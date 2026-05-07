Mở dải phân cách tỉnh lộ 8, TP.HCM: Công nhân chấm dứt cảnh leo rào đi làm

Sau phản ánh của Báo Thanh Niên, cơ quan chức năng đã chính thức mở dải phân cách trên tỉnh lộ 8 (khu vực trước Công ty TNHH Việt Nam Samho và một công ty gỗ đối diện đoạn giáp ranh xã Bình Mỹ và xã Phú Hòa Đông, TP.HCM) khu vực có đông công nhân băng ngang đường, giúp người lao động chấm dứt cảnh leo rào nguy hiểm để kịp giờ làm.

Hết cảnh leo rào để kịp giờ làm

Ghi nhận tại khu vực vừa được mở dải phân cách để qua đường, không khí phấn khởi hiện rõ trên gương mặt của hàng ngàn công nhân và người dân địa phương. Trước đó, để vào ca làm việc đúng giờ, nhiều người phải lựa chọn giữa việc đi vòng rất xa hoặc liều mình leo qua hàng rào sắt cao trên tỉnh lộ 8 (đoạn giáp ranh xã Bình Mỹ và xã Phú Hòa Đông, TP.HCM) giữa dòng xe tải tấp nập để qua đường đến chỗ làm.

Người dân vui mừng vui mừng với việc mở dải phân cách tỉnh lộ 8. Công nhân đi lại thuận tiện hơn ẢNH: TRẦN KHA

Bà Lê Thị Thanh (66 tuổi, ở tại địa phương) cho biết: "Làm cái này xong mấy cô mừng lắm, con cháu đi làm thuận tiện, gần hơn nhiều. Trước đây nhìn tụi nó leo rào mà xe tải chạy rần rần, cô thấy nguy hiểm lắm. Đi trễ thì bị trừ tiền, có đứa bảo bị trừ tới 600.000 đồng, nên tụi nó cứ liều mình mà leo đại".

Cùng chung tâm trạng, chị Ni - một công nhân thường xuyên di chuyển qua đoạn đường này chia sẻ: "Rất là dễ dàng luôn! Giờ có đường rồi, dù có đi trễ một chút cũng không phải gấp gáp leo rào như hồi trước. Hồi đó biết là nguy hiểm, nhưng nếu không leo thì bị công ty cảnh cáo hoặc trừ lương, nên đành nhắm mắt làm liều".

"Mừng như đón năm mới"

Việc mở dải phân cách để qua đường không chỉ giải quyết bài toán an toàn giao thông mà còn giúp việc kinh doanh, buôn bán của người dân xung quanh khởi sắc trở lại sau thời gian dài bị chia cắt.

Anh Bảo, một người dân chứng kiến quá trình thi công, cho biết: "Cơ quan chức năng làm đêm làm ngày, đến sáng 6.5 là hoàn thiện cho bà con đi luôn. Thấy bà con đi lại nề nếp, không còn cảnh leo trèo đủ kiểu như trước, ai cũng mừng. Có người còn bảo mừng như đón năm mới vậy, cả người bán hàng lẫn công nhân đều phấn khởi vì có lối đi về an toàn".

Các biển báo cũng được lắp đặt để cảnh báo người tham gia giao thông đi chậm, chú ý quan sát khi qua khu vực này. ẢNH: TRẦN KHA

Chị H.T.T, một hộ dân tại khu vực, cho biết thêm trước đây người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được giải quyết. "Từ khi báo chí lên tiếng phản ánh, cơ quan chức năng đã vào cuộc rất nhanh. Sáng nay thấy công nhân đi lại rạng rỡ, mình cũng vui lây", chị H.T.T bày tỏ.

Cần thêm gờ giảm tốc để đảm bảo an toàn tuyệt đối

Dù rất phấn khởi khi được mở dải phân cách để qua đường, tuy nhiên nhiều người dân vẫn còn lo ngại về tốc độ của các phương tiện lưu thông qua khu vực này, đặc biệt là vào các khung giờ ngoài cao điểm khi xe tải được phép hoạt động.

Anh Trần Thanh Thắng kiến nghị: "Lối đi này rất tiện nhưng xe tải chạy lẹ quá. Cần phải làm thêm gờ giảm tốc. Nếu không có gờ giảm tốc thì xe máy hay ô tô chạy nhanh qua đây vẫn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho công nhân đi bộ".

Công nhân không còn leo dải phân cách để qua đường ẢNH: TRẦN KHA

Đồng quan điểm, anh Huỳnh Quốc Khánh phân tích: "Hiện tại đã có biển báo nhưng tôi mong muốn cơ quan chức năng lắp đặt thêm gờ giảm tốc dày hơn, gờ giảm tốc hiện tại 'hơi yếu'. Có như vậy, tài xế mới nhận diện được khu vực có người đi bộ băng qua để chủ động giảm tốc độ, giúp việc đi lại của bà con được an toàn tuyệt đối".