm phạm nghiêm trọng ' nghĩa vụ đại sứ thương hiệu

Ngày 13.6, TAND Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đã tuyên án vụ kiện "tranh chấp hợp đồng quảng bá thương hiệu - 149" giữa nguyên đơn Công ty CP Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (gọi tắt Bệnh viện thẩm mỹ Nam An) và bị đơn Công ty CP quảng cáo thương mại Sen Vàng (gọi tắt Công ty Sen Vàng). Vụ kiện liên quan đến đại sứ thương hiệu Lê Hoàng Phương.

CEO Bệnh viện thẩm mỹ Nam An, bà Nguyễn Thị Như Lan có mặt tại tòa sáng 13.6

THẢO NHÂN

Miss Grand Việt Nam 2023 Lê Hoàng Phương tham gia phiên tòa với tư cách người liên quan, ông Chiêm Quốc Thái (Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ) là người làm chứng.

Công ty Sen Vàng chịu trách nhiệm khi hoa hậu, á hậu có vi phạm

Theo HĐXX, với hợp đồng 149, nghĩa vụ của bị đơn, là Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Việt Nam 2023 phải đảm bảo hoa hậu trở thành đại sứ thương hiệu cho nguyên đơn, nếu bị đơn thay đổi hoặc hoa hậu không đồng ý thì bị đơn phải chịu trách nhiệm pháp lý.



Tòa cũng nêu, theo tập quán trong hoạt động thương mại, đại sứ thương hiệu là người đại diện cho nhãn hàng về hình ảnh, truyền thông và thực hiện các công việc theo thỏa thuận với nhãn hàng, doanh nghiệp để quảng bá cho thương hiệu. Đại sứ thương hiệu thường là người nổi tiếng, sở hữu lượng người hâm mộ tương đối lớn, họ là người hưởng lợi trực tiếp từ việc quảng bá.

Hơn nữa, hoa hậu sau đăng quang trở thành đại sứ thương hiệu là cam kết mà Công ty Sen Vàng phải thực hiện với nguyên đơn, đồng thời phải chịu trách nhiệm với bất cứ vi phạm nào của hoa hậu và á hậu khi thực hiện không đúng, không đủ.

Lê Hoàng Phương vi phạm nghiêm trọng vai trò đại sứ thương hiệu

Về mối quan hệ pháp lý 3 bên Công ty Sen Vàng, Lê Hoàng Phương, Bệnh viện thẩm mỹ Nam An, HĐXX nêu, bà Lê Hoàng Phương phải thực hiện cùng lúc 3 hợp đồng, gồm đơn vụ với Sen Vàng, song vụ với Sen Vàng và Nam An và hợp đồng đại sứ với Nam An.

Việc bình luận của bà Lê Hoàng Phương trên Facebook của ông Chiêm Quốc Thái, theo tòa, cả bà Lê Hoàng Phương và ông Chiêm Quốc Thái đều là những người có sự ảnh hưởng đến công đồng mạng.

"Xét bài viết của ông Chiêm Quốc Thái có sử dụng tên, hình ảnh và số đo 3 vòng của bà Phương, quá trình trở thành hoa hậu của nhiều người gắn với yếu tố phẫu thuật thẩm mỹ. Trên trang Facebook của Bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ có ghi ông Thái đang là giám đốc bệnh viện, có cơ sở ông Thái quảng cáo cho doanh nghiệp của mình", HĐXX phân tích.

Bình luận của bà Lê Hoàng Phương trên Facebook của ông Chiêm Quốc Thái CHỤP MÀN HÌNH

Tại phiên tòa, các bên thừa nhận bà Lê Hoàng Phương không thông báo cho nguyên đơn và bị đơn về mối quan hệ, sự thỏa thuận sử dụng hình ảnh của bà Lê Hoàng Phương với ông Chiêm Quốc Thái.

Theo tòa, cho dù bất cứ lý do gì, hành vi này thể hiện bà Lê Hoàng Phương không trung thực khi cung cấp thông tin cá nhân để trở thành đại sứ thương hiệu cho nguyên đơn. Sự trung thực này mang tính quyết định của nguyên đơn là có giao kết hợp đồng đại sứ thương hiệu.

HĐXX phân tích thêm, theo bộ quy tắc ứng xử trên mạng của Bộ trưởng Bộ TT - TT, trong đó nguyên tắc ứng xử trên mạng là trách nhiệm, hơn nữa áp dụng pháp luật tương tự về đại sứ du lịch thì trách nhiệm của đại sứ là nghiêm túc, hành vi ứng xử mẫu mực.

Tuy nhiên từ khi sự cố xảy ra, bà Lê Hoàng Phương chưa thể hiện được trách nhiệm cá nhân của mình trong vai trò đại sứ thương hiệu với nỗ lực và khả năng cao nhất.

Công ty Sen Vàng cho rằng lời bình luận của bà Lê Hoàng Phương chỉ là cảm ơn của bác sĩ Chiêm Quốc Thái, theo tòa, nếu tỏ lòng biết ơn, không nhất thiết phải lên mạng cảm ơn, mà thông qua nhiều hình thức khác. Thứ 2, mặc dù không có câu chữ nào trực tiếp quảng cáo cho bệnh viện của ông Chiêm Quốc Thái nhưng bà Phương mang một số đặc điểm KOL, tức khách hàng trực tiếp trải nghiệm sản phẩm dịch vụ, sau đó định hướng người khác sử dụng sản phẩm, một trong nhiệm vụ quảng bá.

"Hành vi này của bà Phương xâm phạm nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, làm giảm giá trị nhận diện thương hiệu, gây nhầm lẫn cho sự lựa chọn dịch vụ. Vì vậy, bà Phương có lỗi khi bình luận trên bài viết của ông Chiêm Quốc Thái. Xét trình bày của nguyên đơn cho rằng bà Lê Hoàng Phương vi phạm nghĩa vụ đại sứ là có căn cứ chấp nhận”, chủ tọa thay mặt HĐXX đọc bản án.

Theo tòa, trong vụ án, các bên không tranh chấp về hợp đồng đại sứ thương hiệu, nguyên đơn không yêu cầu bồi thường thiệt hại và các chế tài trong hoạt động thương mại đối với Lê Hoàng Phương nên HĐXX không xem xét giải quyết trách nhiệm của Lê Hoàng Phương. Các bên có quyền khởi kiện một vụ án khác để giải quyết.

Hợp đồng chứa đựng nội dung không rõ ràng

Giải thích về hợp đồng 149, theo HĐXX, đây là hợp đồng do bị đơn đưa ra, chứa đựng những nội dung không rõ ràng nên cần được giải thích theo Điều 404, 405 của bộ luật Dân sự. Trừ trường hợp các bên thỏa thuận sửa đổi nội dung, chấm dứt, mức độ bồi thường thiệt hại, nếu không hợp đồng 149 và phụ lục cần được giải thích, tiếp tục thực hiện theo hướng có lợi cho nguyên đơn, đặc biệt là các nội dung phần việc mà các hoa hậu, á hậu phải làm.

Cũng theo tòa, hợp đồng 149 đang thực hiện, bị đơn không vi phạm nên xét yêu cầu chấm dứt hợp đồng, phạt hợp đồng và hoàn tiền là không có căn cứ.

Trong nội dung tuyên án, HĐXX đặc biệt đề nghị Công ty Sen Vàng, là đơn vị quản lý hoa hậu cần đảm bảo trên nguyên tắc bình đẳng, hợp tác, hai bên cùng có lợi. Bị đơn phải xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát, đào tạo cho hoa hậu về kiến thức xã hội, giáo dục tác phong, hành vi ứng xử nghiêm túc, phù hợp với thuần phong mỹ tục, đạo đức và chuẩn mực xã hội khác; đảm bảo giữ gìn hình ảnh đẹp của hoa hậu không chỉ trong nhiệm kỳ, tránh trường hợp các cá nhân hoặc tổ chức khác có động cơ vụ lợi hoặc thí sinh có nhận thức, tâm lý làm việc không công cho ban tổ chức để hành xử vô trách nhiệm đối với các nhà tài trợ và công chúng.