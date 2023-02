Mở chiến dịch hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam vươn ra thế giới

Đây là thông tin được lãnh đạo Bộ TT-TT cho biết tại Hội nghị "Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đi ra thế giới" do Bộ TT-TT tổ chức ngày 23.2.



Hội nghị "Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đi ra thế giới" MINH QUYẾT

Đánh giá về tiềm năng phát triển thị trường nước ngoài của ngành công nghiệp số Việt Nam, ông Nguyễn Thiện Nghĩa, Phó cục trưởng phụ trách Cục Công nghiệp công nghệ thông tin - truyền thông (Bộ TT-TT), nhận định thị trường công nghệ thế giới có rất nhiều cơ hội.

Trong khi đó, quy mô thị trường của Việt Nam quá nhỏ hẹp khi so sánh với quy mô nhân lực dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) hiện nay cũng như trong tương lai. "Doanh nghiệp công nghệ Việt Nam không chỉ có thế mạnh về nguồn nhân lực năng động và sáng tạo mà còn có khả năng cạnh tranh về giá cả so với thị trường CNTT toàn cầu. Đây là lý do để doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam cần phải đi ra nước ngoài, mang tri thức, công nghệ Việt Nam đi "mở cõi"", ông Nghĩa nói.

Theo Bộ TT-TT, sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát, nhu cầu chuyển đổi số bùng nổ trên thế giới, tạo ra thị trường rất lớn cho các sản phẩm và dịch vụ công nghệ số. Ngoài ra, khoảng cách số và khả năng truy cập dịch vụ số của người dân ở nhiều vùng nông thôn, đặc biệt là các nước đang và kém phát triển vẫn là thách thức rất lớn.

Theo thống kê của Liên minh Viễn thông quốc tế ITU, thế giới hiện vẫn còn khoảng 49% dân số trong tổng số 8 tỉ người (tức là còn gần 4 tỉ người) chưa được kết nối internet. Đây là thời cơ, cơ hội cho các doanh nghiệp công nghệ số của Việt Nam mở rộng thị trường; mang tri thức và công nghệ của mình góp phần giải các bài toán chuyển đổi số ở các nước, góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng thế giới số.

Lập Tổ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số đi ra nước ngoài

FPT là một trong những doanh nghiệp dẫn dắt ngành CNTT Việt Nam vươn ra thế giới. Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT, cho hay từ "bước chân" đầu tiên của FPT đến Ấn Độ cách đây hơn 2 thập kỷ, hiện nay FPT đã hiện diện tại 29 quốc gia. Doanh số tại thị trường nước ngoài đạt 1 tỉ USD, tăng gấp 25.000 lần, với quy mô nhân lực là 27.000 người, tăng 900 lần.

Chia sẻ kinh nghiệm trong hành trình đi ra thế giới, ông Tào Đức Thẳng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel), cho biết từ năm 2006 đến nay, Viettel đã chinh phục được 10 thị trường với doanh thu dịch vụ đầu tư nước ngoài đạt gần 3 tỉ USD.

Thành công có được là do Viettel luôn tìm hiểu, nghiên cứu sâu về văn hóa, con người, hệ thống chính trị của các nước đầu tư; thượng tôn pháp luật, phải mang những thứ tốt nhất mình có ra nước ngoài cũng như phải tạo sự khác biệt để cạnh tranh.

Theo Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng, hiện chính là thời điểm để các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam vươn ra chinh phục thế giới và thay đổi thứ hạng.

"Doanh nghiệp hãy gắn sứ mệnh của mình với sứ mệnh quốc gia; hãy gắn vận mệnh của mình với vận mệnh quốc gia, bởi vì dân tộc và quốc gia là trường tồn. Gìn giữ non sông, làm rạng danh non sông là sứ mệnh mới của doanh nghiệp Việt Nam, trong đó đặc biệt là các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam", Bộ trưởng kêu gọi.

Lãnh đạo Bộ TT-TT cho biết, trong năm 2023, Bộ TT-TT đặt trọng tâm làm việc với các doanh nghiệp, hiệp hội công nghệ số Việt Nam, các cơ quan đại diện ngoại giao, đại diện đầu tư, thương mại các nước nhằm thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đi ra thế giới. Hội nghị "Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đi ra thế giới" là khởi đầu cho chương trình này.

Nằm trong chiến dịch hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đang kinh doanh ở nước ngoài hoặc đi ra nước ngoài, trong khuôn khổ hội nghị, Bộ TT-TT đã công bố thành lập và ra mắt "Tổ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số đi ra nước ngoài". Tổ tư vấn sẽ là chỗ dựa, là cầu nối sát cánh cùng các doanh nghiệp ở bất cứ nơi đâu doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam "đặt chân" đến.