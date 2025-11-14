Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Mô hình thi hành án dân sự: Đại biểu Quốc hội chỉ ra nhiều bất cập

Ngân Nga
Ngân Nga
14/11/2025 04:33 GMT+7

Theo đại biểu Quốc hội, mô hình cơ quan thi hành án dân sự hiện nay không tương thích với tòa án và viện kiểm sát, đề nghị bỏ 'phòng' thay bằng 'thi hành án dân sự khu vực'.

Phòng Thi hành án dân sự không tương thích với tòa và  viện kiểm sát

Thảo luận về dự thảo luật Thi hành án dân sự (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội cho rằng mô hình phòng thi hành án dân sự khu vực hiện có nhiều bất cập, cần sửa đổi để phù hợp với tổ chức tòa án và Viện KSND khu vực.

"Đội ngũ chấp hành viên đang gặp rất nhiều khó khăn, thường xuyên phải vật lộn với khối lượng hồ sơ và quy trình lên xuống để xin ký quyết định", đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (Đoàn TP.HCM) nói tại thảo luận ở tổ.

Sau khi sắp xếp lại, từ ngày 1.7, hệ thống thi hành án dân sự gồm: cục chi hành án dân sự (ở Trung ương), cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh, và phòng thi hành án dân sự khu vực. Tuy nhiên, theo đại biểu, các phòng thi hành án dân sự khu vực hiện không có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản, thẩm quyền ra quyết định thi hành án, gây nhiều vướng mắc trong tổ chức thực hiện phán quyết của tòa án.

Mô hình thi hành án dân sự gặp bất cập , đại biểu Quốc hội đề xuất cải cách - Ảnh 1.

Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (Đoàn TP.HCM) đề nghị bỏ "phòng thi hành án dân sự khu vực" thay bằng "thi hành án dân sự khu vực"

ẢNH: QUỐC HỘI

Đại biểu Tâm Hùng đã chỉ ra 5 bất cập lớn của dự thảo luật Thi hành án dân sự (sửa đổi). Thứ nhất, tại điều 31 dự thảo luật quy định thẩm quyền cơ quan thi hành án dân sự tập trung ở cấp tỉnh, trong khi phòng thi hành án dân sự khu vực chỉ là đơn vị trực thuộc, không có tư cách pháp nhân.

Thứ hai, dự thảo quy định thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án trong 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ. Thế nhưng với mô hình này, hiện toàn bộ hồ sơ phải chuyển lên tỉnh ký, rồi quay lại khu vực thực hiện.

Với địa bàn rộng, có lượng án lớn, khâu ký, phát hành quyết định quá tải, dễ bị chậm trễ, đi ngược mục tiêu rút ngắn thời gian tổ chức thi hành. Nếu cơ quan khu vực có tư cách pháp nhân, thủ trưởng được ra quyết định trong phạm vi lãnh thổ, trách nhiệm cá nhân sẽ rõ ràng hơn.

Thứ ba, công tác kiểm sát và phối hợp tư pháp bị đứt mạch. Viện kiểm sát khu vực có thẩm quyền kháng nghị, kiến nghị trong địa bàn, nhưng đối tượng bị kiểm sát lại thuộc thẩm quyền quyết định của thi hành án dân sự cấp tỉnh, làm giảm tính kịp thời và hiệu quả kiểm sát tư pháp.

Thứ tư, do phòng thi hành án dân sự khu vực không có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản, nên mọi giao dịch hành chính, tài chính phải ngược lên tỉnh, gây trì trệ các vụ việc cần xử lý nhanh, nhất là khi cưỡng chế. Các địa bàn xa trung tâm phải di chuyển hồ sơ, tang vật lên tỉnh, dễ phát sinh rủi ro trong bảo quản, vận chuyển.

Thứ năm, quy trình giao nhận, bảo quản tang vật, vật chứng bị kéo dài, việc niêm phong, lưu kho, đấu giá đều phải đi về giữa tỉnh và khu vực, làm tăng chi phí và mất thời gian.

Sửa luật, đừng phát sinh thêm việc cho phòng thi hành án dân sự khu vực

Cũng thảo luận tại tổ, đại biểu Nguyễn Phương Thủy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Quốc hội nói trước khi sáp nhập, chúng ta có tổng cục thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp. Ở các tỉnh, thành phố có các cục thi hành án dân sự, và ở cấp huyện có chi cục thi hành án dân sự.

Hiện tại, tổng cục thi hành án dân sự sau khi sắp xếp chuyển thành cục thi hành án dân sự, thuộc Bộ Tư pháp. Ở địa phương không gọi là cục nhưng lại gọi là thi hành án dân sự.

"Tôi thấy khá băn khoăn về tên gọi này. Chúng ta cần phải gọi đúng tên, đúng vị trí, đúng bản chất. Ở trung ương gọi là cục thi hành án dân sự, thì tại sao ở dưới địa phương lại không gọi là chi cục thi hành án dân sự, mà lại gọi là thi hành án dân sự?", đại biểu Phương Thủy nêu vấn đề.

Mô hình thi hành án dân sự gặp bất cập , đại biểu Quốc hội đề xuất cải cách - Ảnh 2.

Đại biểu Nguyễn Phương Thủy đề nghị cân nhắc lại việc thay thế các chi cục thi hành án dân sự cấp huyện bằng phòng thi hành án dân sự khu vực

ẢNH: QUỐC HỘI

Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Quốc hội, đề nghị cần cân nhắc lại việc thay thế các chi cục thi hành án dân sự cấp huyện trước đây bằng phòng thi hành án dân sự khu vực. Bởi theo đại biểu Phương Thủy, phòng thi hành án dân sự không có con dấu, không được chủ động thực hiện một số những hoạt động, mà vẫn phải phụ thuộc vào cơ quan thi hành án của cấp tỉnh. Việc này sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các cơ quan, các tổ chức này.

"Chúng ta không sinh thêm bộ máy, chúng ta không tạo ra cấp trung gian, nhưng cũng phải có những cơ chế để anh, em được giao quyền và được chủ động triển khai công việc. Tránh vì yêu cầu về sắp xếp, nhưng cuối cùng lại thành sinh thêm thủ tục hành chính, thêm những khó khăn", đại biểu Phương Thủy nhấn mạnh.

Đại biểu Quốc hội đề nghị sửa đổi những gì?

Phát biểu tại nghị trường, đại biểu Cao Thị Xuân, Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, nêu khoản 3 điều 19 của dự thảo quy định: "Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, thành phố có phòng thi hành án dân sự khu vực, phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án và các đơn vị cấp phòng khác".

Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đề nghị cân nhắc bổ sung vào khoản 3 điều 19 dự thảo theo hướng: "Phòng thi hành án dân sự khu vực được tổ chức thống nhất về số lượng, thống nhất về phạm vi thẩm quyền hoạt động, thống nhất về địa điểm đặt trụ sở và tương đồng về tên gọi với TAND khu vực, Viện KSND khu vực".

Mô hình thi hành án dân sự gặp bất cập , đại biểu Quốc hội đề xuất cải cách - Ảnh 3.

Đại biểu Cao Thị Xuân, Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đề nghị mô hình thi hành án dân sự phải thống nhất với tòa án và viện kiểm sát

ẢNH: QUỐC HỘI

Theo đại biểu Xuân, có như vậy mới đáp ứng được các yêu cầu tại kết luận số 162-KL/TW về "bảo đảm cơ quan thi hành án các cấp phù hợp với bộ máy của tòa án, viện kiểm sát hoạt động thật sự hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới".

Ngoài ra, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng cũng đề nghị sửa điều 19 dự thảo, bằng cách bỏ cụm từ "phòng thi hành án dân sự khu vực". Thay vào đó, tổ chức hệ thống 2 cấp gồm: cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh và cơ quan thi hành án dân sự khu vực. Theo đó, cơ quan thi hành án dân sự khu vực là cơ quan nhà nước có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản, trụ sở riêng.

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội nói gì về giao quyền cưỡng chế thi hành án cho tư nhân?

Đại biểu Quốc hội nói gì về giao quyền cưỡng chế thi hành án cho tư nhân?

Để người dân được lựa chọn tư nhân tổ chức thi hành bản án, phải giao cho văn phòng thi hành án dân sự được áp dụng biện pháp bảo đảm, cưỡng chế.

Khám phá thêm chủ đề

thi hành án dân sự Thi hành án không tương thích với tòa đại biểu quốc hội cơ quan thi hành án phòng thi hành án dân sự
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận