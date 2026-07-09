MIXUE chinh phục thị trường Việt nhờ chuỗi cung ứng và vận hành bản địa hóa

Sức mạnh cốt lõi từ chuỗi cung ứng toàn cầu: Xây dựng nền móng chất lượng và chi phí cho thị trường Việt Nam

Sở hữu gần 60.000 cửa hàng trên toàn cầu, MIXUE vận hành hệ thống thu mua tập trung, sản xuất, lưu kho và phân phối đồng bộ. Mạng lưới thu mua trải rộng tại 38 quốc gia thuộc 6 châu lục, trực tiếp khai thác nguyên liệu cốt lõi như đường mía, chanh, sữa từ vùng sản xuất chất lượng cao. Thương hiệu tự chủ 100% nguồn nguyên liệu nhờ 5 cơ sở sản xuất rộng hơn 790.000 m2, sở hữu hơn 70 dây chuyền thông minh với năng lực đạt 1,65 triệu tấn/năm.

Trong năm tài chính 2025, tổng doanh thu của MIXUE đạt khoảng 1,26 nghìn tỉ đồng (tăng 35,2% so với cùng kỳ); lợi nhuận ròng sau thuế vượt 222 tỉ đồng. Đáng chú ý, hoạt động cung ứng nguyên liệu, thiết bị và vật liệu đóng gói chiếm đến 97,6% tổng doanh thu, trong khi dịch vụ nhượng quyền chỉ chiếm 2,4%. Điều này minh chứng bản chất của MIXUE là nhà cung cấp dịch vụ tổng hợp bao phủ toàn chuỗi ngành, tạo ưu thế cạnh tranh vượt trội về giá và chất lượng tại Việt Nam.

Vận hành bản địa hóa đi vào chiều sâu: Đưa lợi thế toàn cầu thích ứng với nhu cầu tại Việt Nam

Trên nền tảng các tiêu chuẩn vận hành toàn cầu, MIXUE đã xây dựng mô hình "tiêu chuẩn toàn cầu - thích ứng địa phương", triển khai đồng bộ từ chuỗi cung ứng, nghiên cứu và phát triển sản phẩm đến đào tạo đối tác và các hoạt động marketing, nhằm đáp ứng toàn diện nhu cầu của thị trường Việt Nam.

Phân phối chuỗi cung ứng: Phản ứng nhanh, giảm hao hụt cho cửa hàng

MIXUE đã xây dựng trung tâm kho bãi và phân phối khu vực, đồng thời triển khai mạng lưới chuỗi lạnh tiêu chuẩn hóa cùng hệ thống quản lý kỹ thuật số, bảo đảm nguyên liệu cốt lõi được lưu chuyển hiệu quả từ cơ sở sản xuất đến từng cửa hàng. Thời gian giao hàng tại các khu vực trọng điểm được rút ngắn xuống còn 12 giờ, các thị trường chính cơ bản được bao phủ trong vòng 24 giờ, đồng thời tỷ lệ hao hụt nguyên liệu luôn được kiểm soát ở mức hàng đầu ngành.

Nghiên cứu phát triển sản phẩm: Hợp khẩu vị, giữ chân người tiêu dùng địa phương

Dựa trên sở thích và thói quen tiêu dùng của khách hàng Việt Nam, MIXUE không ngừng tối ưu hóa công thức sản phẩm trên nền tảng các tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu, qua đó cho ra mắt những dòng đồ uống phù hợp hơn với khẩu vị địa phương. Đồng thời, với sự hỗ trợ của hệ thống nghiên cứu và phát triển toàn cầu, các dòng sản phẩm chủ lực như Chanh Nha Đam và Đào Vàng đã nhanh chóng tạo sức hút ngay sau khi ra mắt tại Việt Nam.

Đào tạo và hỗ trợ vận hành: Cầm tay chỉ việc hỗ trợ, giúp nhà nhượng quyền kiếm lời dễ dàng

Đối với các đối tác nhượng quyền tại Việt Nam, MIXUE triển khai mô hình hỗ trợ toàn diện xuyên suốt vòng đời vận hành cửa hàng. Từ khâu đánh giá và lựa chọn mặt bằng, hướng dẫn thiết kế - thi công trước khai trương đến đào tạo vận hành và xây dựng kế hoạch marketing sau khai trương, toàn bộ quy trình đều có đội ngũ chuyên môn đồng hành và hỗ trợ. Bên cạnh đó, đội ngũ tư vấn kinh doanh định kỳ kiểm tra cửa hàng ít nhất mỗi tháng một lần, đồng thời xây dựng các chương trình phù hợp với từng mô hình kinh doanh như cửa hàng gần trường học hay trên các tuyến phố thương mại, dựa trên đặc điểm và nhu cầu của người tiêu dùng địa phương.

Ngoài ra, MIXUE còn cung cấp miễn phí các vật phẩm hỗ trợ và quà tặng mang nhận diện thương hiệu nhằm đồng hành cùng đối tác trong quá trình phát triển kinh doanh. MIXUE thiết lập cơ chế theo dõi và phân tích dữ liệu vận hành định kỳ, giúp kịp thời đánh giá hiệu quả kinh doanh của từng cửa hàng và xây dựng phương án tối ưu hóa riêng cho những điểm bán có biến động về doanh thu. Đồng thời, thương hiệu cũng tổ chức các chương trình tham quan, học tập tại trụ sở chính ở Trung Quốc dành cho các đối tác nhượng quyền tại Việt Nam.

Trong năm nay, MIXUE đã triển khai 4 đợt chương trình với sự tham gia của hơn 100 đối tác nhượng quyền, đại diện cho hơn 300 cửa hàng, qua đó tạo điều kiện để các đối tác học hỏi kinh nghiệm vận hành thực tiễn, nâng cao năng lực quản lý và phát triển hoạt động kinh doanh.

Tối ưu hóa cửa hàng: Nâng cao chất lượng, gia tăng hiệu quả, thúc đẩy tăng trưởng cả về quy mô lẫn doanh thu

MIXUE không lựa chọn mở rộng mạng lưới một cách ồ ạt mà tập trung phát huy lợi thế về chuỗi cung ứng và năng lực vận hành để nâng cao hiệu quả của hệ thống cửa hàng hiện hữu. Thông qua việc tối ưu hóa bố cục mạng lưới, thương hiệu điều chỉnh vị trí một số cửa hàng sang những khu vực có tiềm năng kinh doanh cao hơn, đồng thời thúc đẩy các cửa hàng truyền thống nâng cấp lên mô hình hiện đại với trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng, qua đó không ngừng cải thiện hiệu quả kinh doanh của từng điểm bán. Dữ liệu cho thấy hiệu quả rõ rệt của chiến lược này khi các cửa hàng sau khi tối ưu ghi nhận doanh số trung bình mỗi ngày tăng hơn 50%, trong khi doanh thu của các cửa hàng được nâng cấp đạt mức cao gấp 1,7 lần so với mô hình cửa hàng truyền thống trước đây.

Trong thời gian tới, trên nền tảng năng lực chuỗi cung ứng và định hướng vận hành bản địa hóa, MIXUE sẽ tiếp tục thúc đẩy đổi mới sản phẩm, nâng cấp hệ thống cửa hàng và tối ưu hóa chất lượng dịch vụ, mang đến trải nghiệm tiêu dùng tốt hơn cho người tiêu dùng Việt Nam, đồng thời đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của thị trường tiêu dùng, tạo việc làm và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp tại địa phương.