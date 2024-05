Mô hình 'Áo dài 0 đồng' của cô giáo nghỉ hưu

Muốn giúp chị em khó khăn có áo dài mặc dịp lễ, hội…

Trong những lần sinh hoạt ở Hội, cô Việt có dịp gần gũi tâm sự nói chuyện cùng chị em, có người bộc bạch thật tình "Khi nghe tin ấp thông báo cá nhân chị được UBND xã tuyên dương "Người tốt- việc tốt" vào dịp xã tổng kết cuối năm, không nói ra chứ trong lòng chị rất vui, hãnh diện và bản thân mình tưởng tượng nghĩ đến hôm đó không khí ngày lễ ấy chắc rất vui. Để buổi lễ trang trọng và bản thân mình được đẹp cùng với các chị em khác nên chị "bậm bụng" trích ra từ tiền chi tiêu gia đình đi tiệm thuê bộ áo dài để mặc trong buổi lễ với giá 50.000 đồng. Còn tiền thưởng cá nhân điển hình "Người tốt - việc tốt" nhận được có giá trị 100.000 đồng, so ra tiền thuê bộ áo dài mất hết phân nửa tiền thưởng tôi cảm nhận trong lòng nó tiếc làm sao?". Cô Việt nghe chị ấy nói như thế nên trong lòng mình có cái gì đó hơi buồn tủi hộ cho chị kia.

Cô Hồng Việt (bên trái) đang giúp cô phụ nữ lựa chọn áo dài TRẦN VĂN TÁM

Còn thực tế trong những lần Hội phụ nữ ấp tổ chức lễ thì cô Việt thấy rất nhiều chị em không có trang phục áo dài để mặc cho đẹp. Nhiều chị thật tình nói với nhau đại ý xem việc mua sắm vải may bộ áo dài như là món hàng xa xỉ bởi rất tốn kém. Vì thực tế cuộc sống gia đình nhiều chị em còn gặp khó khăn, hàng ngày phải lo toan chuyện cơm, áo, gạo, tiền thì không có khả năng sắm cho mình chiếc áo dài.

Các chị em ấp Phú Bình xã An Phú được nhận áo dài TRẦN VĂN TÁM

Với suy nghĩ của mình làm sao để chị em trong ấp ai cũng có bộ áo dài đẹp mặc vào những ngày địa phương có tổ chức sự kiện, hội nghị, lễ tết… Thế là, cô Việt phối hợp với câu lạc bộ "Gia đình hạnh phúc" của ấp An Bình thực hiện chương trình "Áo dài 0 đồng" nhằm quyên góp của người thừa chia sẻ cho những ai không có áo dài và mô hình này bắt đầu thực hiện từ tháng 3.2023.

Cô Việt trước khi nghỉ hưu là Hiệu trưởng của Trường tiểu học An Phú 2, nên rất thuận lợi trong việc vận động cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên nữ các trường trong huyện Củ Chi cùng nhau thực hiện ý nguyện chia sẻ áo dài mình đã mặc qua để tặng lại cho các chị em còn khó khăn trong ấp từ mô hình "Áo dài 0 đồng". Ngay cô Việt cũng ủng hộ 4 bộ áo dài và các chị được vận động ai cũng vui vẻ nhiệt tình hưởng ứng. Nghe kể khi cô nhã ý thực hiện cho bằng được mô hình hết sức ý nghĩa này, có cô giáo dạy ở Trường tiểu học An Phú 2 đã gọi điện đến nhà may đặt liền 2 bộ áo dài mới để tặng chương trình.



Cô Lê Thị Hồng Việt (thứ 4, TỪ trái sang) trao áo dài cho phụ nữ ấp Phú Bình, xã An Phú, H.Củ Chi TRẦN VĂN TÁM

Có lần, cô Việt phấn khởi tâm sự với tôi: Chương trình mô hình "Áo dài 0 đồng" của ấp An Bình hoạt động được gần 6 tháng đã nhận quyên góp được 34 bộ và chị em trong nhóm tận tay trao tặng cho những phụ nữ còn khó khăn. Cô cho biết thêm giữa tháng 10.2023, chương trình mô hình "Áo dài 0 đồng" tiếp tục trao tặng thêm 5 bộ áo dài nữa. Khi tất cả chị em trong ấp An Bình ai cũng có áo dài đẹp mặc trong ngày lễ trọng đại thì nhóm tính đến chuyện giúp đỡ và trao tặng cho phụ nữ ở các ấp khác trong xã An Phú. Mô hình này thật sự thắm đượm tình thân của chị em vùng sâu, vùng xa của huyện Củ Chi.

Mô hình "Áo dài 0 đồng" đã chạm đến trái tim nhiều người

Cô Lê Thị Hồng Việt chia sẻ: "Mô hình mới thực hiện vài tháng thì được nhiều người biết và giới thiệu trên Zalo, Facebook của bạn bè nên đã nhận rất những cuộc điện thoại và tin nhắn của mọi người. Đặc biệt là các giáo viên đang trực tiếp giảng dạy, cán bộ quản lý trong ngành giáo dục huyện Củ Chi muốn chung tay đóng góp áo dài cùng cô thực hiện hiệu quả mô hình "Áo dài 0 đồng" để giúp các chị em ở xã An Phú ai cũng có áo dài đẹp mặc trong những ngày lễ, hội".

Cô giáo Lê Thị Hồng Việt bên sản phẩm áo dài quyên góp TRẦN VĂN TÁM

Nghe bạn bè đồng nghiệp nói như thế, cô Việt rất vui vì biết việc làm của mình có ý nghĩa, được lan tỏa rộng trong cộng đồng xã hội, chạm đến trái tim nhiều người. Được nhiều người động viên và ủng hộ nên cô Hồng Việt không quản ngại mưa nắng, đường sá xa xôi, sẵn sàng cùng chị em trong Câu lạc bộ "Gia đình hạnh phúc", Hội phụ nữ ấp An Bình đi "thu gom" áo dài của các chị em có nhã ý chia sẻ, quyên góp mang về nhà giặt ủi cẩn thận trông như áo vừa mới may.

Cô Việt kể thêm câu chuyện hết sức tình người, xúc động: "Khi tiếp một chị đến tận nhà tặng bộ áo dài được gói rất cẩn thận. Thấy chị ấy gương mặt hơi lạ nên mình hỏi thăm tên, địa chỉ đang ở đâu để gửi thư cảm ơn và xin phép chị cho phép chụp một vài tấm ảnh để Hội phụ nữ ấp làm kỷ niệm". Nhưng chị đáp: "Tôi ở dưới Q.5, TPHCM. Hôm nay, có dịp tham quan khu di tích lịch sử Bến Dược, ở xã Phú Mỹ Hưng nên tranh thủ hỏi thăm ghé nhà chị tặng bộ áo dài để trao lại cho những ai còn khó khăn và xin phép tôi không nêu tên, không chụp hình vì đây là việc nhỏ, chuyện bình thường trong xã hội mà mọi người cần mở rộng tấm lòng, đó là truyền thống "lá lành đùm lá rách" đáng quý của nhân dân ta bao đời nay. Khi đến đây, tôi tận mắt chứng kiến cuộc sống của người dân địa phương thật sự còn nhiều khó khăn và biết việc làm hay có ý nghĩa của chị, khi về tôi sẽ vận động bạn bè ủng hộ áo dài để tặng thêm".

Cô Lê Thị Hồng Việt, cho biết mô hình "Áo dài 0 đồng" của ấp An Bình, xã An Phú, H.Củ Chi đến nay đã tặng cho 75 chị em có được niềm vui.