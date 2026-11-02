Mitsubishi Electric đồng hành cùng New World Saigon Hotel nâng cao hiệu quả công trình

Từ "nhà cung cấp" đến "đối tác": Một công trình thực sự cần gì?

Khi công trình ngày càng phức tạp, bài toán của chủ đầu tư không chỉ dừng ở việc lựa chọn thiết bị có hiệu suất cao hay chi phí đầu tư ban đầu hợp lý.

Đặc biệt với những công trình đang vận hành, việc thay thế hoặc tái cấu trúc hệ thống cần đồng thời giải quyết nhiều yêu cầu về thiết bị, không gian phòng máy, sự ảnh hưởng của quá trình chuyển đổi hay hiệu quả đầu tư dài hạn.

Vì vậy, thay vì chỉ tìm kiếm một nhà cung cấp sản phẩm, chủ đầu tư ngày càng cần một đơn vị có khả năng tham gia sâu hơn vào bài toán công trình – từ khảo sát, tư vấn, lựa chọn giải pháp đến triển khai và đồng hành trong quá trình vận hành.

Điều gì tạo nên năng lực đồng hành xuyên suốt của Mitsubishi Electric?

Để thực sự đóng vai trò đối tác giải pháp tòa nhà, năng lực công nghệ cần được kết hợp với sự am hiểu công trình tại địa phương, hệ thống giải pháp toàn diện và khả năng đồng hành dài hạn.

Bắt đầu từ việc hiểu đúng bài toán của công trình

Tại New World Saigon Hotel, bài toán không đơn thuần là thay thế một hệ thống đã cũ. Giải pháp cần đồng thời đáp ứng nhu cầu tăng công suất hệ thống nước nóng, tiết kiệm năng lượng, phù hợp với không gian phòng máy hiện hữu và quan trọng nhất là hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động của khách sạn đang vận hành 24/7.

Các giải pháp tại New World Saigon Hotel được tính toán phù hợp với hiện trạng thực tế của công trình

Điều này đòi hỏi giải pháp được lựa chọn không chỉ có hiệu suất phù hợp, mà còn phải tương thích với điều kiện thực tế của công trình, cho phép vận hành song song với thiết bị cũ trong giai đoạn chuyển đổi và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động của khách sạn.

Khả năng tích hợp các giải pháp phù hợp với những gì công trình đang có

Trong một công trình, HVAC (hệ thống điều hòa không khí và thông gió), BMS (hệ thống quản lý tòa nhà), hệ thống điện và các hệ thống phụ trợ có mối liên hệ chặt chẽ với quá trình vận hành. Khả năng phối hợp giữa các hệ thống ngay từ đầu giúp giảm rủi ro trong triển khai và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác vận hành sau này.

Hệ thống bơm nhiệt làm nước nóng được tích hợp với hạ tầng hiện hữu

Tại New World Saigon Hotel, Mitsubishi Electric không chỉ đề xuất hệ thống bơm nhiệt làm nước nóng mới mà còn tính toán khả năng tích hợp với hệ thống điều hòa trung tâm hiện hữu và điều khiển tập trung qua DDC (điều khiển kỹ thuật số trực tiếp). Giải pháp được tính toán để thiết bị mới có thể vận hành song song với thiết bị cũ trong giai đoạn chuyển đổi, phù hợp với điều kiện khách sạn vẫn hoạt động bình thường.

Không chỉ dừng ở việc thay thế thiết bị, giải pháp còn tận dụng nguồn nước lạnh đưa vào hệ thống Chiller, qua đó góp phần tối ưu hiệu quả năng lượng của toàn hệ thống

Đồng hành sau bàn giao để duy trì hiệu quả dài hạn

Một công trình có thể hoàn thành trong vài năm nhưng sẽ tiếp tục vận hành trong hàng chục năm. Do đó, một đối tác đáng tin cậy cần có khả năng đồng hành dài hạn, từ theo dõi vận hành, bảo trì, tối ưu hiệu suất đến nâng cấp khi nhu cầu công trình thay đổi.

New World Saigon Hotel: Khi năng lực giải pháp được thể hiện bằng kết quả

Sau quá trình nghiên cứu và tư vấn, Mitsubishi Electric Vietnam đề xuất Heat Pump Chiller Module, đáp ứng gần như 100% yêu cầu của dự án. Giải pháp được tích hợp với hệ thống hiện hữu và điều khiển tập trung qua DDC, mang lại những kết quả cụ thể.

Giải pháp Heat Pump Chiller Module tại New World Saigon Hotel

Giải pháp giúp giảm tới 66% chi phí năng lượng so với hệ thống lò hơi truyền thống trong khi vẫn đáp ứng nhu cầu nước nóng cho toàn bộ 530 phòng nghỉ. Lượng dầu DO sử dụng hằng tháng giảm tới 67%. Đồng thời, nguồn nước lạnh được tận dụng để đưa vào hệ thống Chiller, góp phần tối ưu hiệu quả năng lượng. Tổng hiệu suất năng lượng cao hơn 6 lần so với hệ thống trước đó.

Hình được tạo ra bởi AI, mục đích minh họa hệ thống bơm nhiệt nước nóng tận dụng nguồn nước lạnh để đưa vào hệ thống Chiller

Trường hợp của New World Saigon Hotel cho thấy giá trị của một đối tác giải pháp không chỉ nằm ở việc cung cấp công nghệ, mà còn ở khả năng hiểu đúng vấn đề, tích hợp với hệ thống hiện hữu và chuyển hóa giải pháp thành hiệu quả thực tế.

Một đối tác đáng tin cậy sẽ tạo ra giá trị vượt qua thời điểm bàn giao

Lựa chọn đối tác ngay từ đầu không chỉ quyết định công nghệ được triển khai, mà còn đặt nền tảng cho hiệu quả vận hành và tính bền vững của công trình trong dài hạn – thông qua khả năng tối ưu năng lượng, giảm phát thải, sử dụng hiệu quả nguồn lực và duy trì hiệu suất trong suốt vòng đời tài sản.

Giải pháp quản lý và giám sát hệ thống hỗ trợ tối ưu hiệu quả vận hành công trình trong dài hạn

Mitsubishi Electric hướng đến vai trò đối tác giải pháp tổng thể cho tòa nhà, đồng hành cùng chủ đầu tư từ giai đoạn lập kế hoạch, triển khai đến vận hành và tối ưu trong suốt vòng đời công trình. Với hệ sinh thái giải pháp toàn diện bao gồm điều hòa không khí và thông gió (HVAC), thang máy và thang cuốn, hệ thống điện và hệ thống quản lý tòa nhà (BMS), Mitsubishi Electric hỗ trợ kết nối và tối ưu các hệ thống trong công trình, hướng đến hiệu quả vận hành, khả năng mở rộng và giá trị bền vững trong dài hạn.