Mizaki trở thành đại lý phân phối chiến lược dự án Dragon Eden giai đoạn 2

Mizaki: Năng lực phân phối thực chiến trong bối cảnh thị trường phân hóa

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang có sự phân hóa rõ rệt, các đơn vị phân phối có năng lực triển khai thực tế và chiến lược rõ ràng ngày càng đóng vai trò quan trọng. Mizaki là một trong những doanh nghiệp đang từng bước khẳng định vị thế tại khu vực miền Nam thông qua cách tiếp cận thị trường linh hoạt và định hướng phát triển bền vững.

Hoạt động trong lĩnh vực phân phối bất động sản, Mizaki tập trung vào các dự án có quy hoạch bài bản, pháp lý minh bạch và tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Doanh nghiệp không lựa chọn phát triển dàn trải, mà chú trọng xây dựng hiệu quả kinh doanh dựa trên việc hiểu rõ nhu cầu khách hàng và lựa chọn sản phẩm phù hợp với từng giai đoạn của thị trường.

Một trong những yếu tố giúp Mizaki duy trì hiệu quả hoạt động là sự kết hợp giữa chiến lược marketing và hệ thống bán hàng. Doanh nghiệp triển khai đa dạng kênh tiếp cận khách hàng, đồng thời xây dựng đội ngũ tư vấn có khả năng phân tích sản phẩm và hỗ trợ khách hàng trong quá trình ra quyết định. Cách tiếp cận này giúp nâng cao chất lượng giao dịch, đồng thời tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Mizaki cũng chú trọng xây dựng tệp khách hàng ổn định, bao gồm cả nhà đầu tư và khách hàng có nhu cầu ở thực. Việc duy trì mối quan hệ với khách hàng sau giao dịch được xem là yếu tố quan trọng, góp phần tạo nên sự khác biệt trong cách vận hành của doanh nghiệp.

Thực tế triển khai tại dự án Dragon Eden cho thấy rõ năng lực của Mizaki. Trong giai đoạn 1, doanh nghiệp đã đạt thành tích Top 2 Đại lý xuất sắc, phản ánh khả năng tổ chức, vận hành và thích ứng nhanh với thị trường. Đây là kết quả của sự phối hợp đồng bộ giữa chiến lược kinh doanh, hệ thống bán hàng và đội ngũ nhân sự.

Trong định hướng sắp tới, Mizaki tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ, hoàn thiện quy trình vận hành và mở rộng hoạt động tại các khu vực có tiềm năng phát triển. Mục tiêu của doanh nghiệp là duy trì hiệu quả kinh doanh ổn định, đồng thời gia tăng giá trị mang lại cho khách hàng trong từng giao dịch.

Dragon Eden: Điểm rơi hạ tầng và dư địa tăng giá tại cửa ngõ tây nam TP.HCM

Dragon Eden là khu đô thị công nghiệp quy mô lớn tọa lạc tại cửa ngõ phía tây nam TP.HCM - khu vực đang ghi nhận tốc độ phát triển mạnh mẽ về hạ tầng và kết nối liên vùng. Sở hữu lợi thế vị trí chiến lược, dự án được định vị như một "điểm đến an cư - đầu tư" giàu tiềm năng, vừa đáp ứng nhu cầu ở thực, vừa mở ra dư địa tăng trưởng dài hạn.

Dự án do Công ty CP Tandoland làm chủ đầu tư và đơn vị phát triển là Công ty CP Mai Bá Hương trên quy mô 146,8 ha, tại xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh. Sở hữu tọa độ vàng nằm trong cụm đô thị công nghiệp 1.100 ha trục đường Lương Hòa - Bình Chánh, Dragon Eden thừa hưởng trọn vẹn khả năng kết nối liên vùng linh hoạt như Võ Văn Kiệt nối dài, vành đai 3, vành đai 4… Hạ tầng giao thông không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn là yếu tố then chốt thúc đẩy giá trị bất động sản gia tăng theo thời gian. Trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm, các khu vực sở hữu khả năng kết nối liên vùng đang trở thành điểm đến của dòng tiền đầu tư dài hạn.

Bên cạnh lợi thế vị trí, Dragon Eden được đánh giá cao nhờ nền tảng pháp lý minh bạch với sổ hồng riêng từng nền giúp gia tăng niềm tin thị trường trong giai đoạn đề cao tính an toàn và tính thanh khoản

Đáng chú ý, chính sách bán hàng của dự án được xây dựng theo hướng linh hoạt, nổi bật với chương trình 0 đồng gốc lãi trong 24 tháng, tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận sản phẩm mà không chịu áp lực tài chính lớn ngay từ đầu. Cùng với đó là đa dạng các phương thức thanh toán, tổng chiết khấu lên đến hơn 16%.

Mizaki và cam kết đồng hành cùng Dragon Eden

Trong chiến lược phát triển dự án, việc hợp tác với các đơn vị phân phối có năng lực là yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Mizaki tham gia dự án với vai trò đại lý phân phối chiến lược, trực tiếp triển khai hoạt động kinh doanh từ nguồn sản phẩm của chủ đầu tư.

Đại diện Mizaki cho biết:

"Việc lựa chọn Dragon Eden là bước đi dựa trên các tiêu chí rõ ràng về vị trí, pháp lý và đơn vị phát triển. Chúng tôi đánh giá đây là dự án có nền tảng phù hợp với nhu cầu thị trường trong giai đoạn hiện nay".



Trong thời gian tới, Mizaki dự kiến tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại Dragon Eden, tập trung vào việc mở rộng tệp khách hàng, nâng cao chất lượng tư vấn và tối ưu hiệu quả chuyển đổi. Đồng thời, doanh nghiệp cũng hướng đến việc xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng, tạo nền tảng cho các hoạt động kinh doanh tiếp theo.