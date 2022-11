Miu Lê làm mới 'Nhớ anh' của Thu Minh

Miu Lê cho biết cô quyết định làm mới Nhớ anh vì từng "rất thích bài này, đây là bài mà lần nào đi karaoke Miu cũng hát”.

Lâu nay các bài hát của Thu Minh - vốn đã hit và tạo dấu ấn bởi giọng hát nội lực và cách xử lý đậm phong cách cá nhân thường ít được các ca sĩ khác chọn cover. Vậy nên khi thể hiện Nhớ anh của đàn chị, Miu Lê cho biết: “Sợ thì Miu vẫn sợ chứ! Vì bài hát với sự thể hiện của chị Thu Minh đến giờ vẫn còn được yêu thích. Nhưng Miu không cảm thấy áp lực vì nếu bị áp lực thì Miu không bao giờ làm được gì cả. Miu nghĩ chị Thu Minh có màu riêng của chị ấy nhưng bản thân Miu cũng có chất riêng của mình”.

Và người tạo nên phiên bản mới cho Nhớ anh, cùng Miu Lê, là nhà sản xuất-nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Cả hai đã bàn bạc kỹ lưỡng để thống nhất tạo ra bản phối mang hơi hướng disco, một phong cách vừa quen vừa lạ, đủ mới mẻ và cũng đủ thân thuộc, vừa mang hơi thở thời đại mà vẫn không mất đi những đặc trưng vốn có để có thể tiếp cận được nhiều đối tượng khán giả.





Theo nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, không ít người cho rằng disco là những gì đã qua, nhưng thật ra yếu tố nào cũng chỉ mang tính tương đối, thể loại nhạc nào cũng có đối tượng của nó. Điều quan trọng nhất là sự phù hợp và hiệu quả. Và dù Châu Đăng Khoa cũng có phần áp lực khi làm mới lại “bản phối kinh điển” của nhạc sĩ Hoài Sa, anh tin rằng bản phối này rất hợp với Nhớ anh và hợp với Miu Lê.

Nhớ anh do Kỳ Phương (thành viên nhóm Techno) sáng tác. Bài hát này ban đầu có tên Nhớ em, được Techno phát hành trong album riêng đầu tiên (bởi Bến Thành Audio & Video) do chính kỳ Phương hát solo. Sau đó, khi Thu Minh hát thì thành big hit của cô. Nhớ anh từng nằm nhiều tuần liền trong bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh và được mệnh danh là bài hát “karaoke quốc dân”. Ca khúc này nằm trong album đầu tay Ước mơ của Thu Minh (do MFC Công ty Bạn Yêu Nhạc phát hành). Album giúp nữ ca sĩ bước ra khỏi không gian hát phòng trà với những bản nhạc ngoại hay tiền chiến. Giai điệu ballad da diết cùng ca từ chất chứa tâm trạng cô đơn của cô gái khi chia xa người yêu kết hợp với giọng hát đẹp của Thu Minh đã giúp Nhớ anh "trụ hạng" qua nhiều thế hệ người nghe.