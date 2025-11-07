Mô hình chăm sóc đa chuyên khoa cho bệnh nhân nặng tại FV: toàn diện, hiệu quả

Đây cũng là nội dung chính được chia sẻ trong Hội thảo khoa học "Mô hình chăm sóc toàn diện đa chuyên khoa các bệnh nhân nặng tại Khoa Hồi sức tích cực" được Bệnh viện FV tổ chức mới đây, thu hút hơn 500 bác sĩ tại nhiều bệnh viện khu vực phía Nam tham gia. Hội thảo quy tụ các diễn giả là những chuyên gia hồi sức tích cực của Bệnh viện FV và các chuyên gia khách mời như TTƯT.TS.BS Vũ Đình Thắng (Cố vấn chuyên môn, Bệnh viện 115), ThS.BS.CKII Cao Hoài Tuấn Anh (Phó giám đốc, kiêm Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện 115).

Hội thảo “Mô hình chăm sóc toàn diện đa chuyên khoa các bệnh nhân nặng tại Khoa Hồi sức tích cực” được FV tổ chức tại TP.HCM

Kỳ tích phối hợp đa chuyên khoa cứu sống sản phụ mắc Hemophilia hiếm gặp

ThS.BS.CKII Võ Anh Khoa, Phó khoa Gây mê, Hồi sức tích cực & Điều trị đau, Bệnh viện FV, chia sẻ ca bệnh được xem như "kỳ tích y khoa" về một sản phụ 36 tuổi người Campuchia bị chảy máu ồ ạt không ngừng sau sinh, trải qua nhiều cuộc phẫu thuật tại quê nhà nhưng thất bại. Khi được chuyển đến FV, bệnh nhân rơi vào tình trạng sốc mất máu và sốc nhiễm trùng nặng. Đội ngũ hồi sức đã truyền tổng cộng 7,2 lít, để duy trì sự sống cho chị.

Hội đồng đa chuyên khoa của FV đã khẩn trương vào cuộc và tìm nguyên nhân máu chảy không ngừng là do bệnh nhân mắc một rối loạn đông máu phức tạp và hiếm gặp. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Khoa Hồi sức, Huyết học, Ngoại khoa, Sản khoa, Chẩn đoán hình ảnh và sự hỗ trợ của Ngân hàng máu và Khoa Dược tại FV, tình trạng chảy máu đã được kiểm soát thành công bằng các loại thuốc đặc trị.

"Chính nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa cùng ý chí phi thường của bệnh nhân nên chị đã vượt qua được hiểm cảnh, xuất viện sau hơn 30 ngày điều trị", bác sĩ Võ Anh Khoa kết luận.

Hội đồng đa chuyên khoa Bệnh viện FV cùng phối hợp điều trị các ca bệnh phức tạp ẢNH: FV

Ứng dụng mô hình chăm sóc toàn diện, cá thể hóa cho bệnh nhân nặng

Bệnh nhân ở ICU thường trong tình trạng rất nặng, với nhiều vấn đề sức khỏe cùng lúc, cần được các bác sĩ phát hiện và giải quyết khẩn trương. Điều này đòi hỏi sự phối hợp đa chuyên ngành, đa chuyên khoa. Bên cạnh đó, mỗi bệnh nhân cần được chăm sóc theo hướng cá thể hóa, điều này thể hiện rất rõ trong 2 khía cạnh quan trọng quyết định tới sự phục hồi của bệnh nhân là dinh dưỡng chuyên biệt và kiểm soát nhiễm trùng.

Theo ThS.BS.CKII Lý Quốc Thịnh, Trưởng khoa Gây mê, Hồi sức tích cực & Điều trị đau, Bệnh viện FV, 20-50% bệnh nhân tại ICU bị suy dinh dưỡng, có thể mất đến 3-15% khối cơ chỉ sau 1 tuần điều trị. Do đó, việc xác định nhu cầu năng lượng và xây dựng chế độ dinh dưỡng cho từng bệnh nhân là vô cùng cần thiết.

Để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng chuyên biệt, Bệnh viện FV đã đầu tư máy đo năng lượng gián tiếp (IC) và thiết bị theo dõi thành phần cơ - mỡ, giúp bác sĩ tính toán dinh dưỡng cho bệnh nhân. Các chuyên gia ưu tiên dinh dưỡng qua đường tiêu hóa sớm và chỉ cung cấp khoảng 70% nhu cầu năng lượng trong giai đoạn cấp, thực tế cho thấy việc cố gắng đạt 100% nhu cầu ngay lập tức có thể gây hại.

ThS.BS. Nguyễn Thị Lam Giang, bác sĩ điều trị cấp cao, Khoa Gây mê, Hồi sức tích cực & Điều trị đau, Bệnh viện FV cũng chỉ ra nhiễm trùng huyết (sepsis) và nhiễm nấm xâm lấn là vấn đề phổ biến ở bệnh nhân ICU và là nguyên nhân gây tử vong cao. Để tăng cơ hội cứu sống bệnh nhân nặng, cần một chiến lược quản lý toàn diện: liên tục đào tạo chuyên môn cho bác sĩ và điều dưỡng; Áp dụng hệ thống quản lý kháng sinh chặt chẽ; và tối ưu vai trò đa chuyên khoa trong điều trị.

Việc kết hợp giữa kinh nghiệm, công nghệ xét nghiệm hiện đại và các phác đồ quốc tế - như từ Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA) - giúp đơn vị này điều trị nhiễm nấm hiệu quả, kiểm soát nhiễm khuẩn nhanh hơn và tránh kháng thuốc.

Ứng dụng công nghệ xét nghiệm vi sinh hiện đại để gian xác định tác nhân gây bệnh ẢNH: FV

Mô hình chăm sóc bệnh nhân nặng tại FV còn đặc biệt chú trọng đến các vấn đề hậu ICU như: loét do nằm lâu, suy dinh dưỡng và đặc biệt là các vấn đề tâm lý, rối loạn cảm xúc, trầm cảm kéo dài sau khi xuất viện. Điều này đòi hỏi sự phối hợp liên tục của các chuyên khoa như Dinh dưỡng, Phục hồi chức năng và Tâm lý vào quy trình chăm sóc chung.

Mô hình chăm sóc đa chuyên khoa tại ICU mang lại thành công cho các ca bệnh phức tạp ẢNH: FV

Hội thảo đợt này các chuyên gia đánh giá đây là hội thảo hiếm hoi chuyên sâu về ICU, có giá trị thực tiễn cao, cho thấy xu hướng mới trong điều trị bệnh nhân nặng mà FV tiên phong. Thay vì tập trung vào công nghệ hay kỹ thuật mới, các chuyên gia nhấn mạnh mô hình điều trị và chăm sóc toàn diện, nổi bật vai trò con người, tri thức và khả năng làm việc nhóm giữa các chuyên khoa – yếu tố cốt lõi trong hồi sức tích cực.

Hội nghị do FV tổ chức, thu hút 500 bác sĩ tham dự ẢNH: FV

"Hồi sức tích cực là một trong những lĩnh vực phức tạp, đòi hỏi kiến thức sâu rộng, phản xạ lâm sàng nhanh và sự phối hợp đa chuyên khoa. Đây cũng là nơi mỗi quyết định đều ảnh hưởng đến sự sống còn của người bệnh. Vì vậy, việc liên tục cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và tiêu chuẩn hóa thực hành giữa các bệnh viện là điều vô cùng cần thiết", ThS.BS Vũ Trường Sơn, Giám đốc Y khoa Bệnh viện FV nhấn mạnh.