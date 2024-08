Mô hình kinh doanh đắt khách tại shophouse trung tâm hành chính Thủ Thừa, Long An

Theo gợi ý của các chuyên gia, một số loại hình kinh doanh, dịch vụ rất phù hợp với đô thị hành chính Thủ Thừa, Long An - Agora City hoạt động vào cuối năm nay, tháng 12/2024.

Triết lý đầu tư bất động sản "phải ở nơi có thóc"

Agora City - shophouse, nền shophouse ngay trung tâm hành chính Thủ Thừa, Long An, là một sản phẩm đặc biệt từ chủ đầu tư Thủ Thừa Invest đang thu hút sự chú ý của nhiều doanh nghiệp địa phương, tiểu thương, chuyên gia hướng đến để phát triển kinh doanh đa dạng các loại hình dịch vụ và kết hợp để ở. Lý do chính vì dòng shophouse này đang đáp ứng tiêu chí "thóc đến đâu, bồ câu đến đó". Có nghĩa, đây là nơi giàu tiềm năng phát triển trong tương lai, và hiện đã có "thóc" - dân cư, hạ tầng, tiện ích có thể kinh doanh ngay, mang lại thu nhập đều đặn hàng tháng.

Thứ nhất: Trung tâm hành chính mới huyện Thủ Thừa có quy mô 5ha tọa lạc ngay trong lòng dự án Agora City sẽ hoạt động vào cuối tháng 12 năm nay. Đây là trụ sở làm việc của 29 cơ quan ban ngành, nơi giải quyết tất cả các thủ tục hành chính cho 160.000 người dân địa phương. Kinh doanh các dịch vụ văn phòng, ăn uống, làm đẹp sẽ phục vụ cho hàng ngàn lượt người đến trung tâm hành chính làm thủ tục, 200 cán bộ huyện làm việc cố định trong khu hành chính và gần 8.000 cư dân tương lai của dự án.

Trung tâm hành chính huyện Thủ Thừa rộng 5 ha nằm trong dự án Agora City sẽ đi vào hoạt động tháng 12.2024.

Thứ 2: Agora City nằm trong thủ phủ công nghiệp mới Thủ Thừa (Long An) với 4.800ha; bao gồm 10 KCN và 2 cụm công nghiệp (CCN), chiếm tỷ lệ 38,4% toàn tỉnh Long An (theo quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 - 2030). Các KCN lớn quanh dự án Agora City là: Hòa Bình, KCN Thủ Thừa, KCN Suntec (Việt Phát); tương lai đón làn sóng lao động, chuyên gia làm việc từ các KCN và cụm công nghiệp. Những loại hình kinh doanh cho thuê khách sạn, nhà hàng cao cấp, spa, chăm sóc sức khỏe, nhà cửa, vật liệu xây dựng, nội thất… đặc biệt phù hợp cho nhóm chuyên gia, cư dân chuyển vào kinh doanh trong dự án.

Agora City nổi bật với thiết kế kiến trúc cảnh quan châu Âu, hạ tầng đồng bộ và phát triển bền vững. Với 48 tiện ích chuẩn Âu được đầu tư bài bản sẽ tăng trải nghiệm sống đẳng cấp: Công viên Swan Park, vườn tượng châu Âu, Trung tâm thương mại Agora Mall, Quảng trường trung tâm rộng 1 ha, Clubhouse Grand River, Hồ bơi Ion Silver Healthy, Lâu đài rượu vang Larose Castle… Đặc biệt dự án có hơn 5ha mặt nước, cây xanh được phát triển theo triết lý sinh thái học tự nhiên: sử dụng vật liệu tự nhiên, bền vững, tôn trọng hệ sinh thái tạo môi trường sống an lành cho cư dân. Hệ thống an ninh 24/7, nằm trong khu hành chính của huyện Agora City còn là bảo chứng về môi trường sống an toàn, an ninh tuyệt đối.

Shophouse Agora City ngay trung tâm hành chính - bảo chứng đầu tư kinh doanh

Agora City rộng 50 ha, gồm 2.011 sản phẩm nền shophouse, nền nhà phố, biệt thự, dinh thự và căn hộ cao cấp. Trong đó hơn 50% sản phẩm tại Agora City là sản phẩm nhà phố thương mại, kinh doanh sầm uất. Với quy hoạch thông minh, 100% các sản phẩm đều sở hữu mặt tiền rộng thoáng, kết nối trực tiếp đến các trục đường phía Bắc thị trấn và đại lộ thương mại 818, lưu thông dễ dàng, các trục đường đều mở rộng, thông thoáng nên có thể vừa kinh doanh và vừa để ở. Mỗi căn shophouse đều có hành lang thương mại và vỉa hè rộng đến 6,5m giúp mở rộng diện tích kinh doanh và tiếp cận khách hàng.

Hơn 50% sản phẩm tại Agora City là sản phẩm nhà phố thương mại, kinh doanh sầm uất

Agora City tọa lạc trên mặt tiền đại lộ thương mại 818, lộ giới 40m - tuyến đường lớn nhất Thủ Thừa. Vị trí vàng ngay cửa ngõ kết nối TP.HCM và Tây Nam Bộ, chỉ mất 3 phút đến cao tốc TP.HCM - Trung Lương; 8 phút đến Bến Lức, 20 phút đến Bình Chánh, TP.HCM. Từ vị trí trung tâm này, Agora City kết nối Vành đai 3, Vành Đai 4 chỉ 8 phút, thông qua tuyến đường ĐT.MM05 (PHÚ AN THẠNH - MỸ AN). Từ đây hòa vào dòng chảy giao thông liên đô thị vệ tinh: Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An thúc đẩy thương mại và logistics, KCN giúp Agora City đón sóng tăng trưởng.

Hình ảnh thực tế shophouse Agora City với kiến trúc châu Âu hiện đại, sang trọng. Hành lang thương mại rộng 6,5m.

Dự án hiện đã hoàn thành việc giao đất, hoàn tất mọi nghĩa vụ tài chính và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Với vị trí trung tâm hành chính Thủ Thừa, quy hoạch đô thị châu Âu đẳng cấp, Agora City đang trở thành một điểm nhấn mới dành cho nhà đầu tư quan tâm đến loại hình shophouse, nền shophouse, nền nhà phố tại thị trường Thủ Thừa, Long An.

