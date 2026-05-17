Miu Lê bị khởi tố bắt tạm giam, công ty quản lý nói gì?

Miu Lê khó trở lại với nghệ thuật

Ngày 16.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê, 35 tuổi, trú tại TP.HCM) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Hình ảnh tích cực, giàu năng lượng của Miu Lê sụp đổ sau khi vướng ồn ào liên quan đến ma túy Ảnh: FBNV

Trước diễn biến và tính chất nghiêm trọng của sự việc, công ty quản lý của Miu Lê - KIM Entertainment chính thức lên tiếng về thông tin này. Theo đó, KIM Entertainment khẳng định luôn thượng tôn pháp luật, tuyệt đối tuân thủ mọi quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không bao che cho bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào.

Việc cơ quan chức năng thay đổi quyết định từ không khởi tố sang khởi tố và bắt tạm giam cho thấy tính chất phức tạp của vụ việc. Công quản lý của Miu Lê cho hay sẽ hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định. Đồng thời, phía này vẫn giữ nguyên cam kết trực tiếp đại diện Miu Lê đứng ra giải quyết mọi vấn đề về công việc cho các đối tác, nhãn hàng và nhà sản xuất bị ảnh hưởng.

Hiện tại, kênh TikTok có 2 triệu lượt theo dõi của Miu Lê đã khóa. Trong khi đó, Fanpage và trang cá nhân của nữ chính Đại tiệc trăng máu 8 vẫn còn hoạt động nhưng khóa bình luận. Các hoạt động nghệ thuật của cô bị tạm hoãn vô thời hạn, cùng với việc hàng loạt nhãn hàng lặng lẽ tháo hình ảnh Miu Lê khỏi chiến dịch quảng cáo. Ngày 15.5, giọng ca sinh năm 1991 cũng gửi lời xin lỗi và cảm thấy ân hận vì ồn ào này.