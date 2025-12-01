Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Mộ cổ 123 năm ở TP.HCM: Dấu tích đại gia giàu thứ 4 Sài Gòn xưa

Hà Thương
Hà Thương
01/12/2025 06:34 GMT+7

Mộ cổ 123 năm ở TP.HCM, được cho là của bá hộ Định, lưu giữ dấu tích tứ đại phú hộ và kiến trúc Hoa - Việt độc đáo.

Sáng 28.11, phóng viên Báo Thanh Niên tìm đến khu dân cư sầm uất ở quận Tân Phú cũ để xác định vị trí mộ cổ 123 năm được người dân truyền lại là của bá hộ Định (Tứ Định), một trong những nhân vật lừng danh của Sài Gòn - Chợ Lớn đầu thế kỷ 20.

Sau gần 20 phút len lỏi qua những hẻm nhỏ trên đường Ni Sư Huỳnh Liên, phóng viên mới tiếp cận được khu mộ cổ lọt thỏm giữa những bê tông cao tầng. Dù nằm giữa không gian chật hẹp, sự hiện diện của khu mộ tạo nên cảm giác tách biệt với nhịp sống hiện đại xung quanh.

Toàn khu mộ rộng khoảng 80 m2, bao quanh bằng lan can đá hoa cương. Tuy nhiên, bề mặt các ngôi mộ trở thành nơi đặt chậu cảnh, thùng xốp trồng rau, thậm chí có hộ còn nuôi gia cầm... khiến khu mộ mất đi vẻ trang nghiêm vốn có.

Mộ cổ 123 năm ở TP.HCM: Dấu tích đại gia giàu thứ 4 Sài Gòn xưa- Ảnh 1.

Khu mộ cổ hơn 120 năm ở quận Tân Phú cũ

ẢNH: CAO NHƯ VỊNH

Dấu tích gia tộc Trần Hữu Định qua những bia đá ở mộ cổ

Kiến trúc mộ cổ mang đậm dấu ấn văn hóa Hoa - Việt cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Các ngôi mộ đều có 2 bia đá lớn ở trước và sau, khắc chữ Hán.

Trên các mộ phần bằng đá, hình đồng tiền xu lớn biểu tượng may mắn của văn hóa người Hoa được chạm nổi ở vị trí trung tâm. 4 góc mộ chạm họa tiết dơi cách điệu, biểu trưng cho chữ "phúc".

Mộ cổ 123 năm ở TP.HCM: Dấu tích đại gia giàu thứ 4 Sài Gòn xưa- Ảnh 2.

Mộ cổ được xây dựng bằng đá, tồn tại bền bỉ hơn 1 thế kỷ ở TP.HCM

ẢNH: CAO NHƯ VỊNH

Cổng đá uy nghi với 2 lớp bia Hán văn là đặc trưng của các dòng họ thương nhân giàu có thời Chợ Lớn thịnh vượng cuối thế kỷ 19.

Dưới cổng là lư hương bằng đá. Mộ có hình chữ nhật, 4 góc chạm họa tiết dơi. Sau mộ là tấm bia đá chạm nổi tinh xảo, kèm một bia đá khắc chìm chữ Hán ngay phía lưng.

Mộ cổ 123 năm ở TP.HCM: Dấu tích đại gia giàu thứ 4 Sài Gòn xưa- Ảnh 3.

Dòng chữ khắc trên bia đá dịch thành "ông Trần Hữu Định, Ủy viên Hội đồng thành phố, qua đời tại Chợ Lớn ngày 11.3.1902

ẢNH: CAO NHƯ VỊNH

2 ngôi mộ nhỏ hơn nằm kế bên, được bao bằng hàng rào thép không gỉ với hoa văn thanh nhã.

Nổi bật nhất là ngôi mộ nằm sát mặt hẻm, sở hữu cổng đá uy nghi. Trên đó khắc dòng chữ: CI_GIT MR TRAN_HUU_ĐINH CONSEILLER MUNICIPAL. DECEDE A CHOLON. LE 11 MARS 1902 (ông Trần Hữu Định, Ủy viên Hội đồng thành phố, qua đời tại Chợ Lớn ngày 11.3.1902 - PV).

Mộ cổ 123 năm ở TP.HCM: Dấu tích đại gia giàu thứ 4 Sài Gòn xưa- Ảnh 4.

Chữ Hán màu đỏ được khắc trên bia đá

ẢNH: CAO NHƯ VỊNH

Tồn tại hơn 1 thế kỷ, khu mộ cổ nay đã trở thành một phần quen thuộc trong sinh hoạt của người dân trong hẻm. Hằng ngày, người dân tụ họp, ăn sáng, trò chuyện; thậm chí nhiều tài xế công nghệ cũng ghé vào nghỉ ngơi.

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Sang (51 tuổi, Tổ trưởng khu phố 21) và là người sống đối diện với mộ cổ cho biết, dựa trên những dòng chữ còn sót lại có thể đoán người mất từng sinh sống tại khu vực Chợ Lớn xưa. Tuy vậy, theo ông Sang, phần lớn thân nhân của các ngôi mộ hiện sinh sống xa quê, thỉnh thoảng vài năm họ mới quay về hương khói.

Mộ cổ 123 năm ở TP.HCM: Dấu tích đại gia giàu thứ 4 Sài Gòn xưa- Ảnh 5.

Khu mộ cổ nằm lọt thỏm giữa khu dân cư

ẢNH: CAO NHƯ VỊNH

Bà Huỳnh Thị Nga (77 tuổi), một trong những cư dân sinh sống lâu năm cạnh khu mộ chia sẻ, khi bà dọn về đây lập nghiệp thì các phần mộ đã tồn tại. "Đến nay, mộ vẫn giữ nguyên hiện trạng. Chỉ khác là dân cư ngày một đông, nhà cửa xây dựng sát bên, thậm chí có lúc người ta còn đặt đồ đạc lên mộ", bà nói.

Theo bà Nga, ngày trước mộ phần phủ kín rêu phong, mỗi dịp lễ, tết, người dân trong hẻm lại cùng nhau quét dọn, tân trang.

Mộ cổ 123 năm ở TP.HCM: Dấu tích đại gia giàu thứ 4 Sài Gòn xưa- Ảnh 6.

Bà Huỳnh Văn Nga cư dân lâu năm sống gần khu mộ cổ

ẢNH: CAO NHƯ VỊNH

Nhiều bậc cao niên trong khu vực cũng từng kể lại rằng nơi đây vốn là một khu nghĩa địa cũ, về sau dân cư đến sinh sống đông dần khiến các ngôi mộ nằm lọt thỏm giữa khu phố.

Bên cạnh đó, người dân cho biết thỉnh thoảng vẫn có người đến viếng, trong đó có người nước ngoài. Chị Kim Ngọc (27 tuổi) nhớ lại từng có một người đàn ông ngoại quốc đi từng nhà gửi 500.000 đồng và nhờ bà con trông nom ngôi mộ mà anh cho rằng thuộc về tổ tiên mình.

Mộ cổ 123 năm ở TP.HCM: Dấu tích đại gia giàu thứ 4 Sài Gòn xưa- Ảnh 7.

Người dân tận dụng khuôn viên mộ cổ để nghỉ ngơi, bán nước giải khát

ẢNH: CAO NHƯ VỊNH

Việc chăm sóc mộ phần hiện chủ yếu do người dân trong hẻm đảm nhiệm. Chị Bích Phương (35 tuổi) cho rằng: "Mộ trước nhà ai thì người đó tự quét dọn, chủ yếu là lá khô và những việc chăm nom đơn giản".

Mộ cổ 123 năm ở TP.HCM: Dấu tích đại gia giàu thứ 4 Sài Gòn xưa- Ảnh 8.

Những họa tiết khắc rõ nét trên bia đá

ẢNH: CAO NHƯ VỊNH

Bá hộ Định (Tứ Định): Đại phú Chợ Lớn và dấu tích một thời

Bá hộ Định tên thật Trần Hữu Định, là người đứng thứ 4 trong giới hào phú Sài Gòn xưa. Tứ đại phú hộ: "Nhất Sỹ, nhì Phương, tam Xường, tứ Định"; được xem là những thương nhân, điền chủ và nhà tư sản giàu có nhất Nam kỳ cuối thế kỷ 19.

Việc mộ cổ của một người thuộc nhóm này còn tồn tại giữa TP.HCM hiện đại là một giá trị di sản hiếm gặp.

Mộ cổ 123 năm ở TP.HCM: Dấu tích đại gia giàu thứ 4 Sài Gòn xưa- Ảnh 9.

Theo người dân, dựa theo chữ khắc trên bia mộ, họ cho rằng đây là mộ gia tộc đại gia Chợ Lớn "Tứ Định"

ẢNH: CAO NHƯ VỊNH

Ông Trần Hữu Định, từ một chủ tiệm cầm đồ, ông được chính quyền Pháp tín nhiệm giao làm hộ trưởng, phụ trách đất đai và xuất nhập khẩu vải sợi. Nhờ sự nhạy bén trong những thời điểm hàng hóa khan hiếm, ông nhanh chóng trở nên giàu có.

Danh xưng "bá hộ Định" (hay Hộ Định) là tên gọi dân Chợ Lớn ưu ái dành cho ông, phản ánh sự giàu sang bậc nhất thời bấy giờ.

Mộ cổ 123 năm ở TP.HCM: Dấu tích đại gia giàu thứ 4 Sài Gòn xưa- Ảnh 10.

Hoạ tiết dơi và đồng xu ở khu mộ cổ

ẢNH: CAO NHƯ VỊNH

Theo sách Sài Gòn năm xưa của Vương Hồng Sển, Tứ Định họ Trần sống tại căn nhà nằm giữa đường Trần Thanh Cần, gần dốc cầu Palikao và chợ Quách Đàm (chợ Bình Tây).

Tác giả Vương Hồng Sển phác họa sự bề thế của gia đình bá hộ Định như sau: "Ngôi nhà 5 căn trệt chạm trổ thật khéo, cột cẩm lai bóng ngời ngó thấy mặt; trong nhà vật dụng từ khí từ cái bàn, cái ghế, cái đôn sành đều có vẻ cũ xưa.

Mấy năm trước chính mắt tôi còn thấy làu làu vững chắc tuy vườn sân trước đã bị cắt xén sát mặt tiền nhường chỗ làm thềm và đường cái nay mở rộng nên lấp kinh. Gần đây, vì đất chợ giá cao nên tuy nhà lập làm phần hương hỏa mà con cháu đã bán và dỡ đi…".

Mộ cổ 123 năm ở TP.HCM: Dấu tích đại gia giàu thứ 4 Sài Gòn xưa- Ảnh 11.

Trái ngược vẻ tôn nghiêm, người dân trồng cây, để thùng xốp trên khu mộ cổ

ẢNH: CAO NHƯ VỊNH

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, những mộ cổ như thế này không chỉ kể lại lịch sử một gia tộc trứ danh mà còn nhắc nhớ về lớp di sản đô thị đang dần bị che lấp. Việc nhận diện và bảo tồn đúng giá trị sẽ giúp gìn giữ một phần ký ức Sài Gòn - Chợ Lớn xưa.

