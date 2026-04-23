Mổ cắt khối u thận trái bằng robot da Vinci Xi, xuất viện chỉ sau 2 ngày

Bất ngờ phát hiện bướu thận qua khám sức khỏe định kỳ

Trong lần khám sức khỏe đầu tháng 3.3026, chị Phạm Thị Diễm Lệ (ở TP.HCM) bất ngờ nhận kết quả có khối u ở thận trái. Điều khiến chị càng lo lắng là chỉ 4 tháng trước đó, kết quả kiểm tra vẫn hoàn toàn bình thường.

"Tôi khá sốc khi nhận được kết quả siêu âm. Nhờ gia đình có người thân làm trong ngành y nên tôi nhanh chóng bình tĩnh lại để tập trung tìm cách điều trị tốt nhất", chị chia sẻ.

Sau khi tìm hiểu, chị và gia đình quyết định lựa chọn Bệnh viện FV để điều trị.

Qua thăm khám kết hợp với các chẩn đoán hình ảnh, ThS-BS.CKII Đỗ Quang Minh - Trưởng khoa Tiết niệu, Bệnh viện FV - kết luận khối u 3,4 cm ở thận trái, giai đoạn T1a. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cắt bướu bảo tồn thận - phương pháp tối ưu trong giai đoạn sớm.

"Chúng tôi lên kế hoạch cắt trọn khối u và sau đó phục hồi phần thận còn lại. Thách thức là phải thực hiện ca mổ nhanh và chính xác nhất có thể bởi trong quá trình cắt bướu buộc phải tạm ngưng dòng máu nuôi thận. Nếu thời gian này kéo dài, các tế bào thận sẽ bắt đầu bị tổn thương", bác sĩ Minh cho biết.

Để tối ưu hiệu quả điều trị và mang lại trải nghiệm nhẹ nhàng nhất cho bệnh nhân, ê-kíp quyết định thực hiện ca mổ bằng robot da Vinci Xi - hệ thống phẫu thuật hiện đại giúp nâng cao độ chính xác và khả năng bảo tồn thận.

Cắt bướu, bảo tồn thận bằng robot ngày hôm trước, hôm sau đi lại bình thường

Chiều 25.3, ê-kíp phẫu thuật do ThS-BS.CKII Đỗ Quang Minh đảm trách đã thực hiện thành công ca cắt bướu thận cho bệnh nhân bằng robot da Vinci Xi. Ca mổ có sự giám sát của chuyên gia quốc tế người Pháp - bác sĩ Jean-Luc Hoepffner (Trung tâm Groupe Urologie Saint Augustin).

Ca mổ diễn ra trong chưa đầy 2 giờ. Nhờ cánh tay robot xoay linh hoạt đến 540 độ, phẫu thuật viên có thể tiếp cận khối u ở nhiều góc độ phức tạp. Đặc biệt, thời gian phải tạm ngưng dòng máu nuôi thận - trong lúc mổ khối bướu - được rút ngắn xuống chỉ còn 18 phút, thấp hơn đáng kể so với ngưỡng an toàn (30 phút). Điều này giúp đảm bảo tính an toàn cao nhất có thể cho bệnh nhân.

Ngay ngày hôm sau, chị Lệ đã có thể đi lại, tự ăn uống và sinh hoạt bình thường. "Điều khiến tôi bất ngờ nhất là ca mổ rất nhẹ nhàng, không hề đau như tôi hình dung", chị vui mừng chia sẻ.

Kết quả giải phẫu bệnh sau đó xác nhận khối u ác tính. Với biên phẫu thuật an toàn (cắt sạch bướu và không có chỉ định điều trị thêm), bệnh nhân được xuất viện chỉ 2 ngày sau mổ. Gia đình cho biết, FV áp dụng thanh toán cộng gộp quyền lợi bảo hiểm y tế nhà nước và bảo hiểm sức khỏe tư nhân, nên chị Lệ được bảo hiểm chi trả 100% chi phí cho ca phẫu thuật công nghệ cao này.

"Từ trường hợp của mình, tôi mong mọi người chủ động khám sức khỏe định kỳ để phát hiện ra bệnh ở giai đoạn sớm", chị Lệ chia sẻ.

Công nghệ robot nâng tầm chuẩn mực trong phẫu thuật niệu khoa

Sự phát triển của công nghệ robot đang mở ra bước tiến mới trong phẫu thuật niệu - lĩnh vực thách thức hàng đầu trong ngoại khoa.

Theo bác sĩ Đỗ Quang Minh, robot được ứng dụng trong hầu hết các phẫu thuật niệu khoa, từ cắt thận toàn phần, bán phần, cắt thận - niệu quản - bàng quang, cắt tuyến tiền liệt đến nạo hạch ung thư. Những ca bệnh khó và phức tạp trước đây buộc phải mổ hở (như bướu thận giai đoạn muộn có xâm lấn tĩnh mạch hay các khối u bàng quang) nay cũng có thể thực hiện bằng robot. Mổ nội soi với sự hỗ trợ của Robot có những ưu điểm vượt trội sau:

Tầm nhìn rõ ràng: Hệ thống Robot cung cấp hình ảnh 3D, phóng đại 10 lần rõ nét, giúp bác sĩ nhận diện chính xác các cấu trúc giải phẫu.

Độ linh hoạt cao: Dụng cụ Robot với khớp cổ tay (EndoWrist) chuyển động linh hoạt, cho phép thao tác hiệu quả trong những không gian hẹp mà nội soi truyền thống khó tiếp cận.

Dụng cụ Robot với khớp cổ tay (EndoWrist) chuyển động linh hoạt, cho phép thao tác hiệu quả trong những không gian hẹp mà nội soi truyền thống khó tiếp cận. Độ ổn định tối ưu: Robot loại bỏ hiện tượng rung tay tự nhiên, hỗ trợ các thao tác tinh vi, từ đó giảm tổn thương mô lành và nâng cao hiệu quả trong các phẫu thuật bảo tồn. Trong niệu khoa, khả năng khâu nối nhanh và chính xác khi tạm ngưng dòng máu nuôi thận trong quá trình cắt u rất quan trọng trong việc bảo tồn chức năng thận.

Bác sĩ Jean-Luc Hoepffner - chuyên gia đã thực hiện hơn 3.000 ca phẫu thuật robot - nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghệ này trong các ca mổ vùng sâu như xương chậu: "Việc loại bỏ u tuyến tiền liệt bằng phương pháp cũ thường để lại di chứng về chức năng như rò rỉ nước tiểu hay rối loạn cương dương. Nay nhờ robot, chúng tôi dễ dàng bảo tồn các mô xung quanh, giúp cuộc mổ an toàn và bảo toàn chất lượng sống tốt hơn rất nhiều so với mổ hở".

Bác sĩ Jean-Luc Hoepffner cũng đánh giá cao năng lực của đội ngũ FV: "Bác sĩ Minh là một phẫu thuật viên giàu kinh nghiệm, anh ấy kiểm soát rất tốt toàn bộ quy trình. Tôi đặc biệt ấn tượng với sự phối hợp nhịp nhàng của ê-kíp FV, một quy trình vận hành chuẩn quốc tế".

