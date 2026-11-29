Sáng 29.11, UBND phường Cát Lái (TP.HCM) tổ chức hội nghị triển khai chủ trương đầu tư và kế hoạch thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3 TP.HCM.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó trưởng phòng Hạ tầng phường Cát Lái cho biết diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án trên địa bàn phường khoảng 15,12 ha. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 30.4.2027.

Cụ thể, địa phương phấn đấu phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ trước ngày 15.12.2026; tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư theo phương án được phê duyệt và vận động người dân bàn giao mặt bằng từ ngày 16.12.2026 đến trước ngày 15.1.2027.

Ông Phạm Văn Lành, Phó chủ tịch UBND phường Cát Lái phát biểu tại hội nghị ẢNH: NGUYỄN ANH