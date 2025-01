Mở đầu 2025 Pharmaton khẳng định vị thế với loạt giải thưởng uy tín

Dấu ấn chất lượng với giải thưởng "Sản phẩm Vàng vì sức khỏe cộng đồng" năm 2025

Một trong những thành tựu nổi bật nhất của Pharmaton trong năm qua là việc đạt giải thưởng "Sản phẩm Vàng vì sức khỏe cộng đồng". Đây là giải thưởng thường niên do Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam phối hợp với Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế tổ chức. Với mục tiêu tôn vinh những sản phẩm thực phẩm chức năng an toàn, ứng dụng công nghệ hiện đại và hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, giải thưởng này được xem là một trong những chuẩn mực cao nhất trong ngành.

Pharmaton vinh dự nhận giải thưởng "Sản phẩm Vàng vì sức khỏe cộng đồng" năm 2025

Pharmaton tự hào khi 3 năm liên tiếp giành được các danh hiệu cao quý trong khuôn khổ giải thưởng này. Năm 2025, thương hiệu tiếp tục nhận được Cúp Vàng vì sức khỏe cộng đồng dành cho hai sản phẩm chủ lực là TPBVSK Pharmaton Energy và TPBVSK Pharmaton Essential; Huy chương vàng vì sức khỏe cộng đồng dành cho sản phẩm dành cho trẻ nhỏ, TPBVSK Pharmaton Kiddi Syrup.

Pharmaton được bình chọn là "Sản phẩm Dinh dưỡng thể thao được yêu thích" tại giải thưởng Runners of The Year 2024

Ngoài các giải thưởng trong nước, Pharmaton còn được bình chọn là "Sản phẩm Dinh dưỡng thể thao được yêu thích" tại giải thưởng Runners of The Year 2024. Đây là giải thưởng do VnExpress tổ chức thường niên, thu hút sự tham gia của hàng ngàn vận động viên và người yêu thể thao.

Danh hiệu này là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của các sản phẩm Pharmaton trong việc cung cấp năng lượng, hỗ trợ sức khỏe và nâng cao thể lực, đặc biệt đối với những người có lối sống năng động hoặc thường xuyên luyện tập thể thao.

Pharmaton cùng danh mục sản phẩm ấn tượng giúp chăm sóc sức khỏe toàn diện

Hiện nay Pharmaton sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng và sức khỏe của nhiều đối tượng khác nhau, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Mỗi sản phẩm đều được phát triển dựa trên các nghiên cứu khoa học tiên tiến và đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt.

Phía sau những giải thưởng danh giá là nỗ lực không ngừng nghỉ của Pharmaton trong việc nghiên cứu và đổi mới sản phẩm. Thương hiệu đã đặt sức khỏe của người tiêu dùng lên hàng đầu với những cải tiến về chất lượng vượt trội. Từ việc áp dụng các công nghệ hiện đại đến việc lựa chọn nguyên liệu cao cấp, mỗi sản phẩm của Pharmaton đều thể hiện sự cam kết mạnh mẽ trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Năm 2025 chỉ mới là khởi đầu cho một hành trình phát triển bền vững và đầy hy vọng của Pharmaton. Những giải thưởng danh giá là sự công nhận và là động lực để Pharmaton tiếp tục vươn xa, khẳng định vị thế là thương hiệu uy tín trong lĩnh vực thực phẩm chức năng. Với tầm nhìn và chiến lược rõ ràng, Pharmaton sẽ tiếp tục mang đến những sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng trong tương lai gần