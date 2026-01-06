Mô hình hợp tác doanh nghiệp - thanh niên, tiếp cận mới trong bảo tồn tài nguyên nước

Hành động vì nguồn nước sạch - bài toán thực tế đầy thách thức

Những thách thức về an ninh nguồn nước đang trở thành một bài toán lớn tại Việt Nam. Thời gian gần đây, các đợt bão lũ diễn ra liên tiếp với cường độ mạnh đã khiến khoảng 1,2 triệu người dân rơi vào tình trạng thiếu nước sạch và điều kiện vệ sinh cơ bản, gây thiệt hại nghiêm trọng về nhà ở, sinh kế, hệ thống cấp nước, cơ sở vệ sinh, trường học và các cơ sở y tế, qua đó làm gia tăng nguy cơ mất an ninh nguồn nước trên phạm vi rộng.

Với định hướng "Tiếp năng lượng - Bừng sức sống", Tập đoàn TCP nói chung và TCP Việt Nam nói riêng luôn hướng đến việc truyền năng lượng tích cực cho giới trẻ và cộng đồng để cùng chung tay kiến tạo những giá trị tốt đẹp cho xã hội và môi trường, từ đó xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Đó cũng chính là lý do mà Tập đoàn TCP, TCP Việt Nam đã kết hợp cùng Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam (VSDS) để triển khai dự án "Nâng cao Nhận thức và Hành động cộng đồng về bảo tồn nguồn nước". Dự án được triển khai trong 3 năm (2026 - 2028) hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động và đóng góp những giải pháp thực tế cho vấn đề tài nguyên nước.

Dự án “Nâng cao nhận thức và hành động cộng đồng về bảo tồn nguồn nước” chính thức triển khai giai đoạn 2026 - 2028

Trong năm 2026, chương trình dự kiến sẽ triển khai một chuỗi hoạt động đa dạng như tổ chức các buổi workshop trên toàn quốc dành cho học sinh, sinh viên. Sau mỗi workshop, chương trình sẽ tiến hành thành lập các đội "Chiến binh xanh" và phát động các hoạt động làm sạch, tập trung vào việc xử lý các địa điểm ô nhiễm nguồn nước như ao, kênh, hồ, sông.

Song song đó, chương trình cũng sẽ tổ chức một giải chạy trực tuyến nằm trong khuôn khổ Giải thể thao Sinh viên Việt Nam, nhằm thu hút sự tham gia của đông đảo các bạn trẻ. Đây là một hoạt động ý nghĩa, nơi sự hưởng ứng và lan tỏa của cộng đồng sẽ trực tiếp nhân rộng nguồn đóng góp từ Tập đoàn TCP để lắp đặt các hệ thống lọc nước tại các trường học. Thông qua đó, chúng ta sẽ cùng nhau mang nguồn nước đạt chuẩn đến cho học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường, đồng thời khuyến khích lối sống năng động, bền vững hơn ở các bạn trẻ.

Trao quyền để thanh niên kiến tạo sự thay đổi

Đặc biệt, thanh niên được xác định là lực lượng trung tâm trong dự án này, giữ vai trò then chốt giúp lan tỏa nhận thức và thúc đẩy hành động. Với sự năng động, sáng tạo và khả năng thích ứng nhanh, các bạn được kỳ vọng trở thành những tác nhân dẫn dắt các sáng kiến bảo tồn nước tại trường học và địa phương.

Dự án là cam kết dài hạn của TCP Việt Nam hướng tới giải quyết một trong những thách thức môi trường cấp thiết nhất hiện nay

Về phía TCP Việt Nam, với kinh nghiệm triển khai nhiều dự án cộng đồng dành cho người trẻ, doanh nghiệp không chỉ chú trọng cung cấp kiến thức mà còn tạo điều kiện để người trẻ trực tiếp khởi xướng, triển khai và nhân rộng các mô hình hành động vì môi trường, qua đó phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong bảo vệ tài nguyên nước. Sự kết hợp này được kỳ vọng mở ra cách tiếp cận mới trong các chương trình môi trường dài hạn.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Quang Hiền Huy, Tổng giám đốc TCP Việt Nam nhấn mạnh: "Chúng tôi tin rằng thanh niên chính là những người kiến tạo tương lai. Khi được trao quyền và đồng hành đúng cách, các bạn có thể biến từng hành động nhỏ hôm nay thành thay đổi lớn cho ngày mai. Vì vậy TCP Việt Nam cam kết sát cánh cùng các bạn để đưa bảo tồn nguồn nước trở thành một phong cách sống xanh, chủ động và bền vững của cả cộng đồng".

Ông Nguyễn Quang Hiền Huy, Tổng giám đốc TCP Việt Nam khẳng định cam kết đồng hành cùng dự án

Ghi nhận sự đồng hành tích cực từ TCP Việt Nam, ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khẳng định: "Chương trình hợp tác cùng TCP Việt Nam mở ra cơ hội lớn cho sinh viên cả nước được học hỏi, trải nghiệm và trực tiếp tham gia các hoạt động bảo vệ nguồn nước - một nguồn sống quý giá của chúng ta. Đây là bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy lối sống đẹp, có trách nhiệm trong cộng đồng và bồi đắp năng lực cho những chủ nhân tương lai của đất nước".

Dự án "Nâng cao nhận thức và hành động cộng đồng về Bảo tồn nguồn nước" là cam kết dài hạn của TCP Việt Nam hướng tới giải quyết một trong những thách thức môi trường cấp thiết nhất hiện nay. Với cách tiếp cận toàn diện kết hợp với sự đồng hành của lực lượng sinh viên trên cả nước, dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến thực chất trong nhận thức, hành vi và điều kiện tiếp cận nước sạch của cộng đồng. Đây cũng là hoạt động có đóng góp quan trọng vào mục tiêu phát triển bền vững SDG 6 về Nước sạch và vệ sinh, đồng thời mở ra mô hình hợp tác xã hội với nhiều tiềm năng nhân rộng trong tương lai.