MMA Impact Vietnam 2024: Công nghệ giúp hỗ trợ sáng tạo trong ngành Marketing

Công nghệ đang dần thống lĩnh các chiến lược kinh doanh và tiếp thị, có tác động lớn tới nhiều ngành nghề. Đây vừa là "mỏ vàng" cơ hội, vừa là thách thức cho các doanh nghiệp trong thời đại số hóa mạnh mẽ. Theo khảo sát của MMA Global APAC, gần 37% doanh nghiệp đang thử nghiệm AI (trí tuệ nhân tạo), trong khi 50% đã sử dụng AI để cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng. Tuy nhiên, hơn 62% doanh nghiệp cho rằng các nhân sự cần kỹ năng sử dụng và đào tạo chuyên sâu cho AI nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu.



MMA Impact Vietnam 2024 vừa khai mạc tại TP.HCM vào sáng 25.10

Ảnh: T.L



Chính vì vậy, MMA Impact 2024 sẽ là nơi hé mở những câu chuyện mới về cách các lãnh đạo doanh nghiệp thích ứng với sự thay đổi của ngành Marketing hiện đại, đổi mới sáng tạo và những chiến lược tiếp thị mới bền vững, hiệu quả hơn trong tương lai thông qua việc ứng dụng các giải pháp công nghệ.



Trong phiên buổi sáng 25.10 tại TP.HCM, chủ đề khai mạc "Omnichannel Marketing: The Future of Customer Experience" ("Marketing Đa Kênh : Tương lai của Trải nghiệm Khách hàng") tập trung vào việc xây dựng chiến lược đa kênh, kết nối khách hàng qua các điểm tiếp xúc trực tuyến và ngoại tuyến.

Tiếp đó, phiên thảo luận "The Future of Marketing: Navigating the Intersection of Technology, Consumer Behavior and Innovation" ("Tương lai của Marketing: Thích ứng với sự giao thoa của công nghệ, hành vi người tiêu dùng và đổi mới sáng tạo") giúp các nhà tiếp thị có một cái nhìn toàn diện về các xu hướng định hình tương lai của marketing, bao gồm các kênh truyền thông mới, hành vi của người tiêu dùng, vai trò của lãnh đạo và việc tích hợp các công nghệ tiên tiến, để dẫn đầu trong một thị trường đầy cạnh tranh.

Nhiều giải pháp về việc ứng dụng công nghệ vào ngành Marketing đã được chia sẻ tại MMA Impact Vietnam 2024 Ảnh: T.L



Bà Phan Bích Tâm - Giám đốc Quốc gia Việt Nam, Myanmar và Campuchia của MMA Global, cho biết: "Chủ đề của MMA Impact 2024 mang tính tiên phong, đi sâu vào những vấn đề nóng nhất như chiến lược lãnh đạo, sức mạnh của công nghệ và dữ liệu, sự thay đổi hành vi của các nhóm khách hàng mục tiêu, cũng như làm thế nào để thương hiệu luôn hiện hữu trong tâm trí người dùng trong bối cảnh cạnh tranh ngày nay. Thông qua các phiên thảo luận với các CEO, CMO từ nhiều ngành nghề, chúng tôi hướng đến việc cung cấp những công cụ và chiến lược cần thiết để các doanh nghiệp luôn sẵn sàng đổi mới và thành công trong kỷ nguyên số".

Không chỉ gây ấn tượng với nội dung phong phú, MMA Impact 2024 còn truyền cảm hứng mạnh mẽ nhờ sự góp mặt của gần 50 diễn giả hàng đầu trong và ngoài nước. Đó là các chuyên gia xuất sắc từ các thương hiệu lớn như Google, TikTok, Unilever, SuntoryPepsico, Kimberly Clark, Heineken, Vinfast, Ogilvy, Publicis Media, cùng nhiều doanh nghiệp, tổ chức trong lĩnh vực truyền thông - tiếp thị, công nghệ và FMCG.