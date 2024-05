Mô hình gửi thư khen cổ vũ hành động đẹp vì cộng đồng

UBND P.Mân Thái (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) vừa trân trọng mời anh N.X.S (32 tuổi, ngụ tổ 10, P.Mân Thái, Q.Sơn Trà) đến UBND phường để gửi thư khen về hành động đẹp. Trước đó, chiều 26.4, nữ du khách Nguyễn Ngọc Khánh Diệp (29 tuổi, ngụ xã Thái Hòa, H.Ba Vì, Hà Nội) đến bãi tắm P.Mân Thái, tối cùng ngày quay về khách sạn The Glamour ở Q.Sơn Trà thì mới phát hiện bỏ quên 1 túi xách. Rất may lúc này, anh N.X.S đã nhặt được túi ở bãi biển liền mang đến Công an P.Mân Thái giao nộp.



Lãnh đạo UBND P.Mân Thái trao thư khen cho công dân N.X.S NGUYỄN TÚ

Tiếp nhận tin báo, Công an P.Mân Thái đã xác minh, liên hệ khách sạn nơi nữ du khách Nguyễn Ngọc Khánh Diệp lưu trú để mời chị đến trụ sở công an phường, tiến hành các thủ tục bàn giao đầy đủ túi xách và tài sản bên trong trị giá khoảng 30 triệu đồng (gồm iPhone 13 mini, tai nghe, sạc, pin, 520.000 đồng tiền mặt cùng tư trang).

Không chỉ chị Diệp viết thư cảm ơn anh N.X.S, UBND Q.Sơn Trà cũng chỉ đạo UBND P.Mân Thái có thư khen công dân. "Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và nhân dân P.Mân Thái, tôi trân trọng, biểu dương và khen ngợi hành động tốt đẹp, tinh thần trung thực, đầy trách nhiệm của ông N.X.S. Qua hành động này, ông N.X.S đã thể hiện được phẩm chất đạo đức tốt đẹp, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tiếp nối truyền thống đạo lý của dân tộc. Tôi mong rằng tấm gương người tốt, việc tốt này sẽ tiếp tục được nhân rộng trong cộng đồng dân cư; góp phần tích cực xây dựng địa phương nói riêng và TP.Đà Nẵng nói chung ngày càng là điểm đến xinh đẹp, văn minh, thân thiện, giàu lòng mến khách", trích một đoạn trong thư khen.

Ông Hoàng Sơn Trà, Chủ tịch UBND Q.Sơn Trà, cho biết hoàn cảnh của anh N.X.S khá đặc biệt. Cha mẹ đã ly dị nên anh sống một mình, từng sử dụng trái phép ma túy, bị đưa đi cai nghiện bắt buộc, hiện anh làm lao động tự do, chưa có nghề nghiệp ổn định. Tuy hoàn cảnh khó khăn như vậy, nhưng khi nhặt được của rơi anh liền tìm cách trả lại cho người mất. UBND Q.Sơn Trà cũng đề nghị UBND P.Mân Thái, phối hợp các ngành, đoàn thể, tạo điều kiện giới thiệu việc làm, học nghề để anh S. ổn định cuộc sống.

XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, CỘNG ĐỒNG THÂN THIỆN

Trước đó, thay mặt ngành du lịch TP.Đà Nẵng, Giám đốc Sở Du lịch Trương Thị Hồng Hạnh cũng đã tặng giấy khen và gửi thư cảm ơn đến nữ điều dưỡng Đặng Thị Hạ (29 tuổi, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội) về nghĩa cử, hành động đẹp kịp thời cứu du khách Ấn Độ bị ngưng tim.

Nữ điều dưỡng Đặng Thị Hạ được biểu dương, khen thưởng về hành động cứu du khách kịp thời

Sự việc xảy ra tối 24.3, nữ điều dưỡng này đi du lịch tại TP.Đà Nẵng, đang ăn tối ở một nhà hàng Q.Sơn Trà thì phát hiện ông Narinder (quốc tịch Ấn Độ) ở bàn bên cạnh bị ngưng tim đột ngột. Chị Hạ đã nhanh chóng tiếp cận, kiểm tra mạch và ép tim cho du khách Ấn Độ, kịp thời cứu ông Narinder thoát khỏi cơn nguy kịch. Ông Narinder đi du lịch cùng vợ, có tiền sử bệnh lý mạch vành, đã phải phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành. Lãnh đạo Sở Du lịch TP.Đà Nẵng ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của cán bộ ngành y tế, có giá trị lan tỏa tinh thần mến khách của con người Việt Nam và điểm đến Đà Nẵng trong lòng du khách.

Trở lại với thư khen của Q.Sơn Trà. Đây là lần đầu tiên một địa phương tại TP.Đà Nẵng triển khai trên toàn địa bàn mô hình thư cảm ơn, khen thưởng người tốt, việc tốt. Bên cạnh đó, thư khen người tốt, việc tốt còn là một trong các hoạt động nằm trong lộ trình xây dựng Q.Sơn Trà ngày càng thân thiện, hiếu khách, cùng với các mô hình nụ cười cán bộ, nụ cười Sơn Trà… "Với đặc thù địa bàn du lịch trọng điểm, từ nay các đơn vị, địa phương Q.Sơn Trà triển khai thư khen, cảm ơn và biểu dương người tốt, việc tốt, nhằm xây dựng chính quyền cũng như cộng đồng thân thiện, khuyến khích các hành động đẹp, giáo dục giới trẻ, hướng đến hình thành nếp sống văn hóa văn minh trong cộng đồng dân cư", ông Hoàng Sơn Trà nói.