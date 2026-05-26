MIT Uni. dành hơn 2.500 suất học bổng và các ngành học 'hot' cho 2k8

Động thái này không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao khi Đồng Nai vừa chính thức lên thành phố, mà còn mở ra cơ hội hấp dẫn cho sĩ tử 2k8.

MIT Uni. tung ra hàng ngàn suất học bổng dành cho 2k8 với nhiều ngành học hot, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho thành phố Đồng Nai

Đứng trước ngưỡng cửa chọn trường, chọn ngành, việc tìm kiếm một môi trường đào tạo uy tín với những ngành học bắt kịp xu hướng thị trường lao động là ưu tiên hàng đầu của các bạn 2k8. Hiểu được tâm lý đó, Trường ĐH Công nghệ miền Đông liên tục cập nhật và đưa vào giảng dạy những mã ngành được dự báo sẽ thống lĩnh thị trường việc làm trong vòng 5 đến 10 năm tới.

Điểm danh loạt mã ngành bám sát nhu cầu thực tiễn

Ở khối ngành Kỹ thuật - Công nghệ, nhà trường chính thức tuyển sinh ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa và Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Điện công nghiệp).

Trong thời đại công nghiệp 4.0, khi các nhà máy truyền thống đang nhường chỗ cho mô hình sản xuất thông minh bằng robot và dây chuyền tự động, nhu cầu về các kỹ sư vận hành, bảo trì và thiết kế hệ thống điện, tự động hóa đang tăng vọt. Sinh viên theo học nhóm ngành này tại MIT Uni. sẽ được trang bị nền tảng kỹ thuật vững chắc, cùng với mối quan hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp sẽ tạo nhiều cơ hội việc làm hơn cho các bạn sinh viên sau khi ra trường.

Tiến sĩ Nguyễn Trọng Trung, Phó hiệu trưởng MIT Uni. giao lưu giải đáp câu hỏi cùng các bạn 2k8

Tiến sĩ Nguyễn Trọng Trung, Phó hiệu trưởng MIT Uni., nhấn mạnh: "Việc bổ sung các ngành về điện và tự động hóa không chỉ đáp ứng nhu cầu sản xuất hiện đại mà còn là cam kết của MIT Uni. trong việc cung ứng nguồn nhân lực chuyên môn cao, sẵn sàng cho kỷ nguyên số và đô thị thông minh tại Đồng Nai".

Song song đó, để bắt nhịp với kỷ nguyên số hóa, khối ngành Công nghệ thông tin của trường cũng có sự nâng cấp mạnh mẽ với 3 chuyên ngành mang tính thời đại: Trí tuệ nhân tạo (AI), Quản trị và an ninh mạng, và Phân tích dữ liệu.

Dữ liệu đang được ví như nguồn tài nguyên quý giá nhất của thế kỷ 21. Những nhân sự làm chủ được AI, biết cách bảo vệ hệ thống mạng trước các rủi ro không gian mạng, hay có khả năng "đọc vị" dữ liệu lớn (Big Data) để đưa ra chiến lược kinh doanh chắc chắn sẽ trở thành "bảo vật" được mọi tập đoàn công nghệ săn đón.

Bên cạnh khối kỹ thuật, MIT Uni. cũng thể hiện sự nhạy bén khi bổ sung hai ngành học đầy tiềm năng thuộc khối Kinh tế - Dịch vụ: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành cùng Kinh tế vận tải. Sự xuất hiện của siêu dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành cùng hệ thống giao thông liên vùng đang biến khu vực này thành trung tâm giao thương, logistics và du lịch lớn nhất miền Nam.

Học bổng "khủng" trợ lực tài chính mạnh mẽ cho Gen Z

Không chỉ nỗ lực mang đến những chương trình đào tạo xu hướng, MIT Uni. còn ghi điểm mạnh mẽ với phụ huynh và học sinh nhờ các chính sách hỗ trợ tài chính thiết thực. Năm nay, nhà trường quyết định tung ra hơn 2.500 suất học bổng, được thiết kế cực kỳ linh hoạt, mở ra cơ hội cho mọi đối tượng học sinh, bao gồm:

Phụ huynh cùng học sinh 2k8 đến MIT Uni. tham quan và làm thủ tục nhận Học bổng Đồng hành

Học bổng Doanh nghiệp (1.500 suất): Hỗ trợ trực tiếp từ 20% đến 25% học phí. Đây là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ hợp tác sâu rộng giữa MIT Uni. và mạng lưới hàng trăm doanh nghiệp đối tác. Nguồn quỹ này nhằm chia sẻ gánh nặng tài chính với gia đình, đồng thời trực tiếp khuyến khích các bạn trẻ mạnh dạn theo đuổi những khối ngành đang khan hiếm nhân sự.

Học bổng Công giáo (600 suất): Trị giá 5.000.000 đồng/suất. Đây là chính sách nhân văn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của nhà trường dành cho các tân sinh viên thuộc cộng đồng Công giáo.

Học bổng Đồng hành (400 suất): Trị giá 2.000.000 đồng/suất. Phần học bổng này dành tặng ngay cho những thí sinh có định hướng rõ ràng, chớp thời cơ và hoàn tất thủ tục nhập học sớm nhất tại trường.

Môi trường thực chiến - Cam kết chất lượng đầu ra

Việc đưa các ngành mới vào giảng dạy được MIT Uni. kết hợp chặt chẽ với triết lý "Học tập gắn liền với thực tiễn". Chương trình đào tạo của nhà trường tăng cường tối đa thời lượng thực hành tại hệ thống phòng thí nghiệm, xưởng thực hành hiện đại.

Hơn thế nữa, sinh viên của trường sẽ được trải nghiệm doanh nghiệp ngay từ năm nhất, trực tiếp quan sát cách vận hành tại các công ty, nhà máy ngay từ những năm học đầu tiên. Đây là cơ hội để các bạn sinh viên hiểu thêm về môi trường làm việc và sẵn sàng thích ứng với cường độ làm việc chuyên nghiệp ngay sau khi nhận bằng tốt nghiệp.

Với việc liên tục mở rộng các ngành học phù hợp với nhu cầu của xã hội, cùng chính sách học bổng đa dạng, Trường ĐH Công nghệ miền Đông đang khẳng định cam kết đồng hành cùng thế hệ trẻ, tạo ra một bệ phóng vững chắc giúp các sĩ tử 2k8 tự tin bước vào giảng đường và kiến tạo nên những giá trị bền vững cho tương lai.