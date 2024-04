Mô hình AI giúp người chết có thể 'nói chuyện'

Theo Sky News, công cụ AI này có tên “Live Forever Mode” được tạo bởi Artur Sychov thông qua nền tảng Somnium Space. Nó cũng có thể mô phỏng giọng nói, phong cách và chuyển động của một người. Công cụ này chỉ cần quan sát cá nhân được đề cập trong 30 phút để nắm bắt được đặc điểm của họ.



Live Forever Mode là một công cụ AI được cung cấp thông qua nền tảng Somnium Space SOMNIUM TIMES

Mô tả về công nghệ AI mới, Sychov cho biết: “Người dùng có thể nói về các chủ đề khác nhau và thậm chí bao gồm một chút cá tính trong đó”. Theo Sychov, chính cái chết của cha anh ta do bệnh ung thư đã khiến anh nghĩ đến một mô hình AI có khả năng khiến con người bất tử.

Tuy nhiên, công cụ này vẫn gây ra một số lo ngại. Elaine Kasket, một nhà tâm lý học, cho rằng khả năng này có thể tạo ra một số lo lắng về cái chết. Cô Kasket nhận xét: “Một số người rất lo lắng về điều này. Tôi nghĩ rằng tôi có một số lo ngại về việc sử dụng những nỗi sợ hãi thực sự tồn tại này như một cách để bán sản phẩm”.

Được biết, tính năng “sống vĩnh cửu” này sẽ được đưa vào chính Somnium Space - một nền tảng metaverse 3D với khoảng 300.000 người sử dụng.

Với nhiều người, khả năng giúp con người tồn tại lâu dài thông qua AI là điều hấp dẫn. Một trong những người dùng nền tảng Somnium Space có tên UltraLord nhấn mạnh tầm quan trọng của sự vĩnh cửu. UltraLord nhận xét rằng: “Theo một cách nào đó, tất cả chúng ta đều muốn sống mãi với những việc mình làm và chúng ta muốn ý tưởng, di sản của mình tồn tại qua nhiều thế hệ”.

UltraLord cho rằng điều này có thể giúp Somnium Space thu hút thêm nhiều người dùng do các thế hệ tương lai thích nói chuyện với một hình đại diện giống với người đã khuất hơn so với việc chỉ nghe những câu chuyện do người khác kể lại.

Ở thời điểm hiện tại, công cụ Live Forever Mode vẫn chưa được ra mắt chính thức.