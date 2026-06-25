Mô hình ‘làm việc - sinh sống - nghỉ dưỡng’ - Chuẩn sống mới tại Đà Nẵng

Tiên phong mô hình bất động sản mới

Đà Nẵng đang bước vào một chu kỳ phát triển mới khi thành phố đồng thời hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC-DN), Khu thương mại tự do (FTZ) cùng sự hiện diện của các Tập đoàn công nghệ, tài chính và mạng lưới chuyên gia toàn cầu.

Toàn cảnh trung tâm Đà Nẵng bên sông Hàn - nơi đang hình thành chu kỳ phát triển mới với tài chính, công nghệ và dòng vốn quốc tế

Trong bối cảnh phát triển mới, sự hiện diện của cộng đồng chuyên gia, doanh nhân, kỹ sư công nghệ và nguồn nhân sự chất lượng cao toàn cầu đang tạo ra yêu cầu mới cho không gian sống đô thị. Đây là nhóm cư dân đề cao chất lượng vận hành, khả năng kết nối, tiện ích tích hợp và trải nghiệm sống dài hạn thay vì chỉ dừng lại ở nhu cầu an cư đơn thuần.

Không gian sống lý tưởng giờ đây không chỉ để ở, mà còn phải tích hợp khả năng làm việc, tận hưởng và tái tạo năng lượng trong cùng một hệ sinh thái.

Không gian ven sông Hàn đang trở thành "tọa độ sống" mới của cộng đồng cư dân toàn cầu tại Đà Nẵng ẢNH: M RIVERSIDE DANANG

Theo báo cáo và dự báo thị trường quý 2, phân khúc căn hộ trung - cao cấp tại Đà Nẵng tiếp tục duy trì sức hút với các dự án sở hữu vị trí trung tâm, hệ tiện ích tích hợp và tiêu chuẩn vận hành đồng bộ. Điều này phản ánh sự dịch chuyển rõ nét của thị trường: Từ nhu cầu sở hữu nơi ở đơn thuần sang tìm kiếm một hệ sinh thái sống toàn diện và bền vững hơn trong dài hạn.

Đó cũng là thời điểm mô hình "Work - Live - Resort" bắt đầu nổi lên như một chuẩn sống mới tại các đô thị hiện đại. Tại Đà Nẵng, M Riverside DaNang là một trong những dự án tiên phong đưa mô hình này hiện diện giữa trung tâm thành phố sông Hàn.

M Riverside Danang đáp ứng chuẩn sống Work - Live - Resort tại Đà Nẵng

Tọa lạc tại trục đường 2.9 - Bình Hiên - Đào Tấn, một trong những tuyến huyết mạch của trung tâm Đà Nẵng, M Riverside Danang được định vị như một "tọa độ kết nối" giữa nhịp sống đô thị hiện đại và dòng chảy biểu tượng của sông Hàn.

M Riverside Danang tại vị trí trung tâm ven sông Hàn, liền kề công viên APEC và Cầu Rồng ẢNH: M RIVERSIDE DANANG

Sở hữu ba mặt tiền hiếm có, liền kề sông Hàn, đối diện công viên APEC và chỉ cách Cầu Rồng vài phút di chuyển, dự án không chỉ nắm giữ lợi thế vị trí trung tâm mà còn mở ra một không gian sống nơi cảnh quan, hạ tầng và nhịp sống quốc tế giao thoa trong cùng một điểm chạm.

Vị trí này còn giúp M Riverside Danang thừa hưởng hệ tiện ích ngoại khu sôi động và hoàn thiện bậc nhất trung tâm Đà Nẵng. Chỉ trong bán kính khoảng 2 - 10 phút di chuyển, cư dân đã có thể tiếp cận sân bay quốc tế Đà Nẵng, trung tâm tài chính VIFC-DN, ga Đà Nẵng, Vincom Plaza, Lotte Mart, phố đi bộ Bạch Đằng, công viên APEC cùng chuỗi khách sạn, nhà hàng và trung tâm giải trí ven sông Hàn.

Đồng thời, hệ thống trường quốc tế như Singapore International School, Skyline, Vietnam Australia International School hay các bệnh viện chất lượng cao như Vinmec, Hoàn Mỹ cũng hiện diện liền kề, góp phần hoàn thiện môi trường sống dành cho cộng đồng cư dân hiện đại.

Từ M Riverside Danang, cư dân cũng dễ dàng kết nối đến bãi biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn hay phố cổ Hội An, mở rộng trải nghiệm sống từ nhịp sống đô thị năng động đến những khoảng nghỉ mang tinh thần resort ngay trong đời sống thường nhật.

Mô hình Work - Live - Resort được hiện thực hóa thông qua cấu trúc sống tích hợp giữa trung tâm Đà Nẵng. Không gian sống "Live" tại căn hộ được phát triển theo hướng tối ưu trải nghiệm dài hạn với tầm nhìn mở ra sông Hàn và thành phố, đón ánh sáng tự nhiên nhưng vẫn đảm bảo tính riêng tư của một không gian an cư cao cấp.

Các phòng chức năng được thiết kế tinh gọn, hiện đại và tối ưu chức năng sống, tiện ích chuyên biệt gồm văn phòng hiện đại, business room, meeting room, co-working space, sảnh đón sang trọng cùng dịch vụ văn phòng chuyên nghiệp.

Căn hộ M Riverside Danang mở ra tầm nhìn thoáng đãng ra cầu Rồng với thiết kế hệ kính tràn ẢNH: M RIVERSIDE DANANG

Đồng thời, nhờ vị trí trung tâm hiếm có, các cư dân trí thức của M Riverside Danang vẫn dễ dàng kết nối nhanh đến các khu làm việc như trung tâm tài chính VIFC-DN, khu công nghệ cao, cảng và sân bay quốc tế... Đây cũng là yếu tố tạo nên lợi thế khác biệt của mô hình Work - Live - Resort tại dự án: Không tách rời khỏi nhịp vận hành của đô thị, mà kết nối với toàn bộ hệ sinh thái kinh tế, dịch vụ và nghỉ dưỡng đang phát triển của Đà Nẵng.

Nếu "Work" và "Live" tạo nên nền tảng cho một nhịp sống hiện đại, thì "Resort" chính là lớp trải nghiệm hoàn thiện chất lượng sống mỗi ngày với hồ bơi vô cực, gym, xông hơi, yoga chân mây, nhà hàng, coffee lounge và rooftop lounge hướng toàn cảnh thành phố bên sông Hàn.

M Riverside Danang đã hoàn thiện giấy phép xây dựng và được phát triển bởi Kyoritsu Maintenance Việt Nam - đơn vị giàu kinh nghiệm về bất động sản trên thị trường.

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Website: https://Mriverside.vn

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