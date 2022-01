Mở cửa, hơn 1.100 xe trái cây, hàng nông sản… vẫn còn ùn ứ tại biên giới

Cụ thể, lượng xe xếp hàng chờ xuất khẩu đến sáng 18.1 tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị có 683 xe. Trong đó, hàng tồn chủ yếu là trái cây với khoảng 445 xe, còn lại là các mặt hàng ván bóc, linh kiện điện tử…

Từ ngày 17.1 đến 8 giờ ngày 18.1, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị thông quan hàng xuất khẩu có 103 xe (65 xe hoa quả), nhập khẩu có 320 xe. Đặc biệt, có 38 xe chở chủ yếu hàng hoa quả phải quay đầu xe về nội địa hoặc chuyển khẩu.

Tại cửa khẩu Chi Ma, từ ngày 17.1, phía Trung Quốc vẫn đóng cửa khẩu Ái Điểm - Chi Ma do có ca dương tính với Covid-19 là công nhân bốc xếp tại bãi Vân Thiên. Từ ngày 17.1 đến 8 giờ ngày 18.1, tổng xe chở từ nội địa lên khu vực này chờ thông quan là 70 chiếc, mặt hàng chủ yếu là tinh bột sắn, hạt cà phê, nhựa thông...





Đáng lưu ý, trong mấy ngày qua, các doanh nghiệp xuất khẩu cho biết các cửa cửa khẩu phía bắc đã mở cửa hàng loạt trở lại. Tuy nhiên, tại cửa khẩu phụ Tân Thanh, Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn cho hay, từ ngày 18.12.2021 đến 18.1.2022, tức sau 1 tháng, cửa khẩu này vẫn tạm dừng thông quan, chưa có dấu hiệu mở cửa trở lại. Đến ngày 18.1, có 69 xe chở trái cây, nông sản từ Việt Nam buộc phải quay đầu về nội địa. Trong đó có 33 xe dưa hấu, 15 xe sắn, 9 xe mít, 9 xe xoài và 3 xe chuối. Hiện số xe tồn tại cửa khẩu này lên đến 372 xe. Các mặt hàng tồn chủ yếu là trái cây (160 xe), nông sản khô như hạt sen khô, mè, cây thạch đen, ớt, sắt lát, ván bóc…

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn cho biết, đến nay, tổng lượng xe tồn tại 3 khu vực cửa khẩu: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma đến ngày 18.1 là 1.127 xe, so với ngày 17.1 chỉ giảm 149 xe. Mức giảm rất thấp so với số hàng tồn. Trung bình mỗi ngày, số xe tồn tại cửa khẩu chỉ giảm hơn 100 chiếc, ngày 16.1 giảm 137 xe so với ngày trước, ngày 17.1 chỉ giảm 75 xe so ngày 16.1... trong khi lượng xe tồn vẫn đang ở mức 4 con số.