Mô hình rồng trang trí ở Phú Yên bị cháy do chập điện

Ngày 22.3, UBND TX.Đông Hòa (Phú Yên) có thông cáo báo chí, thông tin về sự cố cháy mô hình con rồng trang trí cổng chào công viên Trường Thịnh thuộc khu phố 2, phường Hòa Vinh, TX.Đông Hòa (Phú Yên) để đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, là do chập điện.



Cháy mô hình con rồng trang trí cổng chào công viên Trường Thịnh ở TX.Đông Hòa (Phú Yên) TƯƠNG MINH

Theo UBND TX.Đông Hòa, khoảng 3 giờ 14 hôm nay 22.3, Công an TX.Đông Hòa tiếp nhận thông tin của người dân về việc xảy ra sự cố cháy mô hình con rồng trang trí cổng chào công viên Trường Thịnh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TX.Đông Hòa đã phối hợp Đội chữa cháy khu vực thị xã thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Phú Yên, khẩn trương đến hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy.

Đến khoảng 3 giờ 35 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Thiệt hại tài sản ban đầu ước tính khoảng 55 triệu đồng.

Công an TX.Đông Hòa đã tiến hành xác minh, đồng thời trích xuất dữ liệu camera của người dân tại khu vực xảy ra sự cố cháy, ban đầu xác định nguyên nhân cháy do chập điện. Công an TX.Đông Hòa đang tiếp tục phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

UBND TX.Đông Hòa (Phú Yên) khuyến cáo người dân nêu cao ý thức bảo quản tài sản, PCCC, thận trọng khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị điện sinh nhiệt cao; tự trang bị cho mình những kiến thức và vật dụng PCCC tại nhà ở, nơi làm việc để nhanh chóng xử lý những vấn đề phát sinh.