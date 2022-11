Miu Lê, Karik, OnlyC, Hieuthuhai 'bung xõa' cùng hơn 40.000 sinh viên tại concert 'MTV School Fest'

Hơn 40.000 khán giả đã đổ về khu B Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM trong dịp cuối tuần qua để đón xem đại nhạc hội MTV School Fest do kênh âm nhạc MTV Việt Nam kết hợp với Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức thực hiện. MTV School Fest tiếp tục tạo nên đêm nhạc nhiều dấu ấn từ hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình LED “đã tai đẹp mắt”, cùng phần trình diễn đỉnh cao của dàn ca sĩ đình đám như Miu Lê, Tăng Duy Tân, Phạm Đình Thái Ngân, Suni Hạ Linh, Yuno BigBoi, Hieuthuhai, Hurrykng, Manbo, DJ Binyounger, vũ đoàn Bước Nhảy...

Nhóm Boyband mở màn đêm nhạc với những giai điệu sôi động. Tiếp nối là vũ đoàn Bước Nhảy và ca sĩ Mỹ Mỹ xuất hiện, trình diễn ca khúc triệu view Say anh.

Rapper mũm mĩm nhưng đầy nội lực Yuno Bigboi làm nóng sự kiện khi live bản rap hit Hổng dám đâu, Say No, Gu của anh là châu Á khiến người nghe nhún nhảy và reo hò. Anh còn bất ngờ kết hợp cùng Cece Trương (con gái Khắc Triệu và Cẩm Vân) trình diễn ca khúc Phân tâm một chút để dành tặng giới trẻ.

Xuất hiện với ngoại hình tỏa sáng, Suni Hạ Linh khiến khán giả hòa mình vào những giai điệu tình yêu mơ mộng qua loạt bản hit đình đám mang dấu ấn riêng gồm Cảm nắng, Thích rồi đấy và Không sao mà em đây rồi.

Tân binh Vpop và cũng là hiện tượng âm nhạc gần đây - Tăng Duy Tân mang đến bản hit đình đám Bên trên tầng lầu cùng 3 ca khúc Ngây thơ, Tình đầu và Không phai khiến fan "cháy" hết mình và không ngừng reo hò. Không chỉ mang đến những màn trình diễn sôi động, nam nghệ sĩ rất biết cách trò chuyện, dẫn dắt để khán giả hát theo và còn tặng quà cho người hâm mộ.

Ca sĩ ‘Mắt Biếc’ Phạm Đình Thái Ngân không làm uổng công chờ đợi của người hâm mộ khi hát các ca khúc làm nên tên tuổi như Từ đó, Yêu nhau nhé bạn thân, Hứa với anh một điều và bài mới Làm bồ anh nha.





Rapper Hieuthuhai cùng thành viên nhóm Gerdnang xuất hiện cực chất, vũ đạo bắt mắt khiến người nghe nhún nhảy theo từng nhịp điệu và không thể rời mắt khỏi phần trình diễn. Toàn bộ khu vực khán giả giơ cao lightstick hòa cùng ánh đèn flash nhún nhảy theo các bản rap Hẹn gặp em dưới ánh trăng, Vệ tinh, Cua (Remix). Hieuthuhai còn bất ngờ trình diễn bản hit mới ra mắt - Ngủ một mình tại MTV School Fest và tặng “gối ôm” cho khán giả khiến mọi người phấn khích.

Khi giai điệu ca khúc Yêu là Tha Thu Remix vang lên cùng sự xuất hiện bất ngờ của Only C đã khiến cả không gian âm nhạc thực sự bùng nổ. Only C tiếp tục thể hiện độ chịu chơi của mình với bản hit Có chơi có chịu và Anh không đòi quà.

Only C tiếp tục giới thiệu người em gái thân thiết của mình xuất hiện trên sân khấu, cũng là nữ ca sĩ đang rất được mong chờ – Miu Lê. Nữ ca sĩ nhanh chóng ‘làm chủ sân khấu’ khi trình diễn loạt bản hit Anh đang nơi đâu, Gác lại âu lo và bài hát mới nhất Vì mẹ anh bắt chia tay.

Bất ngờ chưa dừng lại ở đó, một rapper điển trai, là người anh em thân thiết với Only C và Miu Lê đã xuất hiện ngoạn mục trên sân khấu – Karik. Đây là một tiết mục “nằm ngoài kịch bản” bởi Karik chỉ đến ủng hộ cho Miu Lê, Only C nhưng sự nhiệt tình của đông đảo các bạn sinh viên đã khiến anh cất bước lên sân khấu.

Cuối chương trình, DJ Binyounger tiếp nối không khí “quẩy” tưng bừng với những bản remix sôi động, năng lượng.

Đại tiệc âm nhạc MTV School Fest đã khép lại 2 ngày hội với vô số hình ảnh ấn tượng từ hàng loạt hoạt động thú vị, thu hút giới trẻ tham gia, tạo nên những khoảnh khắc không thể nào quên cho khán giả thưởng thức lẫn nhà tổ chức là kênh MTV Việt Nam.

