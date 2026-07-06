Mô hình Urban - Resort đón đầu nhu cầu cư trú thế hệ mới tại Đà Nẵng

Thị trường phục hồi nhưng thiếu động lực mới

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4.2026 cho thấy Đà Nẵng đang ghi nhận những chỉ số tăng trưởng cực kỳ lạc quan. Lĩnh vực du lịch, lưu trú và ăn uống tăng trưởng mạnh. Trong 4 tháng đầu năm 2026, tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt gần 6 triệu lượt, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đạt gần 3,4 triệu lượt, tăng mạnh 24,9%, tiếp tục khẳng định sức hút của điểm đến hàng đầu dải đất miền Trung.

Đà Nẵng khẳng định sức hấp dẫn mạnh mẽ khi ghi nhận những chỉ số tăng trưởng bứt phá. Tính đến 20.4.2026, tổng vốn đầu tư trong nước vào thành phố đạt hơn 70.846 tỉ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2025. Dòng vốn FDI đăng ký ấn tượng đạt 237,7 triệu USD, tăng gấp 2 lần so với năm trước. Hoạt động ngoại thương sôi động trong 4 tháng đầu năm 2026 với tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hai chiều ước đạt 3.085 triệu USD (tăng 13,7%), trong đó thành phố ghi nhận mức xuất siêu 1.550 triệu USD.

Theo định hướng điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đà Nẵng được xác lập là cực tăng trưởng của khu vực miền Trung - Tây nguyên, trung tâm liên kết vùng và động lực phát triển mới của dải duyên hải miền Trung.

Quỹ đất ven sông Hàn ngày càng khan hiếm giúp các dự án sở hữu vị trí trung tâm gia tăng lợi thế về giá trị tài sản và khả năng khai thác lưu trú ẢNH: M RIVERSIDE DANANG

Theo báo cáo thị trường BĐS trong quý 1/2026 do DKRA công bố, thị trường căn hộ Đà Nẵng ghi nhận khu vực trung tâm dẫn dắt thị trường với 47% nguồn cung và lượng tiêu thụ đạt tỷ trọng 59%. Phân khúc bất động sản trung - cao cấp (hạng A, hạng B) tiếp tục đóng vai trò chủ đạo, chiếm xấp xỉ 90% tổng nguồn cung sơ cấp. Mặt bằng giá sơ cấp neo ở mức cao và tăng khoảng 5% - 10% so với cùng kỳ, giá trên thị trường thứ cấp tăng khoảng 5% - 7% so với cuối năm 2025. Nhóm tăng là các dự án có vị trí kết nối thuận tiện, pháp lý hoàn thiện.

Mô hình Urban - Resort, điển hình như dự án M Riverside Danang, được đánh giá là phù hợp với giai đoạn phát triển mới của thành phố. Nhờ sự kết hợp tinh tế giữa nhịp sống năng động của đô thị trung tâm và chất nghỉ dưỡng của resort cao cấp, đây không đơn thuần là một tòa nhà căn hộ, mà là một hệ sinh thái được thiết kế dựa trên 3 trụ cột định vị: Work - Live - Resort (sống - làm việc - nghỉ dưỡng).

Không chỉ dừng lại ở việc lưu trú, dự án tích hợp hệ không gian làm việc chuyên nghiệp gồm khu co-working, business room và meeting room với công nghệ kết nối hiện đại. Với nhóm digital nomad và các chuyên gia cấp cao cần một nơi lưu trú tích hợp không gian làm việc chuyên nghiệp, Urban - Resort sở hữu môi trường lý tưởng để có thể xử lý công việc hiệu quả, tổ chức các cuộc họp quốc tế ngay trong tòa nhà, tối ưu hóa thời gian di chuyển.

Chuỗi tiện ích tầng thượng theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng góp phần tạo nên trải nghiệm đẳng cấp cho cư dân M Riverside Danang

Giá trị của "Live" được khẳng định qua tọa độ vàng khi M Riverside Danang sở hữu tới 3 mặt tiền đắt giá tại đường 2. 9, Bình Hiên và Đào Tấn, nằm ngay kề sông Hàn và đối diện Công viên APEC, cư dân sẽ tận hưởng tầm nhìn đặc quyền bao quát toàn cảnh thành phố, biển Mỹ Khê và Cầu Rồng, ngắm nhìn trực diện những màn trình diễn pháo hoa quốc tế DIFF rực rỡ mỗi mùa lễ hội.

Dự án còn hướng đến trải nghiệm nghỉ dưỡng theo chuẩn quốc tế với hệ tiện ích tầng thượng đẳng cấp như hồ bơi vô cực, gym & yoga chân mây, rooftop lounge và phòng sauna… Nhờ đó, cư dân có thể tận hưởng kỳ nghỉ tại gia suốt 365 ngày trong năm. Dịch vụ vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế góp phần kiến tạo cộng đồng sống văn minh, riêng tư, an ninh và tiện nghi giữa trung tâm Đà Nẵng.

Vì sao Urban - Resort là "chìa khóa" bứt phá

Mô hình Urban - Resort không chỉ là một xu hướng kiến trúc mà còn mang lại những giá trị kinh tế thực tiễn cho nhà đầu tư. Khác với các căn hộ truyền thống, Urban - Resort có tính linh hoạt cao. Chủ sở hữu căn hộ có thể tự vận hành cho khách du lịch thuê ngắn hạn, hoặc cho các chuyên gia nước ngoài thuê dài hạn với giá trị cao nhờ tích hợp tiện ích làm việc chuyên nghiệp. Điều này đảm bảo dòng tiền ổn định và bền vững cho nhà đầu tư.

Mô hình Urban - Resort được xem phù hợp với nhóm chuyên gia, digital nomads, cư dân toàn cầu đang dịch chuyển đến Đà Nẵng

M Riverside Danang cao 25 tầng nổi, 3 tầng hầm, cung cấp 312 căn hộ thương mại gồm studio, một phòng ngủ và hai phòng ngủ. Dự án được phát triển bởi hợp tác đầu tư chiến lược giữa Sao Mai Việt (HNX: UNI) và Kyoritsu Maintenance Việt Nam.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm, Sao Mai Việt đã tham gia phát triển nhiều dự án bất động sản đô thị và nghỉ dưỡng quy mô lớn trên khắp cả nước. Trong khi đó, Kyoritsu Maintenance Việt Nam - kế thừa kinh nghiệm lâu đời trong vận hành khách sạn và lưu trú quốc tế. Sự kết hợp này mang đến cho M Riverside Danang nền tảng phát triển vững chắc cùng định hướng vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.

Địa chỉ tham quan trải nghiệm nhà mẫu M Riverside Danang

Số 4-06 Bình Minh 5, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Website: https://Mriverside.vn

Hotline: 036 5856678