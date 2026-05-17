Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Miu Lê bị khởi tố bắt tạm giam, công ty quản lý nói gì?
Video Giải trí

Miu Lê bị khởi tố bắt tạm giam, công ty quản lý nói gì?

Minh Hy
Minh Hy
17/05/2026 13:53 GMT+7

Trước diễn biến và tính chất nghiêm trọng của sự việc, công ty quản lý của Miu Lê - KIM Entertainment chính thức lên tiếng.

Miu Lê khó trở lại với nghệ thuật

Ngày 16.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê, 35 tuổi, trú tại TP.HCM) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Miu Lê bị khởi tố bắt tạm giam, công ty quản lý nói gì?- Ảnh 1.

Hình ảnh tích cực, giàu năng lượng của Miu Lê sụp đổ sau khi vướng ồn ào liên quan đến ma túy

Ảnh: FBNV

Trước diễn biến và tính chất nghiêm trọng của sự việc, công ty quản lý của Miu Lê - KIM Entertainment chính thức lên tiếng về thông tin này. Theo đó, KIM Entertainment khẳng định luôn thượng tôn pháp luật, tuyệt đối tuân thủ mọi quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không bao che cho bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào.

Việc cơ quan chức năng thay đổi quyết định từ không khởi tố sang khởi tố và bắt tạm giam cho thấy tính chất phức tạp của vụ việc. Công quản lý của Miu Lê cho hay sẽ hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định. Đồng thời, phía này vẫn giữ nguyên cam kết trực tiếp đại diện Miu Lê đứng ra giải quyết mọi vấn đề về công việc cho các đối tác, nhãn hàng và nhà sản xuất bị ảnh hưởng.

Hiện tại, kênh TikTok có 2 triệu lượt theo dõi của Miu Lê đã khóa. Trong khi đó, Fanpage và trang cá nhân của nữ chính Đại tiệc trăng máu 8 vẫn còn hoạt động nhưng khóa bình luận. Các hoạt động nghệ thuật của cô bị tạm hoãn vô thời hạn, cùng với việc hàng loạt nhãn hàng lặng lẽ tháo hình ảnh Miu Lê khỏi chiến dịch quảng cáo. Ngày 15.5, giọng ca sinh năm 1991 cũng gửi lời xin lỗi và cảm thấy ân hận vì ồn ào này.

Tin liên quan

Miu Lê và lời xin lỗi muộn màng của loạt sao Việt vướng vào ma túy

Miu Lê và lời xin lỗi muộn màng của loạt sao Việt vướng vào ma túy

Miu Lê cùng nhiều gương mặt nổi tiếng như Chi Dân, Châu Việt Cường, Andrea Aybar hay Hữu Tín đều từng bày tỏ sự ăn năn sau khi vướng vòng lao lý vì 'nàng tiên nâu'. Dù lên tiếng xin lỗi và chịu trách nhiệm trước pháp luật, họ khó thể hoạt động nghệ thuật như trước.

Khám phá thêm chủ đề

Miu Lê ca sĩ Miu Lê ma túy khởi tố công ty quản lý tổ chức sử dụng ma túy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận