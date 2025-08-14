MIT Uni. đầu tư hơn 10 tỉ đồng phòng máy, nâng tầm đào tạo ngành công nghệ

MIT Uni. trang bị hệ thống 5 phòng máy tính với cấu hình mạnh với chi phí đầu tư hơn 10 tỉ đồng

Hệ thống phòng máy được thiết kế hiện đại, cấu hình mạnh mẽ, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ trực tiếp cho các ngành Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa, Truyền thông đa phương tiện, Kế toán, Quản trị kinh doanh… Từ không gian học tập thoáng mở, tiện ích hỗ trợ nghiên cứu, cho đến việc tái hiện chính xác từng chi tiết từ bản vẽ 3D đã công bố trước đó, tất cả đều thể hiện cam kết "nói được, làm được" của MIT Uni.

Với định hướng đào tạo gắn liền thực tiễn, hệ thống phòng máy mới sẽ nâng cao kỹ năng chuyên môn cho sinh viên, tạo nền tảng vững chắc để các em bắt nhịp nhanh với công nghệ, sẵn sàng gia nhập thị trường lao động chất lượng cao. Đây cũng là chiến lược dài hạn của MIT Uni. nhằm đóng góp nguồn nhân lực giàu năng lực và sáng tạo cho sự phát triển kinh tế – xã hội.

Trường Đại học Công nghệ Miền Đông – Địa chỉ: Quốc lộ 1A, khu phố Trần Hưng Đạo, xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai

Thông tin chi tiết: https://mit.vn hoặc hotline: 0981 767 568.