Mô hình WIN - WIN nhà trường, doanh nghiệp: Hướng đi bền vững

Tại Trường CĐ Viễn Đông, cơ chế này không chỉ là khẩu hiệu mà đã được cụ thể hóa thành những chương trình, dự án, và kết quả rõ rệt trong suốt 10 năm qua.

Nhu cầu doanh nghiệp và sự đáp ứng từ nhà trường

Trong suốt những năm thành lập và phát triển, mục tiêu xuyên suốt của Trường CĐ Viễn Đông là đào tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

Theo đó, doanh nghiệp luôn cần nguồn nhân lực có kiến thức chuyên môn, kỹ năng, có tính kỷ luật, hiểu quy trình để có thể làm việc được ngay sau khi tuyển dụng.

Trường CĐ Viễn Đông cùng doanh nghiệp và phụ huynh ký cam kết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ẢNH: QUANG LINH

Vì vậy, Trường CĐ Viễn Đông đã xây dựng các xưởng thực hành (Workshop, Skilllabs) mô phỏng môi trường doanh nghiệp, giúp sinh viên không chỉ học lý thuyết mà còn "va chạm nghề" ngay trong trường.

Không dừng lại ở câu chuyện thực tập cuối khóa, trường đã mở rộng cơ hội cho sinh viên tiếp cận doanh nghiệp ngay từ cuối học kỳ I năm nhất. Ở nhiều ngành, những học phần có tính thực hành cao trong chương trình đào tạo được tổ chức ngay tại doanh nghiệp, thay vì mời giảng viên doanh nghiệp về trường. Mô hình "đưa sinh viên đến doanh nghiệp để học" này giúp người học sớm hình thành tác phong nghề nghiệp, hiểu quy trình sản xuất, dịch vụ thực tế và rèn luyện kỷ luật lao động trong môi trường chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng khuyến khích giảng viên tham gia thực tế tại doanh nghiệp, đồng hành cùng sinh viên trong các kỳ thực tập. Đây là điểm khác biệt quan trọng giúp giảng viên cập nhật công nghệ, quy trình quản trị mới, từ đó làm giàu thêm bài giảng và điều chỉnh nội dung đào tạo phù hợp nhu cầu thực tế.

Kết quả là, mô hình WIN - WIN giúp "3 bên cùng thắng". Doanh nghiệp có cơ hội nhận diện, đào tạo và tuyển chọn nhân lực chất lượng ngay từ giai đoạn đầu, sinh viên thì có việc làm ngay, còn nhà trường khẳng định uy tín đào tạo của mình.

Khối công nghệ ô tô - từ học đường đến hãng xe quốc tế

Ngay từ năm 2015, Trường CĐ Viễn Đông đã đầu tư hệ thống thực hành với đầy đủ 5 loại động cơ: dầu, xăng, khí hóa lỏng (CNG), điện (VinFast) và hybrid. Năm 2024, hãng Mitsubishi (Nhật Bản) đã trao tặng một chiếc xe Xpander mới 100%.

Sinh viên ngành điều dưỡng được thực hành trên mô hình đặt nội khí quản ẢNH: QUANG LINH

Đội ngũ giảng viên gồm các thạc sĩ từ các cơ sở đào tạo lớn tại TP.HCM cùng nhiều kỹ sư đang trực tiếp làm việc tại các garage danh tiếng. Nhà trường còn chuyển giao một xe điện tự chế cho Trường CĐ Lào Cai và hỗ trợ đào tạo cho sinh viên ngành ô tô tại CĐ iSpace (Đà Nẵng). Nhờ mô hình này, năng lực đào tạo ngành ô tô của Viễn Đông tăng đều trên 15% mỗi năm.

Sinh viên được thực tập tại các hãng lớn như Ford, Mercedes, Kia, Hyundai, VinFast, và mới đây là BYD (Trung Quốc) - hãng đã chính thức đặt hàng tuyển chọn sinh viên Viễn Đông làm việc.

Khối chăm sóc sắc đẹp - hợp tác quốc tế và lan tỏa cơ hội nghề

Với định hướng bắt nhịp xu hướng toàn cầu, Trường CĐ Viễn Đông đã đầu tư mô hình chuẩn quốc tế từ Đức và Mỹ cho ngành chăm sóc sắc đẹp.

Năm 2023, trường ký kết hợp tác với ĐH Seo Kyong (Seoul, Hàn Quốc) về đào tạo liên thông đại học, với sự chứng kiến của Thường vụ Thành ủy TP.HCM và Giám đốc Sở Y tế. Trước đó, năm 2022, trường ký kết thỏa thuận thực hành toàn diện với Bệnh viện Da liễu TP.HCM, nơi quy tụ đội ngũ chuyên gia đầu ngành khu vực phía nam.

Nhờ đó, sinh viên được học - hành - làm tại các cơ sở thực tế. Nhiều em sau khi tốt nghiệp làm việc tại các spa lớn ở TP.HCM, Phú Quốc, Nha Trang, Hội An. Mô hình đào tạo này hiện đang mở rộng sang Vĩnh Long, TP.Cần Thơ và Đà Nẵng, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cho ngành thẩm mỹ khu vực miền Trung và Tây Nam bộ.

Khối điều dưỡng và y sĩ đa khoa - kết nối đức, hội nhập toàn cầu

Với phương châm "thực hành là cốt lõi", trường đã đầu tư hàng tỉ đồng thiết bị hiện đại từ Mỹ và Đức (Nasco, Gauman, 3B Scientific). Các thiết bị này còn hỗ trợ trực tiếp cho Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Quận 12 (cũ) trong công tác đào tạo điều dưỡng viên.

Trường thường xuyên tổ chức hội thảo chuyên đề với sự tham gia của chuyên gia y tế đầu ngành từ các bệnh viện lớn và các trường CĐ y dược cả nước. Đặc biệt, từ năm 2020, Viễn Đông là một trong những cơ sở đầu tiên được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Tập đoàn y khoa Knappschaft (CHLB Đức) cấp chứng nhận chương trình liên kết 2+2, cho phép sinh viên vừa học vừa làm tại Đức, hưởng lương theo mô hình đào tạo kép (dual programs).

Sinh viên điều dưỡng Cao đẳng Viễn Đông được nhận phụ cấp ngay từ năm 3 khi thực tập tại các bệnh viện công như Nhi Đồng 2, Bệnh viện Thành phố, và phần lớn được tuyển dụng chính thức ngay sau tốt nghiệp.

Khối công nghệ thông tin - sáng tạo và khởi nghiệp từ giảng đường

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nhà trường đầu tư hệ thống server và mạng vòng (ring network), mời giảng viên từ Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) và Ấn Độ trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn sinh viên làm đồ án tốt nghiệp. Từ đó, nhiều sản phẩm thiết thực ra đời: App Viendong.edu.vn, Thư viện Viễn Đông, App Tuyển sinh với VienID, và các phần mềm chuyển giao cho Trường CĐ Y tế Lâm Đồng, Trường CĐ Long An.

Đáng chú ý, phần mềm Defimaps - ứng dụng bản đồ của sinh viên Viễn Đông - đạt giải nhì toàn quốc cuộc thi "Sinh viên khởi nghiệp" do Bộ LĐ-TB-XH (trước đây) tổ chức năm 2022, và App Viendong Edu đạt giải ba toàn quốc cuộc thi khởi nghiệp do Bộ GD-ĐT chủ trì năm 2024.

Sinh viên ngành công nghệ thông tin của Trường CĐ Viễn Đông bắt đầu có thu nhập chuyên ngành từ năm thứ 2, và khi tốt nghiệp, hầu hết có việc làm đúng chuyên môn tại các doanh nghiệp trong QTSC với mức lương trung bình 12 triệu đồng/tháng.