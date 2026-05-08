Mô hình dữ liệu và AI đưa TNEX vào Top 100 Ngân hàng số toàn cầu 2026

TNEX vừa chính thức góp mặt trong bảng xếp hạng World's Top 100 Digital Banks Ranking 2026 do TABInsights công bố, ở vị trí #65 toàn cầu với số điểm 29.0.

Kết quả này không chỉ ghi nhận quy mô phát triển của TNEX, mà còn phản ánh năng lực xây dựng một mô hình tài chính số vận hành dựa trên công nghệ, dữ liệu và khả năng kiểm soát rủi ro thông minh.

Mô hình số hóa toàn diện, không phụ thuộc chi nhánh vật lý

Khác với các mô hình tài chính truyền thống, TNEX tối ưu hoạt động trên nền tảng trực tuyến hoàn toàn, không thông qua chi nhánh vật lý. Điều này cho phép doanh nghiệp mở rộng khả năng phục vụ khách hàng với chi phí linh hoạt hơn, tốc độ triển khai nhanh hơn và trải nghiệm thuận tiện hơn.

Với hơn 2,6 triệu người dùng, TNEX đang từng bước chứng minh hiệu quả của mô hình tài chính số trong việc tiếp cận khách hàng đại chúng, đặc biệt là các nhóm khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ tài chính nhanh, đơn giản và dễ tiếp cận.

Một trong những điểm nổi bật là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quy trình xét duyệt, giúp rút ngắn thời gian phê duyệt kết quả cho khách hàng xuống chỉ còn 5 giây. Đây là bước tiến quan trọng trong việc giảm ma sát trải nghiệm và nâng cao khả năng phục vụ ở quy mô lớn.

Dữ liệu lớn tạo nền tảng cho quản trị rủi ro thông minh

Trong tài chính tiêu dùng số, công nghệ không chỉ phục vụ tăng trưởng mà còn đóng vai trò cốt lõi trong kiểm soát rủi ro. TNEX đã ứng dụng dữ liệu lớn vào hệ thống quản trị rủi ro, giúp nâng cao khả năng nhận diện khách hàng, đánh giá tín dụng và kiểm soát chất lượng danh mục.

Theo báo cáo tổng kết năm 2025, trong khi quy mô dư nợ từ các sản phẩm tài chính số tăng hơn 3 lần, tỷ lệ nợ sớm của TNEX vẫn giảm 30%. Kết quả này cho thấy năng lực mở rộng quy mô đi kèm với kiểm soát rủi ro là một trong những yếu tố quan trọng giúp TNEX được ghi nhận trên bảng xếp hạng quốc tế.

Cùng với đó, doanh thu từ các nhóm sản phẩm trọng yếu tăng 7 lần, tổng tài sản tăng 84%, trong khi chỉ số chi phí trên thu nhập giảm 20%. Những chỉ số này phản ánh hiệu quả của mô hình vận hành dựa trên công nghệ và dữ liệu.

Mở rộng hệ sinh thái qua các đối tác chiến lược

Bên cạnh nền tảng công nghệ nội tại, TNEX cũng đẩy mạnh kết nối với các đối tác lớn hàng đầu trong nước. Thông qua các hợp tác này, doanh nghiệp mở rộng độ phủ dịch vụ tới nhiều nhóm khách hàng hơn, từ người tiêu dùng cá nhân đến cộng đồng kinh doanh vừa và nhỏ.

Chiến lược hợp tác giúp TNEX không chỉ tăng khả năng tiếp cận thị trường, mà còn tích lũy thêm dữ liệu, hiểu sâu hơn hành vi khách hàng và phát triển các giải pháp tài chính phù hợp với từng nhu cầu cụ thể.

Từ nền tảng công nghệ đến vị thế quốc tế

Bảng xếp hạng của TABInsights đánh giá các ngân hàng và tổ chức tài chính số trên 5 trụ cột: khách hàng, độ phủ, hiệu quả tài chính, sức khỏe bảng cân đối kế toán và năng lực nguồn vốn.

Việc TNEX được xếp hạng #65 toàn cầu cho thấy công nghệ, AI và dữ liệu không chỉ là công cụ vận hành, mà đã trở thành nền tảng tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn.

Trong hệ sinh thái MSB, TNEX tiếp tục giữ vai trò là động lực tăng trưởng chiến lược trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng số. Giai đoạn 2026 - 2029, doanh nghiệp đặt mục tiêu tiếp tục đầu tư vào dữ liệu, AI, quản trị rủi ro và mở rộng hệ sinh thái đối tác, hướng tới xây dựng một nền tảng tài chính số hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Việc ghi danh vào Top 100 ngân hàng số toàn cầu không chỉ là một cột mốc xếp hạng, mà còn là sự ghi nhận cho hướng đi của TNEX: lấy công nghệ làm nền tảng, dữ liệu làm sức mạnh và trải nghiệm khách hàng làm trung tâm.